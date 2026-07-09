Il divario strutturale tra la fase di sperimentazione tecnologica e la reale industrializzazione dei processi rappresenta una delle sfide più complesse per il top management del settore assicurativo. Nonostante la forte spinta agli investimenti, la maggior parte dei progetti basati sull’intelligenza artificiale rimane confinata all’interno di ambienti di test protetti, faticando a impattare le funzioni core dell’underwriting, del pricing e della gestione dei sinistri. Superare questa barriera richiede un cambio di paradigma: l’evoluzione dai tradizionali modelli di assistenza e copilot verso sistemi multi-agente autonomi ma protetti, guidati da un’architettura di governance AI nelle assicurazioni in grado di garantire trasparenza, mitigazione dei bias e piena conformità normativa davanti alle autorità di vigilanza.

Il paradosso dell’adozione: i limiti della governance AI nelle assicurazioni

L’interesse strategico del vertice aziendale verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale non si traduce automaticamente in una sua effettiva operatività nei processi core. All’interno del comparto assicurativo si registra un forte disallineamento tra l’intenzione d’investimento e la reale messa a terra delle soluzioni: se da un lato l’82% dei leader del settore considera l’introduzione dell’AI come un imperativo di business prioritario, dall’altro soltanto il 22% è riuscito a portare queste tecnologie in una fase di produzione su scala industriale (NTT DATA, Insurtech Global Outlook 2026).

Questo divario evidenzia l’esistenza di un collo di bottiglia strutturale. La transizione da una fase di sperimentazione isolata a un’architettura di sistema richiede un cambio di paradigma organizzativo che l’attuale livello di maturità dei modelli di gestione non riesce ancora a supportare, lasciando la maggior parte delle iniziative confinata in un limbo di test.

Dal proof-of-concept alla produzione: la barriera del valore reale e di scala

La difficoltà nel superare la fase pilota risiede nella natura stessa dei progetti avviati nella prima ondata di adozione. Gran parte delle compagnie assicurative si trova in una condizione di bassa adozione, caratterizzata da sperimentazioni frammentate e circoscritte, note come “Pilot AI”. In questo scenario, gli algoritmi vengono testati in ambienti protetti e controllati per convalidare singole funzionalità (proof-of-concept), senza che vi sia una reale integrazione con i processi aziendali complessivi o con i sistemi core legacy.

A questo si aggiunge l’approccio orientato alla mera “Automation AI”, in cui l’algoritmo viene applicato a compiti verticali estremamente specifici — tipicamente la sostituzione di attività manuali e ripetitive — anziché alla ridefinizione di flussi di lavoro end-to-end. Sebbene questa modalità generi piccoli incrementi di efficienza locale, il suo impatto complessivo sulla trasformazione aziendale rimane marginale. Per generare valore reale e sbloccare la “High AI adoption”, le organizzazioni devono transitare verso logiche di scala — dove le soluzioni sono distribuite trasversalmente a dipartimenti e aree geografiche — e di “Augmentation”, in cui l’algoritmo non sostituisce il fattore umano ma ne potenzia la capacità decisionale attraverso una collaborazione simbiotica.

I tre fattori di blocco: l’incognita degli errori sistemici, l’inerzia dei workflow e il cyber rischio cooperativo

Il passaggio alla produzione di massa dell’AI è frenato da tre barriere interconnesse che impattano direttamente sulla stabilità operativa e sulla conformità delle compagnie:

Il deficit di fiducia e il capability-reliability gap: L’adozione su larga scala subisce un rallentamento fisiologico a causa dell’elevato costo potenziale degli errori algoritmici, difficili da prevedere nei modelli matematici complessi. Funzioni core come il pricing delle polizze, l’underwriting (assunzione del rischio) e la liquidazione dei sinistri rientrano in ambiti ad alto impatto economico e regolatorio. Si riscontra frequentemente un divario di affidabilità (capability-reliability gap), per cui i modelli mostrano performance eccellenti in fase teorica o di benchmark ma falliscono nel contesto operativo reale. La difficoltà di convalidare decisioni opache, unita al rischio di bias normativi o discriminazioni tariffarie, frena i risk manager dal concedere l’autonomia produttiva agli algoritmi.

L’adozione su larga scala subisce un rallentamento fisiologico a causa dell’elevato costo potenziale degli errori algoritmici, difficili da prevedere nei modelli matematici complessi. Funzioni core come il pricing delle polizze, l’underwriting (assunzione del rischio) e la liquidazione dei sinistri rientrano in ambiti ad alto impatto economico e regolatorio. Si riscontra frequentemente un divario di affidabilità (capability-reliability gap), per cui i modelli mostrano performance eccellenti in fase teorica o di benchmark ma falliscono nel contesto operativo reale. La difficoltà di convalidare decisioni opache, unita al rischio di bias normativi o discriminazioni tariffarie, frena i risk manager dal concedere l’autonomia produttiva agli algoritmi. L’inerzia organizzativa e la necessità di workflow redesign: Le tecnologie trasformative richiedono tempi lunghi per esprimere il proprio potenziale poiché impongono una radicale ristrutturazione delle modalità operative interne. L’ostacolo è rappresentato dall’inerzia istituzionale e organizzativa: non è sufficiente automatizzare un’attività preesistente, ma occorre ridisegnare da zero l’intero flusso di lavoro. Questo processo richiede severi requisiti di supervisione umana e soffre della frammentazione dell’apprendimento interno, causata spesso da vincoli sui dati e dalla difficoltà di codificare la conoscenza tacita degli esperti di dominio.

Le tecnologie trasformative richiedono tempi lunghi per esprimere il proprio potenziale poiché impongono una radicale ristrutturazione delle modalità operative interne. L’ostacolo è rappresentato dall’inerzia istituzionale e organizzativa: non è sufficiente automatizzare un’attività preesistente, ma occorre ridisegnare da zero l’intero flusso di lavoro. Questo processo richiede severi requisiti di supervisione umana e soffre della frammentazione dell’apprendimento interno, causata spesso da vincoli sui dati e dalla difficoltà di codificare la conoscenza tacita degli esperti di dominio. L’impennata del cyber rischio associato all’AI: L’accelerazione nell’adozione di sistemi generativi introduce vulnerabilità critiche sul piano della riservatezza dei dati e della sicurezza informatica. Secondo le rilevazioni del Global Cybersecurity Outlook 2026, il 34% dei responsabili della sicurezza identifica la perdita di dati (data leaks) legata all’uso dell’AI generativa come la principale minaccia informatica per l’anno in corso. L’esposizione involontaria di informazioni sensibili o patrimoniali attraverso l’interazione con strumenti di intelligenza artificiale rappresenta un rischio di compliance che impone l’adozione immediata di rigidi protocolli di controllo prima di qualsiasi implementazione su larga scala.

Oltre il copilot: l’evoluzione verso l’agentic AI e l’autonomia protetta

La ridefinizione dei flussi operativi nel comparto assicurativo passa attraverso il superamento tecnologico dei tradizionali sistemi assistenziali guidati dall’intelligenza artificiale generativa. Fino ad oggi, l’integrazione di questa tecnologia si è concentrata prevalentemente sullo sviluppo di assistenti virtuali e “copilot” verticali. Tali sistemi agiscono come strati software di supporto al personale, automatizzando compiti specifici e frammentati — come la sintesi di un fascicolo di sinistro o il pre-riempimento di una modulistica di polizza — ma lasciando invariata l’architettura dei processi e la titolarità ultima della decisione.

Il mercato sta affrontando una transizione verso la cosiddetta “Agentic AI“, una tecnologia che introduce agenti software autonomi capaci di pianificare, decidere e agire all’interno di perimetri operativi rigorosamente definiti e presidiati dall’uomo. Questo passaggio sposta il baricentro dal mero efficientamento di una singola mansione manuale alla trasformazione complessiva della catena del valore assicurativa, sbloccando la scalabilità dei sistemi attraverso modelli di automazione flessibili e controllati.

L’approccio “AI-in-the-loop”: l’assistente decisionale controllato

L’architettura basata sui copilot configura un paradigma operativo definito “AI-in-the-loop”. In questa configurazione, l’algoritmo funge da abilitatore di produttività per le figure tecniche, quali liquidatori, risk manager o addetti al pricing, i quali mantengono il controllo esclusivo su ogni singola transazione e l’obbligo di approvazione finale per ogni input generato dalla macchina. I casi d’uso tipici di questo modello includono piattaforme di language intelligence applicate all’underwriting, dove i Large Language Model (LLM) estraggono e strutturano dati da documenti non organizzati come e-mail, PDF o relazioni storiche sui sinistri, per poi sottoporre una sintesi informativa al vaglio dell’esperto umano.

Un’ulteriore applicazione si riscontra nei sistemi di “Voice Mining” e “Voice AI” per i contact center industriali. Qui, l’algoritmo assiste l’operatore in tempo reale durante l’interazione con il cliente, fornendo trascrizioni istantanee, rilevando parole chiave, identificando il sentiment e suggerendo risposte o verifiche di compliance rispetto agli script normativi. I benefici di questo approccio si misurano in termini di riduzione dei tempi di gestione della chiamata (tra il 20% e il 30%) e di incremento della risoluzione al primo contatto, senza tuttavia alterare l’autonomia decisionale e la responsabilità finale della transazione, che restano interamente in capo al personale umano.

Sistemi multi-agente e monitoraggio continuo: il modello “Human-in-the-loop”

Il salto di scala si realizza con il passaggio ai modelli “Human-in-the-loop”, dove la relazione tra operatore e tecnologia viene invertita: i sistemi di Agentic AI operano in autonomia su ampi volumi di transazioni all’interno di regole di ingaggio, limiti di rischio e criteri di escalation stabiliti a monte dal management. Non si tratta più di approvare ogni singola azione del software, ma di monitorare le prestazioni complessive del sistema, intervenendo esclusivamente quando i parametri operativi superano determinate soglie di tolleranza o in presenza di casi d’uso ad alta complessità (edge cases).

Questo modello si poggia su framework di orchestrazione multi-agente, in cui squadre di agenti specializzati collaborano tra loro scambiandosi dati, logica e stati per gestire flussi complessi end-to-end, come la notifica e la prima gestione del sinistro (First Notice of Loss – FNOL). In questo contesto, un agente cattura i dati dell’incidente tramite OCR o AI Vision, un secondo agente valuta la congruenza dei danni e un terzo assegna automaticamente la pratica al fornitore ottimale in base a prossimità e costi. L’operatore umano esce dal flusso transazionale ripetitivo per assumere un ruolo di supervisore strategico: definisce le policy di calibrazione, convalida i modelli tariffari avanzati e gestisce le situazioni ad alta intensità emotiva ed empatica, massimizzando l’efficacia operativa complessiva e riducendo fino al 20-25% le spese di liquidazione (Loss Adjustment Expenses – LAE).

L’architettura dei sistemi responsabili: un framework di governance AI nelle assicurazioni

L’efficacia dei modelli di Agentic AI non dipende esclusivamente dalla robustezza dei loro algoritmi, ma dalla solidità delle strutture di controllo destinate a governarli. L’adozione di un approccio metodologico strutturato, comunemente definito “AI Control Room”, rappresenta la base per la progettazione e l’impiego di sistemi che siano sicuri, equi, trasparenti e conformi alle normative vigenti. In questo contesto, l’implementazione della Responsible AI (RAI) smette di essere un mero obbligo di compliance regolatoria per trasformarsi in un fattore strategico di crescita e differenziazione competitiva: solo integrando i presidi di rischio e i controlli di conformità direttamente nei sistemi informativi diventa possibile scalare le tecnologie senza generare danni reputazionali, sanzioni normative o impatti negativi sui consumatori.

I pilastri fondamentali di questo framework di controllo si articolano su precise direttrici operative:

Mitigazione dei bias ed equità: Monitoraggio costante per prevenire trattamenti discriminatori o asimmetrie tariffarie ingiustificate nell’elaborazione dei profili di rischio.

Monitoraggio costante per prevenire trattamenti discriminatori o asimmetrie tariffarie ingiustificate nell’elaborazione dei profili di rischio. Trasparenza e spiegabilità: Garanzia che ogni decisione automatizzata possa essere decodificata, compresa e verificata da un operatore umano.

Garanzia che ogni decisione automatizzata possa essere decodificata, compresa e verificata da un operatore umano. Responsabilità e governance AI nelle assicurazioni: Assegnazione univoca della responsabilità giuridica e operativa degli output generati dalle macchine.

Assegnazione univoca della responsabilità giuridica e operativa degli output generati dalle macchine. Sicurezza e protezione dei dati: Tutela rigorosa delle informazioni sensibili dei clienti, in conformità con i requisiti di cybersicurezza e con le normative sulla data privacy.

Tutela rigorosa delle informazioni sensibili dei clienti, in conformità con i requisiti di cybersicurezza e con le normative sulla data privacy. Robustezza e affidabilità: Verifica che il software mantenga un comportamento corretto e prevedibile in qualsiasi condizione operativa, riducendo al minimo il rischio di drift algoritmico o allucinazioni.

Verifica che il software mantenga un comportamento corretto e prevedibile in qualsiasi condizione operativa, riducendo al minimo il rischio di drift algoritmico o allucinazioni. Progettazione umano-centrica: Allineamento delle funzionalità dei sistemi con le reali esigenze dei dipendenti e dei clienti.

Allineamento delle funzionalità dei sistemi con le reali esigenze dei dipendenti e dei clienti. Monitoraggio continuo e loop di retroazione: Rilevazione tempestiva delle conseguenze non intenzionali dei modelli attraverso meccanismi di feedback permanenti.

Linee guida interne e mitigazione dei bias nei processi core di underwriting e claims

Per tradurre questi principi teorici in operatività aziendale, il top management assicurativo deve intraprendere tre azioni strutturali immediate. La prima consiste nella definizione e formalizzazione di linee guida interne e policy specifiche per l’utilizzo dei sistemi algoritmici. Tali direttive devono sancire i criteri per valutare e bilanciare benefici e rischi su ciascun caso d’uso specifico, formalizzando i parametri di trasparenza, spiegabilità ed equità distributiva. Lo sviluppo di questo corpus di regole richiede l’istituzione di tavoli di lavoro cross-funzionali permanenti, in cui attuari, risk manager, data scientist e responsabili della protezione dei dati (DPO) collaborino strettamente per standardizzare i processi di validazione dei modelli prima del loro deployment in produzione.

La seconda azione prevede l’adozione di strutture di governance AI nelle assicurazioni adattive e dinamiche, capaci di superare la rigidità delle policy statiche tradizionali. È necessario definire una gerarchia di responsabilità chiara che chiami in causa individui, comitati d’ufficio e interi dipartimenti per i risultati generati dall’AI. I decisori coinvolti devono possedere competenze tecniche e di dominio adeguate per supervisionare l’operato degli agenti software. L’architettura aziendale deve inoltre dotarsi di flussi operativi automatizzati dotati di trigger di allarme e meccanismi di escalation: se un indicatore di sinistralità o un bias tariffario supera una soglia predefinita, il sistema agentico deve arrestarsi o ridursi a un livello inferiore di autonomia, trasferendo immediatamente la gestione della pratica al controllo umano.

Formazione diffusa e alleanze tecnologiche: l’importanza della tracciabilità normativa

La terza direttrice d’azione riguarda l’ideazione e l’erogazione di programmi di formazione continua e percorsi di upskilling sui rischi e le opportunità dell’AI. Questi interventi devono coinvolgere trasversalmente l’intera organizzazione, dai membri del comitato esecutivo fino al personale di front-office, inclusi agenti commerciali e liquidatori. L’alfabetizzazione tecnologica (AI literacy) rappresenta un prerequisito essenziale per abilitare una collaborazione uomo-macchina sicura ed efficiente, fornendo al personale le competenze necessarie per interpretare correttamente le raccomandazioni algoritmiche, gestire i workflow agentici ed evitare l’eccesso di fiducia (over-reliance) o lo scetticismo aprioristico.

Sul piano dell’ecosistema tecnologico, il consolidamento della Responsible AI si esprime attraverso alleanze strategiche tra grandi player assicurativi e sviluppatori di modelli di frontiera focalizzati sulla sicurezza. Un esempio concreto è la partnership globale tra Allianz e Anthropic (NTT DATA, Insurtech Global Outlook 2026). Questa collaborazione si concentra su tre macro-aree di sviluppo: