Per anni misurare l’innovazione è stato un esercizio quasi difensivo. Da un lato la pressione del Consiglio di Amministrazione, interessato a comprendere l’impatto economico delle iniziative; dall’altro la difficoltà di tradurre sperimentazioni, proof of concept e programmi di open innovation in numeri chiari e comparabili. Il risultato è stato spesso un equivoco: l’innovazione raccontata come visione strategica, ma valutata con strumenti pensati per investimenti tradizionali.