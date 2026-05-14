Dall’entrata in vigore dell’obbligo di legge che impone a professionisti e imprese di accettare pagamenti elettronici, la scelta del terminale POS (Point of Sale) è diventata una variabile critica nella gestione dei costi operativi aziendali.

Il mercato italiano offre oggi soluzioni differenziate che spaziano dai modelli a canone fisso a quelli a commissione unica, rendendo l’efficienza economica dello strumento strettamente dipendente dal volume di fatturato transato.

Per ottimizzare i margini di profitto, è essenziale che ogni operatore economico identifichi il terminale più adatto, valutando sia il prezzo d’acquisto dell’hardware, sia l’incidenza percentuale delle commissioni sul lungo periodo.

La differenza tra POS a canone mensile e POS a commissione percentuale

La dicotomia tra POS a canone mensile e POS a commissione rappresenta il primo bivio decisionale per ogni operatore economico.

Il modello a commissione, pay-as-you-go, è caratterizzato dall’assenza di costi fissi ricorrenti; l’esercente paga una percentuale prefissata su ogni singola transazione. Questa struttura è finanziariamente efficiente per le startup, i professionisti o le attività stagionali, poiché il costo del servizio è direttamente proporzionale al fatturato generato, eliminando il rischio di perdite nei periodi di inattività.

Tuttavia, al crescere del volume delle vendite, l’incidenza cumulativa delle percentuali può superare significativamente l’esborso di un abbonamento fisso.

Al contrario, il modello a canone mensile prevede un costo fisso che solitamente include il noleggio dell’hardware e, in molti casi, un pacchetto di transazioni “gratuite” o a commissione agevolata.

Questo schema è preferibile per i punti vendita con transati elevati e costanti, dove l’economia di scala permette di abbattere il costo unitario per operazione. In termini finanziari, il canone trasforma una spesa variabile in un costo fisso prevedibile, facilitando la pianificazione del budget annuale.

La scelta tra i due modelli non è dunque qualitativa, ma puramente quantitativa: esiste un punto di pareggio (break-even point) oltre il quale il canone diventa matematicamente più vantaggioso della commissione percentuale pura.

Come i costi di transazione impattano sui margini di profitto del punto vendita

L’erosione dei margini di profitto causata dai costi di transazione è un elemento critico, specialmente nei settori merceologici caratterizzati da ricarichi contenuti, come la tabaccheria o la GDO.

Se un’attività opera con un margine netto del 10% sul prodotto e la commissione del POS incide per l’1,5% sul prezzo finale, l’esercente sta di fatto cedendo al fornitore del servizio di pagamento il 15% del proprio profitto potenziale. Questo calcolo evidenzia come la commissione non vada parametrata sul fatturato lordo, ma sulla redditività reale dell’operazione.

Inoltre, va considerato l’impatto psicologico e operativo dei micropagamenti. Mentre per una transazione di 100 euro una commissione dell’1% è facilmente assorbibile, per un acquisto di 2 euro lo stesso costo percentuale, unito a eventuali costi fissi per operazione (spesso applicati da alcuni gateway), può rendere la vendita economicamente non sostenibile.

Pertanto, l’ottimizzazione del mix dei pagamenti e la rinegoziazione dei tassi in base al valore medio dello scontrino diventano leve essenziali per proteggere la sostenibilità finanziaria dell’impresa nel lungo periodo.

POS Axerve: la soluzione a canone fisso tutto incluso per chi ha volumi elevati

Axerve Easy POS 4.6 💶 Prezzo terminale: 99 € / gratis con piano a canone (17€ o 22€ + IVA al mese) 💸 Costi di attivazione: Bollo 16€ 📲 App obbligatoria: Sì 🔋 Batteria: 2.300 mAh ☎️ Sim Card: Sì 🖨️ Stampante integrata: Sì 📟 Touch screen: Sì 🔌 Tipo di ricarica: Micro USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 176 x 78 x 57 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

Axerve introduce un paradigma orientato alla stabilità dei costi operativi, posizionandosi come uno dei principali player per le imprese che necessitano di prevedibilità finanziaria.

La proposta si focalizza sulla rimozione dell’incertezza legata alle commissioni variabili, offrendo un modello flat che trasforma una spesa tipicamente proporzionale al fatturato in un costo fisso di gestione. Questo approccio è particolarmente strategico per i punti vendita con scontrino medio elevato o volumi di transato consistenti, dove l’incidenza delle percentuali bancarie tradizionali potrebbe erodere significativamente il margine operativo lordo.

L’ecosistema Axerve non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente aziendale, un dettaglio non trascurabile nell’analisi di quanto costa il POS in termini di tempi e oneri burocratici.

Il sistema prevede l’accredito diretto del transato su qualsiasi conto corrente italiano tramite bonifico bancario, garantendo la disponibilità dei fondi entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Questa efficienza nella tesoreria, unita a un hardware basato su tecnologia Android, permette alle aziende di modernizzare il punto vendita senza affrontare i costi nascosti tipici delle integrazioni bancarie più rigide.

Analisi dei profili POS a canone Axerve: soglie di fatturato e ottimizzazione dei costi

L’offerta Smart POS Easy a canone è strutturata su due scaglioni principali, definiti in base al fatturato annuo gestito tramite terminale. La logica economica è semplice: maggiore è il volume transato, più conveniente risulta il canone fisso rispetto alla commissione percentuale:

Fascia 10k: per transati fino a 10.000 € annui , il canone è di 17 € + IVA . In questo scenario, l’esercente ha il vantaggio di non pagare alcuna commissione sulle singole vendite, semplificando la contabilità.

per transati fino a , il canone è di . In questo scenario, l’esercente ha il vantaggio di non pagare alcuna commissione sulle singole vendite, semplificando la contabilità. Fascia 30k: per transati fino a 30.000 € annui , il canone sale a 22 € + IVA .

per transati fino a , il canone sale a . Gestione dell’eccedenza: qualora l’attività superi la soglia dei 30.000 €, Axerve applica una commissione dell’1% + IVA esclusivamente sull’importo eccedente. Questo meccanismo di sicurezza permette all’azienda di non subire bruschi rincari in caso di picchi stagionali imprevisti del fatturato.

Va inoltre considerata l’imposta di bollo per l’attivazione, pari a 16 €, che rappresenta l’unico costo di setup iniziale. L’offerta include il noleggio del terminale e l’assistenza tecnica 7 giorni su 7, elementi che consolidano il valore della proposta per chi cerca una soluzione “chiavi in mano”.

Caratteristiche tecniche del POS Axerve: terminale Android e connettività 4G

Il terminale fornito con l’offerta Averve Easy a canone è un dispositivo di ultima generazione basato su sistema operativo Android, progettato per unire l’estetica moderna alla robustezza industriale. La flessibilità operativa è garantita dalla doppia connettività: il POS integra una SIM 4G che si aggancia automaticamente all’operatore con la migliore copertura disponibile, oltre alla possibilità di collegarsi alla rete Wi-Fi del locale.

Un aspetto fondamentale nel calcolo di quanto costa il POS è la gestione del traffico dati: nell’offerta Axerve, i costi di chiamata e il traffico SIM sono interamente inclusi nel canone mensile, eliminando la necessità di contratti telefonici aggiuntivi. Il dispositivo dispone inoltre di una stampante termica integrata per l’emissione istantanea degli scontrini cartacei, rendendolo adatto a contesti di vendita tradizionale dove il cliente richiede ancora la ricevuta fisica.

La conformità alle disposizioni della Legge di Bilancio 2025 assicura inoltre che il terminale sia già predisposto per l’integrazione con i registratori di cassa, un requisito che diventerà obbligatorio dal 2026 per la tracciabilità fiscale.

Monitoraggio e gestione tramite Dashboard Online

Un valore aggiunto che influisce sulla produttività aziendale è la Dashboard online inclusa nell’offerta. Questo strumento di business intelligence permette di monitorare in tempo reale ogni transazione, facilitando la riconciliazione contabile e l’analisi delle performance di vendita. Attraverso l’interfaccia intuitiva, l’esercente può visualizzare e scaricare le fatture, gestire i pagamenti e integrare il sistema con altri prodotti digitali. Questa centralizzazione dei dati riduce i tempi amministrativi, un beneficio economico indiretto che deve essere pesato nella valutazione complessiva di quanto costa il POS.

Voce di costo Offerta < 10.000€ Transati Offerta < 30.000€ Transati Canone mensile 17 € + IVA 22 € + IVA Commissioni 0% 0% (fino a 30k) Oltre la soglia N.D. 1% + IVA sull’eccedenza Attivazione (bollo) 16 € 16 € Hardware Incluso (noleggio) Incluso (noleggio) Connettività SIM 4G + Wi-Fi (Inclusa) SIM 4G + Wi-Fi (Inclusa)

POS Easy Mini: la formula a commissioni per la massima flessibilità

Se il modello a canone punta sulla stabilità, l’offerta Pay-per-use di Axerve mira a eliminare i costi fissi mensili, trasformando le spese per il POS in un costo puramente variabile. È la soluzione d’elezione per chi ha un’operatività stagionale o volumi di transato contenuti.

La struttura dei costi di Axerve POS

L’efficienza finanziaria di questo modello si basa su una logica di acquisto iniziale a fronte di zero spese ricorrenti:

Costo hardware: il terminale Android è venduto al prezzo una tantum di 99 € . Questo investimento iniziale trasforma il POS in un asset aziendale, eliminando i vincoli del noleggio.

il terminale Android è venduto al prezzo una tantum di . Questo investimento iniziale trasforma il POS in un asset aziendale, eliminando i vincoli del noleggio. Commissione Unica: è prevista un’aliquota fissa dell’ 1% su tutte le transazioni (circuiti PagoBANCOMAT, Visa, Mastercard).

è prevista un’aliquota fissa dell’ su tutte le transazioni (circuiti PagoBANCOMAT, Visa, Mastercard). Canone mensile: 0 € . Non sono previsti costi minimi o penali in caso di inutilizzo del dispositivo.

. Non sono previsti costi minimi o penali in caso di inutilizzo del dispositivo. Oneri di attivazione: imposta di bollo fissa di 16 €.

Funzionalità e compliance 2026

L’offerta si posiziona come tecnologicamente avanzata per rispondere agli obblighi fiscali imminenti:

Integrazione fiscale (Legge di Bilancio 2025): il software è già predisposto per l’integrazione obbligatoria con i registratori telematici prevista dal 1° gennaio 2026. Sostituzione del registratore di cassa: tramite il marketplace di app dedicato, è possibile installare software gestionali che permettono al POS di emettere direttamente scontrini fiscali e fatture elettroniche, centralizzando l’operatività in un unico hardware. Connettività resiliente: la SIM 4G multi-operatore inclusa assicura la continuità del servizio anche in mobilità, selezionando automaticamente il segnale più forte disponibile.

Il Break-Even di Axerve POS a commissioni: quando conviene

In un’analisi comparativa, il modello a commissioni risulta più vantaggioso rispetto a quello a canone (da 17 € + IVA) per tutti gli esercenti che transano meno di 1.500 – 2.000 euro al mese.

Sotto questa soglia, l’1% di commissione incide meno rispetto al peso del canone fisso. Superata la quota di circa 20.000 euro annui, la convenienza economica inizia a spostarsi verso il modello flat, dove il costo fisso viene ammortizzato da un volume maggiore di transazioni “gratuite”.

Voce di Costo Modello Easy a Canone Modello Easy a Commissioni Canone Mensile Da 17 € + IVA 0 € Commissione 0% (entro soglia) 1% fisso Costo Hardware Incluso (noleggio) 99 € (acquisto) Target Ideale Transato > 20.000 €/anno Transato < 15.000 €/anno

Entrambi i modelli beneficiano del credito d’imposta del 30%, un incentivo fiscale che riduce l’onere effettivo sia sulle commissioni che sull’eventuale acquisto del terminale.

myPOS: terminali senza canone con accredito istantaneo dei fondi sul conto

myPOS Unattended 4.4 💶 Prezzo terminale: 399 € 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: No 🔋 Batteria:n/A ☎️ Sim Card: No 🖨️ Stampante integrata: No 📟 Touch screen: Sì 🔌 Tipo di ricarica: n/A 💳 Tecnologia pagamento: NFC, QR 📦 Dimensioni: 146 x 101 x 57 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

myPOS si distingue per un approccio radicalmente orientato alla flessibilità e all’abbattimento dei costi fissi. A differenza degli istituti bancari tradizionali, che spesso vincolano l’esercente a canoni mensili indipendenti dall’effettivo utilizzo, myPOS adotta un modello basato sull’acquisto del terminale e su una struttura commissionale di tipo Pay-As-You-Go.

Questo paradigma è particolarmente attrattivo per le piccole e medie imprese, i liberi professionisti e le attività stagionali che necessitano di una gestione oculata dei flussi di cassa senza rinunciare a standard tecnologici elevati.

Il punto di forza che ridefinisce il concetto dei costi del POS in ambito aziendale è l’accredito istantaneo dei fondi. Mentre i circuiti standard richiedono solitamente dai 2 ai 3 giorni lavorativi per regolare le transazioni sul conto corrente aziendale, myPOS liquida l’importo sul conto aziendale dell’esercente in meno di 3 secondi.

Questa disponibilità immediata della liquidità, associata a un conto e-money multivaluta gratuito (con IBAN dedicato) e a una carta di debito Business Mastercard inclusa, permette una rotazione del capitale circolante estremamente rapida, ottimizzando i parametri finanziari di solvibilità dell’impresa.

L’ecosistema dei terminali myPOS: dal modello Go 2 alla potenza di Ultra

L’offerta hardware di myPOS è strutturata per rispondere a diverse esigenze operative, mantenendo invariata la filosofia dell’assenza di canoni fissi. L’analisi dei costi deve quindi partire dall’investimento iniziale nell’hardware, che varia in base alla complessità del dispositivo e alle funzionalità integrate.

myPOS Go 2 : rappresenta la porta d’ingresso per chi opera in mobilità. Al costo di € 29 (IVA esclusa) , l’esercente acquista un dispositivo tascabile (181,6 g) completamente autonomo, che non richiede l’ausilio di uno smartphone. La connettività è garantita da una SIM dati 4G gratuita integrata, eliminando i costi di abbonamento telefonico per la gestione dei pagamenti.

: rappresenta la porta d’ingresso per chi opera in mobilità. Al costo di , l’esercente acquista un dispositivo tascabile (181,6 g) completamente autonomo, che non richiede l’ausilio di uno smartphone. La connettività è garantita da una SIM dati 4G gratuita integrata, eliminando i costi di abbonamento telefonico per la gestione dei pagamenti. myPOS Go Combo: evoluzione del modello base, questo pacchetto da € 99 (IVA esclusa) combina il lettore portatile con una base di ricarica dotata di stampante termica. È la soluzione ideale per chi necessita di versatilità, potendo passare dall’incasso al bancone (con stampa dello scontrino fisico) a quello in mobilità, raddoppiando l’autonomia grazie alla batteria supplementare nella docking station.

evoluzione del modello base, questo pacchetto da combina il lettore portatile con una base di ricarica dotata di stampante termica. È la soluzione ideale per chi necessita di versatilità, potendo passare dall’incasso al bancone (con stampa dello scontrino fisico) a quello in mobilità, raddoppiando l’autonomia grazie alla batteria supplementare nella docking station. myPOS Ultra: il top di gamma basato su sistema operativo Android, offerto a € 99 (IVA esclusa) in promozione (prezzo standard € 179). Questo smart POS integra una stampante ad alta velocità e un ampio display multi-touch, consentendo non solo l’incasso, ma anche la gestione di software gestionali e app per la fatturazione elettronica direttamente dal terminale.

Caratteristica myPOS Go 2 myPOS Go Combo myPOS Ultra Costo hardware (una tantum) € 29 € 99 € 179 Canone mensile € 0 € 0 € 0 Connettività SIM 4G gratuita + Wi-Fi SIM 4G gratuita + Wi-Fi SIM 4G gratuita + Wi-Fi Stampante termica No (Scontrini via SMS/Email) Sì (nella base) Sì (integrata) Sistema operativo Proprietario Proprietario Android Autonomia 1 giorno Elevata (doppia batteria) Oltre 1500 operazioni

Struttura delle commissioni e piani myPOS in base al fatturato

La valutazione su quanto costa il POS myPOS dipende esclusivamente dal volume delle transazioni effettuate. L’azienda applica una politica tariffaria trasparente che si divide in due macro-categorie, calibrate sul profilo di rischio e sul volume d’affari dell’esercente. Per le realtà con un fatturato inferiore ai € 10.000 mensili, la tariffa standard parte dall’1,20% per transazione più una piccola quota fissa, variabile in base al circuito (le carte nazionali e consumer europee godono dei tassi più bassi).

Per le aziende con volumi superiori ai € 10.000 mensili, myPOS abbandona il piano standard per passare a offerte personalizzate. In questa fase, l’analisi finanziaria diventa specifica: il dipartimento commerciale valuta il transato medio, il settore merceologico e il mix di carte (consumer vs business) per proporre un tasso agevolato che possa competere con le banche retail. È interessante notare che, per le aziende con fatturati strutturati, myPOS offre anche piani di noleggio flessibile, permettendo di diluire l’investimento tecnologico a fronte di canoni mensili contenuti e commissioni ridotte.

Funzionalità a valore aggiunto e servizi digitali inclusi con i POS myPOS

Un aspetto che incide indirettamente sul calcolo di “quanto costa il POS” è il risparmio generato dai servizi collaterali inclusi. myPOS non si limita a fornire un terminale, ma un intero ecosistema di incasso.

Tra questi spicca myPOS Online, che permette di creare un negozio e-commerce gratuito, e myPOS Glass, l’applicazione che trasforma uno smartphone Android in un terminale di pagamento (SoftPOS).

La gestione dei link di pagamento e della pre-autorizzazione (fondamentale per il settore hospitality) sono integrate nativamente nella dashboard online. Inoltre, la funzione Top-up permette all’esercente di generare ricavi extra vendendo ricariche telefoniche direttamente dal dispositivo. Questi strumenti trasformano un costo operativo in un’opportunità di ricavo, migliorando il ROI (Return on Investment) complessivo dell’attrezzatura. L’integrazione con l’app mobile consente infine un monitoraggio in tempo reale dei saldi, facilitando la riconciliazione contabile e riducendo gli oneri amministrativi per l’impresa.

Nexi POS: l’offerta modulare per PMI e grandi aziende con servizi a valore aggiunto

Nexi Mobile POS 4.0 💶 Prezzo terminale: 29 € 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: ✔ 🔋 Batteria: 1.180 mAh ☎️ Sim Card: ✖ 🖨️ Stampante integrata: ✖ 📟 Touch screen: ✖ 🔌 Tipo di ricarica: USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 133 x 71 x 19 mm Pagamenti accettati: Vedi l’offerta

POS, Nexi si posiziona come il leader tecnologico e di mercato in Italia, proponendo un’architettura di servizi che va ben oltre la semplice transazione finanziaria.

La strategia di Nexi è marcatamente modulare, progettata per scalare dalle esigenze del singolo libero professionista fino alle complesse strutture della grande distribuzione. L’istituto non si limita a fornire l’hardware, ma integra un ecosistema di protezione, monitoraggio e fidelizzazione che incide sul valore complessivo dell’offerta.

Un elemento distintivo dell’offerta Nexi è la velocità di regolazione finanziaria: l’accredito del transato avviene entro un solo giorno lavorativo direttamente sul conto corrente dell’esercente, indipendentemente dall’istituto bancario d’appoggio.

Inoltre, Nexi ha recepito tempestivamente le evoluzioni normative, garantendo che l’intera gamma di terminali sia già conforme all’articolo 9 della Legge di Bilancio 2025, che impone il collegamento tecnico tra POS e registratore di cassa. Per le aziende, valutare quanto costa il POS con Nexi significa anche considerare gli incentivi di ingresso, come il programma di Cashback di 100 € previsto per la gamma SmartPOS, che permette di abbattere i costi di attivazione o di acquisto dell’hardware al raggiungimento di specifici obiettivi di transato nell’arco dei primi dodici mesi.

La gamma a canone zero di POS Nexi: soluzioni per la mobilità e l’ingresso nel mercato

Per le realtà che preferiscono evitare costi fissi ricorrenti, Nexi ha sviluppato tre soluzioni specifiche che rispondono alle esigenze delle aziende con un investimento una tantum e una commissione percentuale fissa. Queste opzioni sono ideali per chi ha flussi di incasso non costanti o opera prevalentemente fuori sede.

SmartPOS Mini: è la soluzione più completa per la mobilità. Al costo di 169 € (IVA inclusa) , l’esercente acquista un terminale portatile autonomo con connettività Wi-Fi e 4G (traffico SIM incluso). La commissione è fissata all’ 1,49% per BANCOMAT e principali circuiti, una tariffa flat che garantisce trasparenza totale. Il dispositivo gestisce anche ricevute digitali e firma elettronica, integrandosi direttamente con l’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

è la soluzione più completa per la mobilità. Al costo di , l’esercente acquista un terminale portatile autonomo con connettività Wi-Fi e 4G (traffico SIM incluso). La commissione è fissata all’ per BANCOMAT e principali circuiti, una tariffa flat che garantisce trasparenza totale. Il dispositivo gestisce anche ricevute digitali e firma elettronica, integrandosi direttamente con l’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Nexi SoftPOS: rappresenta la frontiera della dematerializzazione. Al costo di attivazione di soli 19 € (IVA inclusa) , permette di trasformare il proprio smartphone Android in un terminale di pagamento sicuro. La commissione unica è dell’ 1,89% , includendo anche il programma Protection Plus. È perfetto per chi desidera eliminare l’hardware fisico, gestendo le ricevute via email, SMS o WhatsApp.

rappresenta la frontiera della dematerializzazione. Al costo di attivazione di soli , permette di trasformare il proprio smartphone Android in un terminale di pagamento sicuro. La commissione unica è dell’ , includendo anche il programma Protection Plus. È perfetto per chi desidera eliminare l’hardware fisico, gestendo le ricevute via email, SMS o WhatsApp. Mobile POS: un lettore ultra-leggero che si collega allo smartphone via Bluetooth, offerto a 29 € (IVA inclusa) con commissione all’1,89%. È particolarmente apprezzato per la funzione multiutenza, che consente di associare il dispositivo a diversi smartphone dello staff, rendendolo uno strumento agile per team dinamici.

Le soluzioni a canone mensile di Nexi: efficienza per volumi elevati e integrazione di cassa

Quando il volume di affari cresce, la convenienza si sposta verso i modelli a canone, che offrono commissioni sensibilmente più basse.

In questo segmento, Nexi propone lo SmartPOS Cassa +, un sistema all-in-one che combina il POS e il Registratore di Cassa telematico omologato. In promozione fino al 31/05/2026 a 49 € al mese (invece di 59 €) con installazione gratuita, questo sistema riduce la commissione sulle carte di credito e BANCOMAT allo 0,99%. L’hardware è d’avanguardia: un tablet da 7 pollici per l’esercente e uno schermo da 4,3 pollici per il cliente, con doppia fotocamera per QR Code e gestione integrata di magazzino, reparti e operatori.

Per chi cerca un terminale evoluto senza la componente cassa, lo SmartPOS standard (29 €/mese) e lo SmartPOS Mini con stampante (22,50 €/mese) offrono la medesima commissione competitiva dello 0,99% (o 1,20% per la versione Mini). Nota di rilievo per lo SmartPOS Mini con stampante: l’offerta include una soglia di 0 commissioni fino a 1000 € di transato mensile, una misura che abbassa drasticamente il break-even point. Per chi preferisce i tasti fisici al touch, il modello Cordless + (17,50 €/mese) offre un’alternativa ergonomica mantenendo le commissioni allo 0,99% per il BANCOMAT.

Servizi a valore aggiunto: Protection plus, Nexi Business e pay-by-link

Il programma Protection Plus è fondamentale per la compliance aziendale: supporta l’esercente nell’ottenimento della certificazione PCI-DSS (obbligatoria per i circuiti internazionali) e protegge l’attività dalle sanzioni in caso di furto dati.

Per i modelli SmartPOS, il costo è di 2,50 € al mese + 7,50 € una tantum, mentre per il Mobile POS il costo annuo (37,50 € il primo anno, poi 30 €) viene assorbito dalle commissioni se queste raggiungono tale valore, rendendolo di fatto gratuito per chi transa regolarmente.

Inoltre, l’integrazione del servizio pay-by-link (incluso e attivabile tramite l’app gratuita Nexi Business) permette di incassare pagamenti a distanza inviando un link sicuro. Dopo il periodo promozionale, il costo è di 0,30 € + IVA a transazione eseguita.

L’app Nexi Business funge da vero centro di comando: permette di consultare lo storico transazioni fino a 48 mesi, gestire gli storni in autonomia entro 12 mesi e confrontare le performance della propria attività con la media di settore. Infine, il programma Nexi Club aggiunge valore al pacchetto offrendo sconti, premi e consigli strategici per la gestione del business, trasformando il POS in un partner per la crescita.

Quadro riassuntivo delle offerte Nexi (IVA esclusa ove applicabile)

Modello / Offerta Costo iniziale Canone mensile Commissione Caratteristiche SmartPOS Cassa + 0 € (Promo) 49 € 0,99% Cassa Fiscale + Fattura Elettronica SmartPOS Evoluto 79 € (Inst.) 29 € 0,99% Doppio schermo Android SmartPOS Mini Print 79 € (Inst.) 22,50 € 1,20%* Zero commissioni fino a 1k€/mese Cordless + 79 € (Inst.) 17,50 € 0,99% (Bancomat) Tastiera fisica e stampante SmartPOS Mini 169 € (Acquisto) 0 € 1,49% Autonomo, SIM inclusa SoftPOS 19 € (Attiv.) 0 € 1,89% Pagamenti su Smartphone Mobile POS 29 € (Acquisto) 0 € 1,89% Leggero, multiutenza

La commissione dello 0,99% su SmartPOS Mini con stampante è soggetta alle specifiche condizioni di contratto attive al momento della sottoscrizione.

Componenti di costo nascoste nella gestione dei pagamenti digitali

Oltre alle commissioni palesi, la gestione dei pagamenti elettronici è gravata da una serie di oneri “silenziosi” che possono alterare sensibilmente il Total Cost of Ownership (TCO) del dispositivo. Questi costi spesso non compaiono nelle comunicazioni di marketing dei provider, ma emergono nei rendiconti mensili o nelle fasi di setup iniziale. Una corretta pianificazione finanziaria deve tener conto della manutenzione del software, degli aggiornamenti dei protocolli di sicurezza e degli oneri legati alla gestione degli storni (chargeback), che oltre a sottrarre liquidità comportano spesso l’applicazione di penali amministrative.

Spese di installazione e costi per la connettività sim del terminale

Un errore comune è sottovalutare i costi di avviamento e manutenzione infrastrutturale. Molti contratti prevedono una quota di attivazione una tantum che copre la configurazione del terminale e l’invio dei codici di sicurezza. A ciò si aggiunge il tema cruciale della connettività. Se il POS è di tipo mobile (GPRS/4G), il costo della SIM integrata e del traffico dati può essere incluso nel canone o fatturato separatamente. Nel caso di POS fissi collegati alla rete locale, è necessario valutare se l’infrastruttura di rete esistente sia adeguata o richieda interventi tecnici aggiuntivi per garantire la stabilità della connessione, la cui assenza potrebbe tradursi in vendite perse durante i picchi di affluenza, rappresentando un costo opportunità non indifferente.

Commissioni differenziate tra carte consumer e carte aziendali o extra europee

Un aspetto tecnico spesso trascurato è la segmentazione delle tariffe in base al circuito e alla tipologia di carta utilizzata dal cliente. La normativa europea (Interchange Fee Regulation) ha imposto un tetto alle commissioni interbancarie per le carte “consumer” emesse nell’UE, ma tale limite non si applica alle carte aziendali (business/corporate) o alle carte emesse da istituti extra-europei (come American Express o circuiti extra-UE). Per queste ultime, i costi di transazione possono triplicare rispetto a una carta di debito standard. Gli esercenti che operano in zone turistiche o che hanno una clientela business devono monitorare attentamente questa variabile: un’elevata incidenza di pagamenti con carte internazionali può far lievitare il costo medio ponderato delle commissioni, rendendo necessario un contratto che offra tariffe “flat” o condizioni di miglior favore per i circuiti internazionali.

Agevolazioni fiscali e bonus per l’accettazione dei pagamenti elettronici

Per mitigare l’impatto dei costi bancari, il legislatore italiano ha introdotto diversi strumenti di sostegno volti a incentivare la tracciabilità dei pagamenti. Tali misure sono state pensate per bilanciare l’onere dell’obbligo del POS, offrendo alle imprese la possibilità di recuperare una parte delle spese sostenute. Si tratta di un’opportunità di ottimizzazione fiscale che richiede però precisione contabile e il rispetto di specifici requisiti dimensionali, essendo rivolta principalmente alle attività con ricavi e compensi entro determinate soglie (solitamente i 400.000 euro annui).

Come usufruire del credito d’imposta sulle commissioni maturate

Il principale strumento di agevolazione è il credito d’imposta sul 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite POS. Per usufruire di questo beneficio, l’esercente deve ricevere mensilmente dal proprio fornitore di servizi di pagamento un riepilogo delle operazioni effettuate. Il credito maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a partire dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. È fondamentale che i pagamenti siano avvenuti con strumenti tracciabili e che la documentazione sia conservata con cura, poiché la corretta comunicazione dei flussi tra banca e Agenzia delle Entrate è il presupposto per la validità del bonus. Questa agevolazione riduce di fatto il costo netto del POS, rendendo la spesa reale inferiore a quella nominale indicata nel contratto.

Normativa vigente sull’obbligo del pos e sanzioni per il mancato utilizzo

Dal punto di vista normativo, l’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici è sancito dall’articolo 15, comma 4, del D.L. 179/2012, successivamente integrato da sanzioni pecuniarie. Attualmente, il rifiuto di un pagamento con carta, indipendentemente dall’importo (anche per un caffè), espone l’esercente a una sanzione amministrativa composta da una quota fissa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. Questa rigidità normativa ha eliminato la discrezionalità dell’esercente, rendendo il costo del POS una spesa obbligatoria al pari delle utenze energetiche. Tuttavia, la giurisprudenza e la prassi amministrativa chiariscono che l’obbligo decade in caso di oggettiva impossibilità tecnica (ad esempio, guasti alle linee telefoniche o problemi di connettività del fornitore), purché debitamente documentati.

Funzionalità tecnologiche che giustificano l’investimento nel Pos

Il POS moderno non deve essere visto solo come un centro di costo, ma come un hub tecnologico capace di generare valore. L’evoluzione dei terminali “smart” basati su sistemi operativi come Android permette di installare applicazioni che trasformano il dispositivo in uno strumento di gestione aziendale. L’investimento in un terminale di fascia alta si giustifica quando le sue funzionalità riducono i tempi di back-office, migliorano l’esperienza del cliente e offrono dati analitici preziosi per la strategia di vendita, trasformando la transazione finanziaria in una raccolta dati strategica.

Integrazione dei pagamenti con i sistemi di cassa e fatturazione elettronica

L’integrazione nativa tra il POS e il software gestionale di cassa rappresenta il massimo livello di efficienza operativa. Quando il terminale dialoga direttamente con la cassa, l’importo viene trasmesso automaticamente senza digitazione manuale, azzerando il rischio di errore umano e accelerando le operazioni di checkout. Ancora più rilevante è il collegamento con i sistemi di fatturazione elettronica: alcuni POS avanzati permettono di emettere la fattura direttamente dal terminale, acquisendo i dati del cliente tramite la lettura della tessera sanitaria o l’inserimento della partita IVA. Questo automatismo semplifica drasticamente gli adempimenti fiscali e la riconciliazione contabile di fine giornata, liberando risorse umane per attività a maggior valore aggiunto.

Gestione dei pagamenti a distanza tramite link e dashboard online

Infine, la versatilità dei moderni sistemi di pagamento si estende oltre il confine fisico del negozio. La funzionalità di pay-by-link consente agli esercenti di generare link di pagamento sicuri da inviare ai clienti tramite email, SMS o WhatsApp. Questa modalità è ideale per la gestione di acconti, consegne a domicilio o vendite a distanza, garantendo la stessa sicurezza di una transazione in presenza. Attraverso dashboard online dedicate, l’imprenditore può monitorare in tempo reale i flussi di cassa, analizzare le abitudini di spesa dei clienti e gestire rimborsi o storni con pochi click. Questa visione d’insieme del business, centralizzata in un’unica piattaforma, giustifica ampiamente i costi di gestione, elevando il POS a vero e proprio consulente digitale dell’attività commerciale.