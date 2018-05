Blockchain Business Revolution 2018: oltre 800 iscritti per l'evento del 16 maggio | Economyup

Sono oltre 800 gli iscritti a Blockchain Business Revolution 2018, l’evento organizzato per il secondo anno da EconomyUP e Blockchain4Innovation del Gruppo Digital 360, in programma a Milano il 16 maggio. Tanto interesse conferma l’attenzione crescente su una tecnologia destinata a rivoluzionare di fatto ogni attività professionale e imprenditoriale e la bontà di un’agenda dei lavori fitta che impegnerà la mattinata spaziando dalla lettura del fenomeno nei suoi “fondamentali” (come il numero e la tipologia dei progetti, lo sviluppo delle startup, gli ambiti applicativi) alle esperienze di chi “fa” o “vorrebbe fare” Blockchain. Un focus sarà dedicato al fenomeno delle ICO, le Initial Coin Offering, anche qui con esperienze, analisti, prospettive e criticità. In chiusura un dialogo originale tra la blockchain e l’impresa, tra un esperto e un imprenditore attento all’innovazione e proprio per questo portare di domande e preoccupazioni.

L’AGENDA DI BLOCKCHAIN BUSINESS REVOLUTION 2018

L’agenda del convegno, che si tiene al Centro Svizzero a Milano, permette una visione e una lettura a 360° delle opportunità offerte dalla Blockchain.

09:00 – Registrazione

09:30 – Saluto di benvenuto Andrea Rangone – CEO, Digital360

09:40 – Introduzione e presentazione dei lavori Giovanni Iozzia, Direttore EconomyUP, e Mauro Bellini, Direttore Blockchain4Innovation

09:45 – La Blockchain in Italia: il mercato, le prospettive e le dinamiche di riferimento

Valeria Portale – Direttore Osservatorio Blockchain, Politecnico di Milano

10:00 La Blockchain in azienda: casi concreti e PoC

Giovanni Iozzia e Mauro Bellini dialogano con

Claudio Meucci – Partner e Market Leader ADVISORY MED, EY

– Partner e Market Leader ADVISORY MED, EY Walfredo della Gherardesca – CEO, Genuino, LorenzoVinci

– CEO, Genuino, LorenzoVinci Enrico Gallorini – CEO, GRS Ricerca e Strategia

– CEO, GRS Ricerca e Strategia Elena Lavezzi – General Manager, Circle Italia

– General Manager, Circle Italia Giangiacomo Olivi , partner Dentos e Head of TMT

, partner Dentos e Head of TMT Giacomo Zucco – CEO, BlockchainLab

10:45 Blockchain e Corporate: road map e governance per le imprese

Giovanni Iozzia e Mauro Bellini moderano la tavola rotonda con

Fabrizio Leoni – Head of Product Innovation, InfoCert

– Head of Product Innovation, InfoCert Pietro Marchionni – AgID ISO TC 307 Blockchain and Distributed Ledger Technologies, Commettee Member

– AgID ISO TC 307 Blockchain and Distributed Ledger Technologies, Commettee Member Massimiliano Nicotra – Avvocato, Esperto di diritto delle tecnologie, membro del Blockchain Education Network Italia

– Avvocato, Esperto di diritto delle tecnologie, membro del Blockchain Education Network Italia Giovanni Vattani – Responsabile Incassi e Sistemi di Pagamento, ‎Enel

– Responsabile Incassi e Sistemi di Pagamento, ‎Enel Roberto Venturini – Funzionario PO, Regione Friuli Venezia Giulia

11:45 Il fenomeno ICO: imprese e investitori

Giovanni Iozzia e Mauro Bellini dialogano con

Gianluca Guerra – Owner & CEO, Virgilus Wealth

– Owner & CEO, Virgilus Wealth Giovanni Perani – Co-Founder & Business Strategy Manager, ICONIUM

– Co-Founder & Business Strategy Manager, ICONIUM Stefano Tresca – Membro fondatore Level39 e autore di “Future Cities”

– Membro fondatore Level39 e autore di “Future Cities” Michele Ficara Manganelli – Fintech Entrepreneur, ICO Advisor & Expert

– Fintech Entrepreneur, ICO Advisor & Expert Alessandro Cadoni – CEO, Friendz

12:25 Dialogo tra l’Impresa e la Blockchain

Confronto tra Diego Andreis e Roberto Garavaglia

Diego Andreis è Managing Director at Fluid-o-Tech e Vice Presidente di Federmeccanica, Roberto Garavaglia è Strategic Advisor per i Digital Payment, coordinatore editoriale di PagamentiDigitali.it e autore del libro “Tutto su Blockchain”