C’è tempo fino al 30 settembre 2026 per attivare in offerta il servizio POS con commissione di Nexi. L’offerta riguarda SmartPOS Cassa, la soluzione che integra POS e registratore telematico in un unico dispositivo.
Nexi elimina il costo di installazione di 150 euro, applica un canone mensile di 49 euro e propone commissioni a partire dallo 0,99% sui pagamenti con carte europee. Nexi completa inoltre il pacchetto con servizi digitali dedicati alla gestione del punto vendita, confermando il credito d’imposta del 30% sulle commissioni previsto dalla normativa.
Indice degli argomenti
POS a commissione Nexi: un solo dispositivo per pagamenti e gestione fiscale
L’elemento distintivo dell’offerta di Nexi è l’integrazione tra terminale POS e registratore telematico. Il dispositivo permette di:
- accettare pagamenti con carte e wallet digitali;
- inviare automaticamente i corrispettivi elettronici;
- gestire il registratore di cassa senza dispositivi separati;
- emettere lo scontrino fiscale digitale;
- personalizzare lo scontrino di cortesia.
La soluzione è già predisposta per rispettare gli obblighi fiscali previsti dalla normativa e riduce la necessità di utilizzare apparecchiature differenti nel punto vendita.
Quanto costa utilizzare SmartPOS Cassa di Nexi
Dal punto di vista economico, la promozione di Nexi concentra il risparmio su più voci. Le commissioni partono dallo 0,99% per le carte europee Mastercard, Visa, Maestro e VPAY. A questo vantaggio si aggiunge il credito d’imposta del 30% sulle commissioni applicabili ai pagamenti elettronici, riducendo ulteriormente il costo effettivo dell’incasso.
Un altro elemento operativo riguarda l’accredito degli incassi, previsto entro un giorno lavorativo direttamente sul conto corrente dell’esercente.
|Voce
|Condizioni promozionali
|Validità promo
|Fino al 30 settembre 2026
|Installazione
|0 euro (anziché 150 euro)
|Canone mensile
|49 euro (anziché 59 euro)
|Commissioni
|Da 0,99% per carte europee Mastercard, Visa, Maestro e VPAY
|Accredito incassi
|Entro 1 giorno lavorativo
|Credito d’imposta
|30% sulle commissioni
|Cashback
|100 euro con 50.000 euro di transato in 12 mesi
|SoftPOS
|Gratuito per 48 mesi
|Connettività
|Wi-Fi, 4G ed Ethernet
|Registratore telematico
|Integrato
Servizi inclusi nell’offerta di Nexi per la gestione dell’attività
Oltre alla funzione di incasso, SmartPOS Cassa include una serie di strumenti destinati alla gestione quotidiana del negozio. Tra i principali servizi figurano:
- connettività Wi-Fi, 4G ed Ethernet;
- licenza per tre terminali espandibile;
- portale Nexi Business per monitorare transazioni, documenti contabili e promozioni;
- Pay-by-Link per incassare a distanza tramite SMS, email o chat;
- fatturazione elettronica con gestione anagrafica clienti e generazione di file XML;
- assistenza dedicata disponibile tutti i giorni;
- installazione presso il punto vendita eseguita da un tecnico specializzato.
Per chi desidera ampliare l’attività online è inoltre disponibile l’integrazione con XShop, la piattaforma dedicata all’e-commerce.
Cashback e SoftPOS ampliano l’offerta di Nexi
La promozione comprende anche ulteriori incentivi. Gli esercenti che raggiungono 50.000 euro di transato complessivo nell’arco di dodici mesi possono ottenere un cashback di 100 euro, rinnovabile automaticamente ogni anno al raggiungimento dell’obiettivo previsto.
Nel pacchetto rientra inoltre Nexi SoftPOS gratuito per 48 mesi, che consente di accettare pagamenti contactless direttamente da smartphone Android o iPhone senza utilizzare un terminale dedicato.
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