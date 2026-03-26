Il settore dei sistemi di pagamento ha subito una rivoluzione epocale negli ultimi anni, focalizzandosi in particolare sull’abbattimento delle barriere all’ingresso per le piccole e medie imprese. Il concetto di Pos senza canone si inserisce in questo contesto come una soluzione strategica volta a eliminare i costi fissi ricorrenti, tipici dei contratti bancari tradizionali, a favore di un modello di business basato esclusivamente sull’utilizzo effettivo del dispositivo.

Questa architettura finanziaria permette alle aziende, soprattutto a quelle caratterizzate da una stagionalità marcata o da volumi di transazioni elettroniche contenuti, di allineare i costi operativi ai ricavi reali. In un mercato sempre più orientato verso la digitalizzazione dei pagamenti, la scelta di un terminale privo di abbonamento rappresenta non solo un risparmio immediato, ma anche un elemento di flessibilità operativa fondamentale per la gestione del cash flow aziendale.

I vantaggi dei pagamenti elettronici senza costi fissi mensili

L’adozione di un terminale di pagamento privo di canone mensile offre alle aziende un vantaggio competitivo immediato nella struttura dei costi. Eliminando la quota fissa, il rischio d’impresa legato ai periodi di inattività o di bassa affluenza viene azzerato, trasformando un onere statico in un costo variabile direttamente proporzionale al fatturato generato tramite monetica.

Questo approccio è particolarmente vantaggioso per le startup, i liberi professionisti e le attività stagionali (come stabilimenti balneari o rifugi montani), che non devono più sostenere spese di mantenimento durante i mesi di chiusura.

Libertà dai vincoli contrattuali e gestione dei costi variabili

Uno dei pilastri di queste soluzioni è l’assenza di vincoli temporali stringenti che spesso caratterizzano l’offerta bancaria standard. I contratti tradizionali prevedono frequentemente durate minime di 24 o 36 mesi, con penali di recesso anticipato che scoraggiano il cambiamento di fornitore. Il modello “pay-per-use”, invece, garantisce un’agilità amministrativa superiore: l’azienda acquista il dispositivo (diventandone proprietaria) e non è soggetta a obblighi di permanenza.

La gestione dei costi variabili permette una pianificazione finanziaria più snella, dove ogni spesa è tracciabile e giustificata da una transazione avvenuta, eliminando l’incertezza legata ai costi di manutenzione software o assistenza tecnica spesso inclusi forzosamente nei canoni mensili.

Requisiti per attivare un terminale senza abbonamento

L’attivazione di questi servizi è generalmente caratterizzata da una burocrazia snella e digitalizzata. I requisiti fondamentali includono:

la titolarità di una partita IVA attiva (o codice fiscale per i regimi forfettari e professionisti)

l’associazione a un conto corrente business o consumer, a seconda delle policy del provider, purché appartenente all’area SEPA.

dal punto di vista tecnico, è necessaria la conformità alle normative antiriciclaggio (Know Your Customer – KYC), che richiede il caricamento digitale dei documenti d’identità e dei dati societari.

Una volta completata la verifica, che solitamente avviene in 24-48 ore, il terminale viene spedito e risulta operativo immediatamente dopo una breve configurazione software guidata.

Analisi dei migliori POS senza canone sul mercato

Il mercato offre diverse soluzioni che si differenziano per approccio tecnologico e struttura commissionale. Nella valutazione dei migliori player, non bisogna limitarsi all’analisi del prezzo d’acquisto, ma occorre ponderare la solidità dell’infrastruttura software e la capacità di integrazione con i sistemi gestionali e di fatturazione elettronica.

I requisiti da tenere in considerazione includono la compatibilità con i principali circuiti internazionali (Visa, Mastercard, PagoBancomat) e con i wallet digitali (Apple Pay, Google Pay). Altri fattori critici sono la velocità di accredito dei fondi (che può variare da 1 a 3 giorni lavorativi) e la disponibilità di una dashboard analitica avanzata per il monitoraggio delle vendite in tempo reale, fondamentale per la rendicontazione contabile.

Axerve Easy POS: commissione flat 1% e hardware Android autonomo

Axerve Easy POS rappresenta una soluzione ad alta efficienza per le aziende che desiderano eliminare i costi fissi attraverso una commissione fissa dell’1% e l’acquisto del terminale

myPOS: accredito istantaneo in 3 secondi, conto IBAN multi-valuta, SIM 4G gratuita illimitata

myPOS offre un ecosistema finanziario completo che elimina i canoni mensili, puntando sulla velocità di liquidazione dei fondi e sull’autonomia tecnologica assoluta.

Nexi Mobile POS: zero commissioni sotto i 10€, accredito su qualsiasi conto, Pay-by-Link incluso

Nexi Mobile POS si posiziona come una soluzione flessibile e a basso costo d’ingresso, ideale per chi desidera eliminare i canoni fissi e pagare solo in base all’uso.

Axerve Easy Pos: canone zero e commissione fissa

Axerve Easy POS a commissioni 4.7 💶 Prezzo terminale: 99 € + IVA 💸 Costi di attivazione: Bollo 16€ 📲 App obbligatoria: Si 🔋 Batteria: 2.300 mAh ☎️ Sim Card: Si 🖨️ Stampante integrata: Si 📟 Touch screen: Si 🔌 Tipo di ricarica: Micro USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 176 x 78 x 57 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

L’offerta Axerve POS Easy a commissioni è stata ingegnerizzata per rispondere alle esigenze di micro, piccole e medie imprese che necessitano di un’infrastruttura di pagamento professionale senza l’onere di un canone mensile ricorrente.

Il nucleo finanziario della soluzione si basa su un’unica variabile: una commissione flat dell’1% applicata sull’effettivo transato, eliminando qualsiasi spesa fissa di mantenimento o abbonamento.

Analisi economica dei costi e delle commissioni del Pos di Axerve

La struttura tariffaria di Axerve Easy POS è progettata per essere lineare e priva di sorprese contabili. Oltre alla commissione percentuale, l’unico costo di ingresso è rappresentato dall’acquisto del terminale (99 Euro) e dall’imposta di bollo governativa per l’attivazione (16 Euro).

Voce di costo Dettaglio dell’offerta Canone mensile 0 € (nessun costo fisso ricorrente) Commissione unica 1% su tutti i circuiti (Visa, Mastercard, PagoBancomat) Costo hardware 99 € + IVA (una tantum) Imposta di bollo 16 € (per attivazione servizio) Vincoli dipermanenza Assenti (recesso senza penali) Accredito fondi Entro il giorno lavorativo successivo

Specifiche tecniche del terminale Android Axerve POS Easy

L’hardware fornito da Axerve non è un semplice lettore di carte subordinato a uno smartphone, ma un terminale Smart POS basato su sistema operativo Android.

Le caratteristiche hardware di Axerve POS Easy includono:

Connettività ibrida: il dispositivo è dotato di Wi-Fi per l’uso in sede e di una SIM 4G multi-operatore inclusa , che garantisce la massima copertura collegandosi automaticamente al segnale più forte. Il traffico dati è illimitato e compreso nel pacchetto.

il dispositivo è dotato di per l’uso in sede e di una , che garantisce la massima copertura collegandosi automaticamente al segnale più forte. Il traffico dati è illimitato e compreso nel pacchetto. Gestione ricevute: questo terminale integra una stampante termica ad alta velocità, permettendo l’emissione immediata dello scontrino in doppia copia (esercente/cliente).

questo terminale integra una ad alta velocità, permettendo l’emissione immediata dello scontrino in doppia copia (esercente/cliente). Autonomia e dimensioni: con un peso di 390 grammi e dimensioni ergonomiche, Axerve POS Easy si presta perfettamente anche all’utilizzo in mobilità per consegne o fiere.

Integrazione bancaria e vantaggi fiscali del POS Easy di Axerve

Uno dei principali punti di forza di Axerve POS Easy è l’agnosticismo bancario: l’azienda non è obbligata ad aprire un nuovo conto corrente presso un istituto specifico.

Le somme incassate possono essere accreditate su qualsiasi IBAN esistente, inclusi i conti correnti aziendali o le carte-conto professionali.

Inoltre, la soluzione è pienamente compatibile con le agevolazioni statali vigenti:

Credito d’imposta: le aziende possono recuperare il 30% delle commissioni pagate sotto forma di credito d’imposta, riducendo l’incidenza reale dello 1% a uno 0,7% netto. Dashboard myStore: ogni esercente ha accesso a una piattaforma di business intelligence per monitorare l’andamento delle vendite, esportare report contabili e gestire le transazioni in tempo reale, semplificando la riconciliazione di fine giornata.

Il terminale supporta l’intero ecosistema dei pagamenti digitali moderni, garantendo che nessuna vendita vada persa per incompatibilità tecnologica.

Categoria Circuiti e metodi supportati Circuiti nazionali PagoBancomat, Bancomat Pay Circuiti internazionali Visa, VPay, Mastercard, Maestro Digital wallets Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay Tecnologia Chip & PIN, Contactless, NFC

myPOS l’ecosistema con conto aziendale e accredito immediato

myPOS Unattended 4.4 💶 Prezzo terminale: 399 € 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: No 🔋 Batteria:n/A ☎️ Sim Card: No 🖨️ Stampante integrata: No 📟 Touch screen: Sì 🔌 Tipo di ricarica: n/A 💳 Tecnologia pagamento: NFC, QR 📦 Dimensioni: 146 x 101 x 57 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

La proposta di myPOS elimina strutturalmente il canone mensile, adottando un modello Pay-as-you-go con commissioni a partire dall’1,20% più una piccola quota fissa per transazione. Il vero elemento di rottura rispetto ai player bancari tradizionali è la liquidazione in tempo reale: i fondi incassati sono disponibili sul conto aziendale in meno di 3 secondi, eliminando i tempi di attesa del ciclo interbancario (solitamente 24-48 ore).

Questo modello è supportato da un’infrastruttura di moneta elettronica (e-money) che fornisce all’esercente un conto aziendale gratuito con IBAN dedicato in 14 diverse valute. Tale flessibilità interessa le imprese che operano con clientela internazionale o che necessitano di diversificare le proprie riserve di liquidità, permettendo di gestire incassi e pagamenti senza dover necessariamente appoggiarsi a un istituto di credito esterno per le operazioni correnti.

Analisi tecnica della gamma myPOS Go 2 e Ultra

La diversificazione dell’hardware permette di calibrare l’investimento iniziale in base alle reali necessità operative del punto vendita o dell’attività in mobilità.

Modello Connettività Peso e display Funzionalità distinctive myPOS Go 2 4G (SIM gratuita) + Wi-Fi 180g / Display LCD Ultra-compatto, tasti fisici in rilievo myPOS Go Combo 4G + Wi-Fi + Docking N.D. Stampante termica, ricarica magnetica myPOS Ultra 4G + Wi-Fi + Android 11 6,5” HD Touch AppMarket, Stampante 80mm/s, 15gg Standby

Il catalogo propone tre diversi livelli di terminali, acquistabili “una tantum” o accessibili tramite piani di noleggio flessibili:

myPOS Ultra (€ 179 + IVA): terminale di fascia alta basato su sistema operativo Android. Caratterizzato da un ampio schermo multi-touch e una stampante ad alta velocità, è progettato per volumi di transazioni elevati (oltre 1.500 operazioni per carica).

myPOS Go 2 (€ 14,90 + IVA): il punto d’ingresso della gamma. Un dispositivo ultra-portatile e autonomo, ideale per chi opera esclusivamente in mobilità e preferisce la digitalizzazione delle ricevute (invio tramite SMS o e-mail).

myPOS Go Combo (€ 89 + IVA): una soluzione ibrida 2-in-1 che include una base di ricarica con stampante integrata. Offre una maggiore autonomia energetica ed è adatto sia per l’uso al bancone che per la vendita itinerante.

Per le realtà con un transato superiore ai € 10.000 mensili, la società prevede la possibilità di negoziare tariffe personalizzate attraverso preventivi su misura, ottimizzando l’impatto delle commissioni sui margini operativi.

Connettività illimitata e mobilità senza costi aggiuntivi con myPOS

Un fattore determinante per l’efficienza dei costi operativi è la gestione della connettività. Tutti i dispositivi myPOS includono una SIM dati 4G gratuita pre-installata. A differenza di altre soluzioni che richiedono un abbonamento dati separato o l’uso dell’hotspot del cellulare (con relativo consumo di batteria e traffico), myPOS garantisce il collegamento costante ai server di autorizzazione senza costi extra.

La SIM è multi-operatore, il che significa che il terminale è in grado di selezionare autonomamente la rete con il segnale più stabile, garantendo la continuità del servizio anche in aree con copertura limitata o durante eventi ad alta densità di pubblico.

Integrazione di servizi a valore aggiunto: AppMarket e Business Card

L’offerta myPOS si arricchisce di strumenti per la gestione proattiva del business. Inclusa nel pacchetto di attivazione vi è una Carta Business Mastercard gratuita, legata direttamente al saldo del conto myPOS. Questo permette all’imprenditore di reinvestire immediatamente gli incassi per acquisti aziendali o rifornimenti, riducendo i passaggi burocratici tra conti diversi.

Per le aziende più strutturate, il modello myPOS Ultra permette l’accesso all’AppMarket, un negozio di applicazioni dedicate che trasforma il POS in uno strumento di marketing e gestione.

È possibile installare software per la gestione dei programmi fedeltà, app per la prenotazione di tavoli o servizi, e sistemi di inventario. Inoltre, la funzione Multi-operatore consente di creare profili distinti per ogni dipendente, permettendo alla direzione di monitorare i volumi di vendita per singolo addetto e semplificare la gestione delle mance, un aspetto spesso critico nella rendicontazione contabile del settore hospitality.

Gestione delle ricevute e conformità fiscale

Nonostante la tendenza verso la digitalizzazione, la gestione della prova di pagamento rimane un punto focale. I modelli base di myPOS gestiscono ricevute digitali inviate tramite SMS o Email direttamente dal terminale, riducendo l’impatto ambientale e il costo dei consumabili. Per le attività che necessitano del supporto cartaceo, i modelli Combo e Ultra integrano stampanti termiche ad alta velocità (fino a 80mm/s).

Dal punto di vista normativo, l’utilizzo di questi sistemi garantisce il rispetto dell’obbligo del POS vigente in Italia, mettendo l’esercente al riparo dalle sanzioni (30 euro fissi + 4% della transazione) e offrendo la piena tracciabilità necessaria per l’accesso a eventuali bonus fiscali sui pagamenti elettronici.

Nexi Mobile POS la proposta per professionisti e piccole imprese

Nexi Mobile POS 4.0 💶 Prezzo terminale: 29 € 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: ✔ 🔋 Batteria: 1.180 mAh ☎️ Sim Card: ✖ 🖨️ Stampante integrata: ✖ 📟 Touch screen: ✖ 🔌 Tipo di ricarica: USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 133 x 71 x 19 mm Pagamenti accettati: Vedi l’offerta

Il Nexi Mobile POS è a canone zero e ha un costo di attivazione una tantum di 29 € (IVA inclusa). L’azienda o il professionista acquisisce la proprietà dell’hardware, eliminando definitivamente le voci di spesa fisse mensili che storicamente hanno frenato l’adozione dei pagamenti elettronici nelle piccole attività.

Il modello economico di Nexi si basa su una commissione flat dell’1,89% per le transazioni effettuate con carte europee (circuiti Mastercard, Visa, PagoBANCOMAT, Maestro e V PAY). Questa struttura tariffaria è progettata per garantire la massima prevedibilità dei costi: l’esercente conosce esattamente l’incidenza del servizio su ogni vendita, rendendo più semplice il calcolo dei margini operativi. La liquidazione delle somme avviene con tempistiche accelerate, rendendo il transato disponibile sul conto corrente indicato entro il giorno lavorativo successivo all’operazione, un fattore critico per il mantenimento di un flusso di cassa costante.

La strategia sui micropagamenti e l’abbattimento delle barriere

l sistema non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente, interfacciandosi direttamente con qualsiasi IBAN italiano già esistente.

Liquidità: l’accredito delle somme incassate avviene entro il giorno lavorativo successivo alla transazione.

l’accredito delle somme incassate avviene entro il alla transazione. Mobilità: il terminale è ultra-leggero e si connette allo smartphone tramite l’ App Nexi POS , trasformando il dispositivo mobile in un centro di gestione incassi.

il terminale è ultra-leggero e si connette allo smartphone tramite l’ , trasformando il dispositivo mobile in un centro di gestione incassi. Pagamenti a distanza: inclusione del servizio Pay-by-Link , che permette di inviare richieste di pagamento tramite SMS, e-mail o social, facilitando consegne a domicilio e vendite da remoto.

inclusione del servizio , che permette di inviare richieste di pagamento tramite SMS, e-mail o social, facilitando consegne a domicilio e vendite da remoto. Monitoraggio: accesso gratuito al portale e all’app Nexi Business per la rendicontazione delle vendite e la gestione degli storni.

accesso gratuito al portale e all’app per la rendicontazione delle vendite e la gestione degli storni. Nexi Club: Programma fedeltà gratuito che offre premi, sconti e consigli per lo sviluppo del business.

Programma fedeltà gratuito che offre premi, sconti e consigli per lo sviluppo del business. Assistenza: Supporto telefonico dedicato dall’Italia, operativo 24/7.

Questa struttura permette ad attività come bar, edicole o tabacchi di accettare pagamenti digitali anche per beni di basso valore (caffè, giornali, tabacchi) senza subire l’erosione dei margini. In combinazione con il credito d’imposta del 30% sulle commissioni eccedenti, la soluzione Nexi si configura come una delle più efficienti sotto il profilo fiscale e operativo per chi gestisce un alto volume di scontrini di piccolo taglio.

Integrazione tecnologica: dall’app Nexi POS al SoftPOS

Il cuore operativo dell’offerta risiede nell’app Nexi POS, che funge da interfaccia intelligente tra il terminale fisico e lo smartphone dell’utente. Il collegamento avviene tramite Bluetooth, delegando alla connettività dati del telefono (4G/5G o Wi-Fi) la trasmissione sicura della transazione. Questa architettura permette di mantenere il terminale estremamente compatto e leggero, ideale per chi opera in mobilità, come artigiani, consulenti o corrieri.

Inoltre, Nexi introduce il concetto di SoftPOS di supporto. Questa tecnologia permette di accettare pagamenti contactless direttamente sullo smartphone Android, senza necessità di hardware aggiuntivo, sfruttando il sensore NFC del telefono. Il servizio è offerto gratuitamente per i primi 48 mesi (se attivato entro fine anno), offrendo una soluzione di backup immediata in caso di guasto o dimenticanza del terminale fisico, garantendo così la continuità del business in ogni circostanza.

Omnicanalità e servizi digitali del Pos Nexi: Pay-by-Link

L’offerta Nexi Mobile POS trascende il punto vendita fisico grazie al servizio Pay-by-Link, incluso nel pacchetto senza costi fissi aggiuntivi. Questa funzionalità permette di generare link di pagamento sicuri da inviare ai clienti tramite email, SMS o piattaforme social (WhatsApp, Telegram). È uno strumento fondamentale per:

Consegne a domicilio: il cliente paga online prima o al momento della ricezione.

il cliente paga online prima o al momento della ricezione. Prenotazioni e acconti: utile per il settore dei servizi e del turismo.

utile per il settore dei servizi e del turismo. Vendita a distanza: gestione degli ordini telefonici in totale sicurezza.

Ogni transazione completata tramite link prevede un costo accessorio di 0,30 €, una cifra contenuta se rapportata alla sicurezza e alla comodità di non dover gestire dati sensibili della carta del cliente telefonicamente.

Sicurezza e compliance: il programma Protection Plus di Nexi

La gestione della sicurezza dei dati è un onere spesso sottovalutato dalle piccole imprese. Nexi include nel contratto il programma Protection Plus, volto a supportare l’esercente nell’ottenimento della certificazione di conformità agli Standard PCI-DSS. Questo protocollo è obbligatorio per chiunque tratti dati di carte di credito internazionali.

Il costo del programma (massimo 37,50 € il primo anno) viene interamente riassorbito dalle commissioni maturate nell’anno solare: se le commissioni generate superano il costo del programma, l’esercente non paga nulla. Questo meccanismo di “reward” premia l’utilizzo del POS e assicura che l’azienda sia protetta da eventuali sanzioni internazionali derivanti da inadempienze sulla sicurezza dei dati. Infine, l’adesione al Nexi Club offre un ulteriore livello di valore aggiunto, fornendo consigli di gestione, sconti esclusivi e premi, integrando l’aspetto transazionale con quello di supporto alla crescita del business.

Come scegliere il POS senza canone in base al volume d’affari

La scelta del terminale ideale dipende strettamente dalla proiezione dei volumi di incasso annui. Se per micro-imprese con transato sporadico il costo dell’hardware è il fattore determinante, per aziende con volumi crescenti il focus deve spostarsi sull’efficienza delle transazioni e sulla scalabilità del servizio.

Un’azienda che incassa meno di 1.000 euro al mese tramite carta trarrà il massimo beneficio da un dispositivo economico, mentre un’attività che supera i 5.000 euro di transato mensile dovrebbe valutare se la commissione percentuale offerta sia sostenibile rispetto a un eventuale modello a canone con commissioni più basse.

Confronto tra commissioni percentuali e costi di acquisto hardware

Il trade-off principale risiede nel rapporto inversamente proporzionale tra il prezzo di acquisto del terminale (spesa una tantum) e la commissione applicata. Esistono tre scenari tipo:

Hardware entry-level (basso costo): solitamente abbinato a commissioni flat elevate (intorno all’1.95%). Hardware professionale (costo medio-alto): può offrire l’accesso a piani commissionali ridotti o differenziati per tipologia di carta. Sistemi “Smart”: dispositivi basati su Android che, pur costando di più, permettono di eliminare il registratore di cassa fisico integrando la fatturazione, ottimizzando così l’investimento complessivo.

Funzionalità aggiuntive dal collegamento bluetooth alla sim integrata

L’efficienza operativa è dettata dalla tecnologia di connessione, che incide sulla portabilità e sulla stabilità del segnale. I modelli Mobile Pos (mPOS) sfruttano il collegamento Bluetooth con uno smartphone, delegando a quest’ultimo la connettività dati; sono ideali per chi lavora in mobilità, ma dipendono dalla batteria di due dispositivi. I modelli Smart Pos autonomi, invece, sono dotati di una SIM dati integrata (spesso multi-operatore e senza costi di roaming) o connettività Wi-Fi indipendente. Questi ultimi garantiscono transazioni più veloci e affidabili, fattore determinante per attività con alta frequenza di clienti, come bar o punti vendita al dettaglio.

Costi occulti dei POS, a cosa prestare attenzione

Sebbene l’assenza di un canone fisso sia l’elemento di attrazione principale, un’analisi finanziaria diligente deve rilevare eventuali oneri indiretti. Alcuni operatori applicano spese per la gestione delle dispute (chargeback), costi per l’invio di report cartacei o commissioni di inattività se il dispositivo non registra transazioni per un periodo prolungato (ad esempio 12 mesi).

È inoltre essenziale verificare se il servizio di assistenza tecnica è gratuito o se prevede chiamate a numerazioni a pagamento, poiché un guasto al terminale durante un picco di vendite può generare perdite indirette significative se non risolto tempestivamente.

Quali sono le commissioni di transazione medie

Attualmente, le commissioni medie per le soluzioni senza canone oscillano in un range compreso tra l’1% e l’1,95% sul valore della transazione. È fondamentale distinguere tra tariffe “Blended” (una percentuale fissa uguale per tutte le carte) e tariffe “Interchange”, che variano in base al circuito e alla provenienza geografica della carta.

Le carte di debito nazionali solitamente godono di tassi inferiori, mentre le carte di credito internazionali, le carte aziendali (Commercial) o le carte extra-UE possono presentare maggiorazioni sensibili. Un’azienda con molti clienti stranieri dovrebbe quindi privilegiare fornitori con commissioni flat trasparenti per evitare erosioni impreviste dei margini.