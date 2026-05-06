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Dal Time to Portfolio all’Innovation Sales Ratio, fino al valore della proprietà intellettuale: come superare il Roi tradizionale e costruire un sistema di indicatori che renda visibile l’impatto strategico dell’innovazione. Ecco tutto quello che va tenuto presente

Pubblicato il 6 mag 2026
Business,Intelligence,And,Data,Analytics,Management,With,Advanced,Digital,Dashboards.

Per anni misurare l’innovazione è stato un esercizio quasi difensivo. Da un lato la pressione del Consiglio di Amministrazione, interessato a comprendere l’impatto economico delle iniziative; dall’altro la difficoltà di tradurre sperimentazioni, proof of concept e programmi di open innovation in numeri chiari e comparabili. Il risultato è stato spesso un equivoco: l’innovazione raccontata come visione strategica, ma valutata con strumenti pensati per investimenti tradizionali.

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Veronica Balocco

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