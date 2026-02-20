Cosa cambia per broker e clienti con l’AI nella distribuzione assicurativa: il caso della startup Tuio

Negli ultimi mesi è stato sufficiente un semplice rumor su un nuovo utilizzo dell’intelligenza artificiale per muovere miliardi di capitalizzazione, nel bene e nel male. I mercati reagiscono sempre più alle aspettative di cambiamento, prima ancora che agli impatti reali; è accaduto nella finanza, nell’energia e, più recentemente, nel settore del brokeraggio assicurativo, dove una startup spagnola, Tuio, ha annunciato di aver venduto alcune polizze casa, prodotti solitamente percepiti come semplici e standardizzati, direttamente attraverso ChatGPT, generando preventivi reali e firmati da carrier autorizzati.