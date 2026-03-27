Le soluzioni per i pagamenti digitali dedicati alla fascia under 18 non sono più una nicchia, ma un pilastro dell’economia domestica moderna. Questi strumenti permettono di monitorare i flussi di cassa in uscita, incentivare il risparmio attraverso algoritmi di arrotondamento e prevenire rischi legati allo smarrimento di denaro fisico.

Scegliere la soluzione ottimale richiede però un’analisi tecnica dei costi di gestione, dei limiti operativi e della solidità dell’ecosistema digitale offerto dal fornitore, sia esso una banca tradizionale o una neobank specializzata.

Come funzionano le carte prepagate per teenager

A differenza delle carte di debito standard collegate a un conto corrente principale, le prepagate per minori operano su un modello di pay-before: la carta deve essere alimentata finanziariamente prima dell’uso, garantendo che il saldo non possa mai scendere sotto lo zero.

Tecnicamente, l’infrastruttura si appoggia su un BIN (Bank Identification Number) specifico che identifica la carta come prodotto per minori, permettendo ai circuiti di pagamento di applicare filtri automatici su categorie merceologiche sensibili.

Molte di queste carte sono dotate di un IBAN light, che consente la ricezione di bonifici (ad esempio per regali da parte di parenti) ma limita spesso le operazioni in uscita verso soggetti terzi non autorizzati dal genitore, creando un perimetro operativo protetto.

Nel mercato si distinguono due modelli operativi di carte prepagate per minori e molto diversi, il modello sottoconto e il modello conto autonomo.

Carta prepagata per minori modello sottoconto (dipendenza totale)

La carta del minore è tecnicamente una estensione del conto del genitore. Non ha un IBAN autonomo o, se lo ha, è gestibile solo tramite l’app del padre o della madre.

Come funziona: il genitore deve essere già cliente della banca. Apre una sezione “Junior” o “Minori” dalla propria app e ordina la carta.

il genitore deve essere già cliente della banca. Apre una sezione “Junior” o “Minori” dalla propria app e ordina la carta. Vantaggi: controllo totale (Parental Control), ricariche istantanee e gratuite dal conto del genitore, possibilità di bloccare la carta in un clic.

controllo totale (Parental Control), ricariche istantanee e gratuite dal conto del genitore, possibilità di bloccare la carta in un clic. Limite: se il genitore chiude il suo conto, solitamente decade anche quello del figlio.

Carta prepagata per minori, modello conto autonomo (indipendenza vigilata)

Queste carte sono veri e propri conti con IBAN proprio, intestati al minore. Il genitore interviene solo nella fase di apertura per dare il consenso legale (tramite firma digitale o link via email).

Come funziona: il minore può scaricare l’app e iniziare la registrazione, ma il processo si blocca finché il genitore non clicca sul link di autorizzazione che riceve via email.

il minore può scaricare l’app e iniziare la registrazione, ma il processo si blocca finché il genitore non clicca sul link di autorizzazione che riceve via email. Vantaggi: il minore ha un suo IBAN su cui può ricevere bonifici da chiunque (es. regali dai nonni) senza passare per il conto del genitore. Quando compie 18 anni, il conto cresce con lui e diventa un conto adulti standard senza cambiare coordinate.

il minore ha un suo IBAN su cui può ricevere bonifici da chiunque (es. regali dai nonni) senza passare per il conto del genitore. Quando compie 18 anni, il conto cresce con lui e diventa un conto adulti standard senza cambiare coordinate. Collegamento: il genitore non deve necessariamente essere cliente della stessa banca (anche se spesso è consigliato per monitorare le spese).

Requisiti e documenti necessari per l’attivazione di una carta prepagata per minori

Il processo di attivazione di una carta prepagata per minori è strettamente regolamentato dalle direttive europee (come la PSD2) e richiede una procedura di “Know Your Customer” (KYC) doppia. Il genitore deve fornire i propri estremi identificativi e il codice fiscale, fungendo da garante e titolare effettivo del rapporto contrattuale fino alla maggiore età del figlio. Per il minore è richiesto un documento d’identità valido e il codice fiscale.

Molte piattaforme moderne utilizzano la video-identificazione o il caricamento di selfie certificati per prevenire furti d’identità. È fondamentale che entrambi i documenti siano aggiornati, poiché la scadenza di uno dei due può comportare il blocco cautelativo dell’operatività della carta, una misura di sicurezza standard nel settore finanziario per proteggere i capitali depositati.

Confronto tra le migliori soluzioni sul mercato

Nella scelta dello strumento ideale, le famiglie devono valutare una serie di variabili macroeconomiche e funzionali che vanno oltre il semplice design della carta. I fattori determinanti includono:

la scalabilità del prodotto (se la carta cresce con le esigenze del figlio);

(se la carta cresce con le esigenze del figlio); l’ interoperabilità con i wallet digitali (Apple Pay, Google Pay);

con i wallet digitali (Apple Pay, Google Pay); la capillarità della rete di ricarica ;

; il tasso di commissione sui cambi valutari se il minore viaggia all’estero.

Una soluzione ottimale deve bilanciare un canone annuo sostenibile con un’operatività che non penalizzi i piccoli acquisti quotidiani con commissioni fisse elevate.

SelfyConto: la prepagata per minori collegata al conto dei genitori

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS fino a 30 anni; poi 3,75€ Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

SelfyConto non ha un conto minori a se stante come ma permette al genitore che ha un SelfyConto di richiedere la Mediolanum Prepaid Card per il figlio minorenne (dai 12 anni in su).

Il collegamento: è un modello a dipendenza media . Il genitore deve essere titolare di un SelfyConto per poter richiedere e gestire la carta prepagata del figlio dall’app.

è un modello a . Il genitore deve essere titolare di un SelfyConto per poter richiedere e gestire la carta prepagata del figlio dall’app. Costi: per tutti gli Under 30 che hanno SelfyConto, la quota di rilascio della prepagata per l’under 18 è di 10 € è azzerata e il canone è gratuito. Questo la rende una delle soluzioni più economiche per un adolescente.

per tutti gli che hanno SelfyConto, la quota di rilascio della prepagata per l’under 18 è di 10 € è e il canone è gratuito. Questo la rende una delle soluzioni più economiche per un adolescente. Autonomia e controllo: il teenager può utilizzare la carta per acquisti online e fisici (anche tramite Apple Pay e Google Pay), ma la ricarica e il monitoraggio dei movimenti restano centralizzati nell’app del genitore.

il teenager può utilizzare la carta per acquisti online e fisici (anche tramite Apple Pay e Google Pay), ma la ricarica e il monitoraggio dei movimenti restano centralizzati nell’app del genitore. Plafond: la carta ha un limite massimo di giacenza di 3.000 €, ideale per gestire la paghetta o le spese per i viaggi studio.

Costi di ricarica della carta prepagata per minori SelfyConto (vero costo operativo)

Tramite App/Home Banking: il costo è di 1,00€ per ogni ricarica effettuata dal tuo conto.

il costo è di per ogni ricarica effettuata dal tuo conto. Punti vendita Mooney (Tabaccai): se il ragazzo ricarica in contanti, il costo sale a 2,50 € per operazione.

Commissioni di prelievo: Gratis se il minore preleva presso gli ATM del gruppo Mediolanum. 2,00 € se preleva presso sportelli di altre banche in area Euro.

Banca Mediolanum presidia il mercato digitale con SelfyConto, un prodotto che combina l’agilità di una fintech con la completezza di una banca universale. La proposta punta sulla gratuità per i giovani e su rendimenti competitivi per i nuovi risparmiatori.

Aprire SelfyConto

Voce di costo / Servizio Condizioni under 30 Condizioni over 30 Canone di tenuta conto Gratuito (0€) fino a 30 anni Gratis 1° anno, poi 3,75€/mese* Carta di debito (digitale) Gratuita Gratuita Bonifici SEPA (ord. e istant.) 0€ (gratuiti) 0€ (gratuiti) Prelievi ATM area Euro Gratuite (0€) Gratuite (0€) Tasso sui vincoli (6 mesi) 3% annuo lordo** 3% annuo lordo** Pagamenti wearable Apple Watch, Samsung Pay, Google Pay Apple Watch, Samsung Pay, Google Pay

L’apertura di SelfyConto avviene interamente online, con una procedura semplificata che supporta l’identificazione tramite SPID (per una validazione in meno di 5 minuti) o video-riconoscimento.

L’operatività “all-in-one” dall’app include:

Pagamenti evoluti: bonifici SEPA (ordinari e istantanei ) gratuiti online fino al 30 giugno 2026.

bonifici SEPA (ordinari e ) gratuiti online fino al 30 giugno 2026. Servizi accessori: pagamento di F24, MAV, RAV, Cbill e PagoPA direttamente via smartphone.

pagamento di F24, MAV, RAV, Cbill e PagoPA direttamente via smartphone. SelfyShop: un marketplace interno che permette l’acquisto di prodotti tecnologici e lifestyle con finanziamenti a tasso zero direttamente in app.

Quanto costa SelfyConto

La strategia di pricing è segmentata per età e anzianità di rapporto:

SelfyConto Under 30: il canone di tenuta conto è gratuito fino al compimento dei 30 anni .

il canone di tenuta conto è . Over 30: Il canone è gratuito per il primo anno di apertura. Dal secondo anno, il costo standard è di 3,75 € al mese (45€ annui). Nota di azzeramento: il canone può tornare a zero anche per gli over 30 sottoscrivendo un prodotto assicurativo o gestendo un patrimonio (risparmio gestito) o con accredito stipendio o spese >500€/mese fino al 31/12/2027.

Il canone è gratuito per il di apertura. Dal secondo anno, il costo standard è di (45€ annui).

Bonus e promozioni con SelfyConto

Per chi apre SelfyConto, sono attive due promozioni principali:

Tasso 3% lordo: è possibile attivare depositi a tempo della durata di 6 mesi con un rendimento del 3% annuo lordo, a condizione che venga accreditato lo stipendio entro la scadenza del vincolo.

Carte disponibili con SelfyConto

Il correntista SelfyConto può comporre il proprio portafoglio di pagamenti scegliendo tra:

Carta Circuito Costo per il correntista Mediolanum Card (debito) Mastercard Gratis (emissione 10 € se fisica, spesso promo a 0 €). Prelievi area Euro illimitati e gratuiti. Mediolanum Credit Card Visa / Mastercard Gratis 1° anno, poi 20 €/anno (o zero per Under 30). Plafond base 1.500 €. Mediolanum Prepaid Mastercard Gratis Under 30. Per Over 30: 10 € emissione + 1 €/ricarica da app.

Sicurezza e controllo granulare per le famiglie

Dal punto di vista della sicurezza, SelfyConto integra funzionalità di spending control avanzate, accessibili direttamente dall’applicazione mobile. Il titolare (o il genitore supervisore) può impostare limiti di spesa specifici per canale (online o fisico) o per area geografica, arrivando persino a inibire intere categorie merceologiche. Questa granularità è un fattore determinante per chi cerca le migliori carte prepagate per minorenni, poiché consente di mitigare i rischi di un uso improprio dello strumento.

In caso di smarrimento o sospetto di frode, il sistema prevede il “blocco digitale in tempo reale“, una funzione che disabilita istantaneamente l’operatività della carta senza dover attendere i tempi burocratici di una denuncia formale. Inoltre, la protezione è estesa dalla polizza assicurativa Nexi inclusa, che tutela gli acquisti effettuati.

La combinazione di sicurezza biometrica per l’accesso (Face ID/Touch ID) e la possibilità di visualizzare PIN e dati della carta esclusivamente via app garantisce che le informazioni sensibili rimangano protette anche in caso di furto dello smartphone, rendendo SelfyConto un’opzione d’eccellenza per la gestione finanziaria dei giovani.

PixPay: l’alternativa specifica per i più giovani

Pixpay 4.8 Circuito: Mastercard Canone piano base: 2,99€/mese Prelievo massimo: In base alla disponibilità Limite di spesa: Personalizzabile Commissioni di Prelievo ATM: 1€ a partire dal 2° con piano Light; 0€ con piano Smart Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Pixpay si distingue nel panorama delle migliori carte prepagate per minorenni per la sua natura di “family-first fintech”.

Non essendo una banca tradizionale, ma una soluzione progettata verticalmente per la fascia 8-18 anni, offre un’esperienza utente granulare che gli istituti generalisti difficilmente riescono a replicare.

Il cuore del sistema è l’app a doppia interfaccia: una versione “light” per il minore, focalizzata sull’autonomia, e una “dashboard di controllo” per il genitore. Questo sdoppiamento permette una gestione dinamica della liquidità: il genitore può ricaricare il conto istantaneamente tramite la propria carta bancaria abituale, senza necessità di cambiare banca o aprire nuovi conti correnti complessi.

Dipendenza dal genitore: minima . Il genitore non deve cambiare banca; scarica l’app Pixpay, la collega alla sua attuale carta di credito/debito e autorizza il figlio.

. Il genitore non deve cambiare banca; scarica l’app Pixpay, la collega alla sua attuale carta di credito/debito e autorizza il figlio. Costi: prevede un canone mensile (piano Light a 3,99€/mese ), ma offre prelievi gratuiti e ricariche illimitate dal genitore. Esistono piani evoluti (Smart e One) con assicurazioni e opzioni extra.

prevede un canone mensile (piano Light a ), ma offre prelievi gratuiti e ricariche illimitate dal genitore. Esistono piani evoluti (Smart e One) con assicurazioni e opzioni extra. Punto di forza: metodi di risparmio automatico (es. arrotondamento delle spese) e la possibilità per il minore di ricevere bonifici direttamente sul proprio IBAN.

La carta, emessa su circuito Mastercard o Visa e dotata di proprio IBAN, permette al minore di ricevere bonifici (ad esempio da parenti per compleanni) e di operare online in totale sicurezza grazie alla tecnologia di autorizzazione sistematica, che impedisce qualsiasi tipo di scoperto bancario.

Architettura del Parental Control di PixPay e sicurezza proattiva

Il livello di protezione offerto da Pixpay è tra i più sofisticati nella categoria carte prepagate per minorenni. Il genitore non si limita a osservare le spese, ma può configurare il perimetro d’azione del figlio in tempo reale. È possibile, ad esempio, inibire specifici commercianti, bloccare i prelievi ATM o disattivare gli acquisti sui siti di gaming online con un semplice toggle dall’app. Una funzione particolarmente apprezzata è la notifica istantanea: ogni volta che la carta viene utilizzata, entrambi i profili ricevono un avviso push, permettendo un dialogo immediato sull’uso del denaro.

In termini di sicurezza informatica, Pixpay include nei piani superiori coperture assicurative d’avanguardia pensate per la Generazione Alpha, come l’assicurazione contro il cyberbullismo e la protezione per lo schermo rotto dello smartphone. Queste tutele dimostrano come il prodotto non guardi solo al saldo monetario, ma al benessere digitale complessivo del minore, consolidando la sua posizione come scelta ottimale per i genitori che cercano una protezione a 360 gradi.

Digital Payment e wearable: pagare con Apple Watch

La modernità di Pixpay si riflette nella sua piena integrazione con i wallet digitali. La carta fisica e virtuale può essere aggiunta con estrema facilità ad Apple Pay e Google Pay, consentendo ai ragazzi di pagare con Apple Watch e smartphone.

Tutti i limiti e i blocchi impostati dal genitore sull’app principale rimangono attivi anche nelle transazioni effettuate tramite wearable.

Analisi comparativa dei piani Pixpay

Funzionalità Piano Start Piano Classic Piano One Canone mensile ~3,99€ ~5,99€ ~9,99€ Paghetta automatica Inclusa Inclusa Inclusa Metodi di risparmio 1 metodo automatico 6 metodi automatici Avanzati + IA Co-gestori adulti Max 2 Max 5 Illimitati Assicurazioni Base Schermo Smartphone Cyberbullismo + Schermo Pagamenti mobile Apple Watch / Google Pay Apple Watch / Google Pay Apple Watch / Google Pay Designcarta Standard Personalizzabile 100+ Design & Ed. Limitate

Educazione finanziaria: Pixpay Intelligence e Money Mission

L’aspetto più innovativo è la Pixpay Intelligence, un assistente basato su intelligenza artificiale che analizza i flussi di cassa del minore. Non si tratta di una semplice statistica, ma di un vero “coach” che suggerisce come ottimizzare il budget, identificando dove si concentra la maggior parte delle uscite (es. trasporti, cibo, intrattenimento).

A questo si aggiungono le Money Mission: i genitori possono assegnare piccoli compiti domestici o obiettivi scolastici associando una ricompensa economica. Una volta completata la “missione”, il genitore valida l’obiettivo e il premio viene accreditato istantaneamente sulla carta, insegnando il valore del lavoro e del merito in modo ludico e immediato.

Revolut <18: funzioni avanzate per l’educazione finanziaria

Revolut Kids & Teens 4.9 Circuito: Visa e Mastercard Canone mensile: GRATIS Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: impostabile dai genitori Commissioni prelievo ATM: gratis fino a 100€, poi 2% Contactless: Sì IBAN: No Richiedi la tua carta

Revolut <18 (precedentemente nota come Revolut Junior) si conferma come una delle soluzioni per quanto concerne le migliori carte prepagate per minorenni. Progettata per una fascia d’età estremamente ampia, dai 6 ai 17 anni, questa piattaforma si distingue per la sua capacità di coniugare un’estetica accattivante, grazie alle carte fisiche personalizzabili, con una struttura tecnica di alto livello.

Revolut <18 rappresenta il modello di “sottoconto” per eccellenza. La carta è collegata direttamente al conto Revolut del genitore, che ne ha il controllo totale.

Dipendenza dal genitore: massima . Il genitore deve avere un conto Revolut. Se il genitore ha un piano Revolut Standard (gratuito), può aprire un solo conto per un figlio; per più figli è necessario l’upgrade a piani a pagamento (Plus, Premium, Metal).

. Il genitore avere un conto Revolut. Se il genitore ha un piano Revolut Standard (gratuito), può aprire un solo conto per un figlio; per più figli è necessario l’upgrade a piani a pagamento (Plus, Premium, Metal). Costi: Canone gratuito, ma i prelievi sono gratis solo fino a 40 € al mese (poi scatta una commissione del 2%).

Canone gratuito, ma i prelievi sono gratis solo fino a (poi scatta una commissione del 2%). Punto di forza: Funzioni di gamification (sfide per guadagnare la paghetta) e notifiche istantanee al genitore per ogni spesa.

Un esempio virtuoso è rappresentato dalla possibilità di attivare un conto di risparmio che offre un tasso di interesse fino al 2,5% annuo lordo (variabile), con liquidazione quotidiana degli interessi. Questo meccanismo non ha solo una valenza monetaria, ma è uno strumento pedagogico fondamentale per insegnare ai minori il concetto di “interesse composto” e il valore del tempo nell’accumulo di capitale. I risparmi sono inoltre protetti dai sistemi di garanzia dei depositi, assicurando una cornice di massima sicurezza per il patrimonio della famiglia.

Innovazione tecnologica e pagamenti wearable

Revolut <18 permette di aggiungere sia le carte fisiche sia quelle virtuali ai propri wallet. Inoltre, Revolut permette una personalizzazione creativa della carta fisica, rendendo l’oggetto un segno distintivo di responsabilità. In caso di smarrimento del dispositivo o della carta, il genitore può intervenire istantaneamente dall’app principale per bloccare ogni operatività, mantenendo il controllo totale sul perimetro di rischio.

Strumenti di gestione del budget e monitoraggio con Revolut <18

Attraverso la funzione “Pocket”, i minori possono creare dei sottoconti dedicati a obiettivi specifici (come l’acquisto di un bene tecnologico o un viaggio), imparando a ripartire il budget a disposizione. I genitori ricevono notifiche push istantanee per ogni transazione, con dettagli precisi sull’esercente, e possono attivare filtri rigorosi per inibire spese presso attività non idonee, come scommesse, acquisto di alcolici o tabacchi.

Di seguito, una tabella comparativa delle principali caratteristiche del conto Revolut <18:

Funzionalità Dettagli tecnici Target e benefici Età di accesso Dai 6 ai 17 anni Ampio spettro di educazione finanziaria Paghetta automatica Ricorrenze giornaliere o settimanali Automazione del budget familiare Interessi sui risparmi Fino al 2,5% lordo annuo Incentivo al risparmio con payout giornaliero Pagamenti mobile Supporto Apple Pay e Google Pay Possibilità di pagare con Apple Watch Controlli esercenti Blocco automatico (Gambling/Alcol) Sicurezza etica e protezione del minore Operatività estera Tassi di cambio Revolut competitivi Ideale per viaggi studio e vacanze

Operatività internazionale e gestione multivaluta di Revolut <18

Revolut <18 eredita l’infrastruttura di cambio valuta di Revolut, permettendo ai ragazzi che partecipano a programmi di studio all’estero o vacanze di effettuare acquisti e prelevare contante in valuta locale a tassi estremamente competitivi.

Infine, per i ragazzi dai 14 anni in su, Revolut abilita anche i pagamenti P2P (peer-to-peer), consentendo loro di inviare e ricevere denaro istantaneamente dai propri contatti di fiducia che utilizzano la stessa piattaforma. Questa funzione trasforma la carta in uno strumento sociale, facilitando la divisione delle piccole spese quotidiane tra coetanei, sempre sotto l’occhio vigile del genitore che può approvare o limitare queste interazioni dalla propria applicazione.

Hype <18: semplicità e controllo tramite app

HYPE per minorenni 4.3 Istituto di Moneta Elettronica: Hype S.P.A App mobile / Internet Banking: Sì Costo di accensione: GRATIS Canone annuale: GRATIS Costo prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€ a op. Costo bonifici: GRATIS Limite di deposito: € 7.500 IBAN Italiano: Si APRI IL CONTO

Il conto Hype <18 rappresenta una soluzione ad alto valore aggiunto per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, offrendo un’operatività bancaria completa senza i costi fissi tipici degli istituti tradizionali.

Hype assegna al minore un IBAN bancario proprio. Questo significa che il ragazzo può ricevere bonifici (ad esempio per regali o piccoli lavoretti) in totale autonomia, senza che il denaro debba transitare dal conto dei genitori.

Collegamento col genitore: non obbligatorio . Il genitore non deve necessariamente essere cliente Hype. Deve solo fornire l’autorizzazione legale tramite un link ricevuto via email durante la fase di registrazione del figlio.

. Il genitore non deve necessariamente essere cliente Hype. Deve solo fornire l’autorizzazione legale tramite un link ricevuto via email durante la fase di registrazione del figlio. Costi: il canone è gratuito . la carta virtuale è inclusa, mentre la carta fisica in materiale ecosostenibile ha un costo di emissione una tantum di 9,90 € .

il canone è . la carta virtuale è inclusa, mentre la carta fisica in materiale ecosostenibile ha un costo di emissione una tantum di . Limiti di prelievo e spesa: i prelievi sono gratuiti fino a 250 € al mese (oltre i quali si applica una commissione di 2 €). Il limite massimo di ricarica annua è di 7.500 € .

i prelievi sono gratuiti fino a (oltre i quali si applica una commissione di 2 €). Il limite massimo di ricarica annua è di . Passaggio ai 18 anni: questo è un punto di forza per la fidelizzazione. Al compimento della maggiore età, il conto si trasforma automaticamente in un conto Hype (adulti). Il ragazzo mantiene lo stesso IBAN e la stessa carta, evitando la trafila burocratica del cambio coordinate.

L’architettura di sicurezza di Hype Junior è progettata per mitigare i rischi tipici della giovane età. Oltre alla possibilità di mettere in pausa la carta istantaneamente dall’app in caso di smarrimento, il sistema inibisce automaticamente gli acquisti presso categorie merceologiche sensibili, come il gioco d’azzardo e i tabacchi. Inoltre, il genitore o tutore legale riceve aggiornamenti mensili via email con il riepilogo dettagliato delle entrate e delle uscite, garantendo una supervisione costante ma non invasiva, fondamentale per orientare il minore verso una gestione responsabile del proprio patrimonio.

Pagamenti Wearable e dematerializzazione

Un driver tecnologico decisivo per l’adozione di Hype Junior è la piena integrazione con i wallet digitali. La carta Hype può essere configurata per pagare con Apple Watch, iPhone e dispositivi Samsung o Google, sfruttando la tecnologia NFC per transazioni contactless rapide e sicure.

Voce di spesa / Limite operativo Valore Hype Junior (<18) Note tecniche Canone annuo 0€ (gratuito) Nessun costo fisso di gestione Emissione carta fisica 9,90€ (opzionale) Carta virtuale sempre gratuita Limite saldo annuo 7.500,00 € Tetto massimo di avvaloramento Prelievi ATM (Euro) Gratis fino a 250€/mese Oltre la soglia: 2€ a operazione Ricarica in contanti 2,50€ a operazione Disponibile in oltre 50.000 punti Pagamenti wearable Apple Watch, Google/Samsung Pay Compatibilità totale NFC Cashback online Fino al 10% Disponibile su brand selezionati in app

Educazione finanziaria attiva con Hype Junior: box risparmio e cashback

Hype Junior non si limita a gestire le transazioni, ma integra strumenti di financial literacy come i “box risparmio“. Questi salvadanai digitali permettono al minore di accantonare somme in modo automatico, impostando obiettivi di spesa e visualizzando l’avanzamento del risparmio in tempo reale. È possibile attivare anche l’arrotondamento automatico delle spese: per ogni acquisto effettuato, la differenza rispetto all’euro superiore viene spostata nel box, trasformando ogni spesa in una micro-occasione di accumulo.

Un ulteriore incentivo all’utilizzo consapevole dello strumento è rappresentato dal programma di cashback online, offerto in collaborazione con partner di rilievo nel settore del retail e dell’e-commerce. Il minore può ricevere rimborsi diretti sul conto per gli acquisti effettuati tramite l’app, un meccanismo che insegna a valutare il costo-opportunità degli acquisti e premia la fedeltà all’ecosistema digitale. Al compimento dei 18 anni, la transizione verso il conto Hype standard avviene senza cambiare IBAN, permettendo al giovane adulto di mantenere lo storico dei propri risparmi e dei propri box, consolidando un rapporto di fiducia con l’istituto bancario iniziato nell’adolescenza.

Qual è l’età minima per richiedere una carta prepagata

L’ingresso nel mondo dei pagamenti digitali è anticipato rispetto al passato. Sebbene la capacità giuridica di agire si acquisisca a 18 anni, il mercato offre soluzioni a partire dai 6 anni o più comunemente dai 10-12 anni.

Questa scelta dipende dalla maturità del minore e dalle necessità familiari: un bambino che inizia a muoversi autonomamente per piccoli acquisti di quartiere o attività scolastiche può beneficiare di una carta come strumento di sicurezza (evitando di portare contanti che potrebbero essere smarriti) e come primo esercizio di responsabilità numerica.

Caratteristiche principali del controllo parentale

Il controllo parentale moderno è un sistema di gestione del rischio proattivo. Non si limita a bloccare le transazioni “ex post”, ma permette di definire il perimetro d’azione del minore “ex ante”.

Le piattaforme più avanzate integrano sistemi di intelligenza artificiale che segnalano al genitore pattern di spesa anomali o tentativi di acquisto su siti web non sicuri. Questo crea un ambiente protetto in cui il minore può sbagliare su piccole somme, imparando dagli errori senza compromettere la sicurezza finanziaria del nucleo familiare.

Limiti di prelievo e monitoraggio delle spese in tempo reale

Il monitoraggio in tempo reale è la funzione più apprezzata dai genitori: ogni “tap” della carta genera una notifica istantanea sullo smartphone del tutore. I limiti di prelievo sono fondamentali per mitigare i rischi derivanti da furto o coercizione; impostare un tetto giornaliero basso assicura che, anche in caso di compromissione della carta, il danno economico sia circoscritto.

Inoltre, la possibilità di variare questi limiti istantaneamente tramite app offre una flessibilità enorme, permettendo al genitore di autorizzare una spesa eccezionale (es. un acquisto scolastico imprevisto) in pochi secondi.

Costi e commissioni da valutare prima dell’acquisto

In un’analisi puramente finanziaria, le famiglie devono calcolare il Total Cost of Ownership (TCO) della carta. Un canone zero può nascondere commissioni di ricarica elevate (es. 2 euro per ogni ricarica dal tabaccaio), che per una paghetta settimanale di 20 euro rappresenterebbero un costo del 10%, un’incidenza inaccettabile.

È preferibile optare per carte con un piccolo canone mensile ma ricariche e prelievi gratuiti, o sfruttare le promozioni bancarie che azzerano i costi per i minori di 18 o 30 anni. Bisogna inoltre prestare attenzione alle commissioni di inattività o ai costi per la riemissione della carta fisica in caso di smarrimento.

Sicurezza e protezione contro frodi o smarrimento

La sicurezza tecnologica è garantita dalla crittografia dei dati e dai protocolli di autenticazione forte. In caso di smarrimento, la funzione di “freeze” (congelamento) permette di sospendere la carta temporaneamente; se questa viene ritrovata sotto un sedile o in un altro zaino, può essere riattivata con un click, evitando la trafila del blocco definitivo e della richiesta di un nuovo duplicato.

Inoltre, la separazione netta tra il conto del genitore e la carta del figlio assicura che un’eventuale frode sulla prepagata non possa mai intaccare i risparmi principali della famiglia.