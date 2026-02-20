AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

Cosa cambia per broker e clienti con l’AI nella distribuzione assicurativa: il caso della startup Tuio

Dopo che la startup spagnola Tuio ha venduto polizze casa su ChatGPT, si apre il dibattito su AI e distribuzione assicurativa. Il tema non è se l’intelligenza artificiale venderà polizze, ma come lo farà insieme ai distributori. Senza dimenticare il nodo della regolamentazione

Pubblicato il 20 feb 2026
Simone Ranucci Brandimarte

Presidente Italian Insurtech Association

Negli ultimi mesi è stato sufficiente un semplice rumor su un nuovo utilizzo dell’intelligenza artificiale per muovere miliardi di capitalizzazione, nel bene e nel male. I mercati reagiscono sempre più alle aspettative di cambiamento, prima ancora che agli impatti reali; è accaduto nella finanza, nell’energia e, più recentemente, nel settore del brokeraggio assicurativo, dove una startup spagnola, Tuio, ha annunciato di aver venduto alcune polizze casa, prodotti solitamente percepiti come semplici e standardizzati, direttamente attraverso ChatGPT, generando preventivi reali e firmati da carrier autorizzati.

Fondatore e presidente di Italian Insurtech Association, è un tech entrepreneur che ha partecipato alla fondazione di numerose società, fra cui la startup insurtech Yolo.
