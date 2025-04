Ithaca Investments: come è nato e come funziona il fondo di Luigi Berlusconi

Ha investito circa 25 milioni di dollari in 20 startup, la maggior parte nel fintech, eppure tiene un profilo così basso che non ha neppure un sito web o una pagina su Linkedin: è Ithaca Investments, il fondo di investimento di Luigi Berlusconi, quinto figlio di Silvio, costituito nel 2014 a Milano insieme all’ex banchiere di JP Morgan Giorgio Valaguzza, già compagno della sorella di Luigi, Barbara. Sifted è andato a indagare per capire meglio come funziona questa realtà che contribuisce in modo significativo all’ecosistema italiano delle startup e dell’innovazione.

Come è nata Ithaca Investments

La base finanziaria di Ithaca è l’eredità dell’imprenditore e politico Silvio Berlusconi, stimata in 7 miliardi di dollari al momento della sua morte nel giugno 2023. Questo patrimonio alimenta sia H14, il family office che Luigi gestisce con le due sorelle nate dal secondo matrimonio del padre, sia Ithaca.

H14, attiva dal 2011, ha investito in hedge fund, private equity, venture capital e altri deal rivolti alla crescita delle società. Già nel 2011, Luigi intuì che il tech europeo sarebbe esploso.

Nel 2014, insieme a Valaguzza, ingaggiò Luca Bocchio (oggi partner fintech di Accel) per guidare la strategia di H14, e nello stesso anno fondò Ithaca come società separata focalizzata su startup early-stage. Il fondo è descritto come “evergreen” e si concentra su founder italiani, sia in patria che all’estero.

Le startup su cui scommette Ithaca Investments

Ithaca ha investito circa 25 milioni di dollari in 20 startup, con ticket da 100-200mila dollari in fasi pre-seed e seed. È un fondo “agnostico”, nel senso che può investire nelle realtà più disparate, ma evita hardware e medtech, e la maggior parte delle startup in cui è coinvolto è operativa nel fintech, coerentemente con le radici bancarie della famiglia Berlusconi.

Il portafoglio include:

Soldo (gestione spese, Londra)

(gestione spese, Londra) Yapily (open banking, Londra)

(open banking, Londra) Sennder (logistica digitale, Berlino)

(logistica digitale, Berlino) Scalapay (BNPL, Italia) – dove detiene una quota dell’1,5%

Nel 2021 Ithaca Investments è stata tra gli investitori che hanno partecipato al round di Serie A da 3,5 milioni di Young Platform, piattaforma per semplificare l’accesso al mondo dei bitcoin.

Al round, guidato da United Ventures SGR SpA, aveva partecipato un pool di selezionati investitori e business angels italiani e internazionali, tra cui appunto Ithaca Investments, ma anche Luca Ascani come scout di Accel, Max Ciociola e Pietro Invernizzi.

Ithaca non guida mai i round, non ha target di partecipazione e segue anche round successivi.

A volte, H14 interviene in round successivi con investimenti da 3 a 5 milioni di dollari, come nel caso di WeRoad (travel tech).

La presenza nel capitale di Bending Spoons

A luglio 2019 Bending Spoons, società tecnologica attiva nel mercato delle applicazioni per dispositivi mobili, ha deciso di aprire il capitale in vista di possibili aggregazioni di mercato e di una futura quotazione a Piazza Affari, della quale si parlava in quel momento.

Nel capitale della società, con una quota complessiva del 5,7%, è entrato H14, il family office di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, insieme a Nuo Capital, la holding di investimenti della famiglia Pao-Cheng di Hong Kong, e StarTip, il veicolo al 100% controllato da Tamburi Investments Partners che concentra tutte le partecipazioni in startup e in società attive nel segmento del digitale e dell’innovazione. Nel 2024 Luigi Berlusconi è uscito dalla compagine societaria.

Investimenti e reputazione

Valaguzza gode di buona reputazione nella finanza italiana, Luigi e le sorelle mantengono un profilo basso. Tuttavia, alcuni investimenti di Ithaca sono finiti al centro di controverse vicende di cronaca.

Per esempio, nel 2011, il fondo ha investito in Facile.it, poi venduta a EQT nel 2018. Nel 2022 è stata valutata 1 miliardo di dollari. Ma il fondatore, Alberto Genovese, è poi stato arrestato per gravi crimini sessuali ed è stato condannato a 8 anni e 4 mesi. Ithaca ha venduto la sua partecipazione in Prima Assicurazioni (seconda azienda di Genovese) nel 2018 e non avrebbe avuto più avuto contatti con l’imprenditore condannato.

Ithaca Investments: LP nei principali VC europei

Ithaca Investments è stato uno dei primi tra i family office istituiti negli ultimi anni a investire nel venture capital in Italia. Questi fondi sono stati lanciati da alcune delle famiglie più ricche del Paese e, nella maggior parte dei casi, sono il frutto dell’iniziativa del più giovane erede maschio della famiglia, che ha sviluppato un interesse per la tecnologia.

Negli ultimi anni, questi family office hanno intensificato i loro investimenti diretti in startup e hanno co-investito in round early-stage insieme ad alcune delle più rinomate società di venture capital europee, molte delle quali già conosciute perché in passato hanno investito nei loro fondi in qualità di limited partner (LP), attraverso veicoli differenti.

H14 è LP in diversi fondi, tra cui Highland, DN Capital, Cherry Ventures, HV Capital e Dawn Capital, e ha co-investito in round growth. Questo network consente a Ithaca di accedere a deal esclusivi in Europa, come GetYourGuide, Sennder e Flixbus.

Ithaca co-investe spesso con altri family office italiani, cercando di sfruttare le relazioni industriali e commerciali costruite in decenni di storia imprenditoriale.

L’eredità del padre: visione e imprenditorialità

L’interesse per le startup di Luigi Berlusconi è nel Dna familiare. Il padre Silvio ha investito in startup da sempre, grazie alla lungimiranza in fatto di affari e alla capacità di capire, prima di tutti, dove sarebbe andato a parare il gusto e il desiderio delle persone, e con esso il mercato.

In QUESTO ARTICOLO una panoramica degli investimenti della famiglia Berlusconi in startup, attraverso i fondi di Luigi, ma anche attraverso Mediolanum e Mediaset.