Il panorama dei pagamenti digitali in Italia sta attraversando una fase di trasformazione senza precedenti, spinto da una crescita dei volumi che riscrive le gerarchie del credito al consumo. Durante il convegno del 12 marzo 2026 “Innovative Payments: nuovi orizzonti digitali”, organizzato dall’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, Antonio Deledda, Executive Director di CRIF, ha delineato i contorni di questo cambiamento.

Cos’è CRIF

CRIF è una società internazionale specializzata in informazioni creditizie, sistemi di scoring e soluzioni digitali per banche, assicurazioni e imprese. In pratica, raccoglie e analizza dati finanziari (come prestiti e pagamenti) per valutare l’affidabilità creditizia di persone e aziende, aiutando gli istituti a prendere decisioni su finanziamenti e servizi.

La scalata del Buy Now Pay Later nel mercato italiano

I numeri presentati durante l’Osservatorio confermano che il Buy Now Pay Later non rappresenta più una nicchia per acquisti impulsivi di piccolo taglio, ma è diventato un pilastro strutturale del sistema finanziario, capace di spostare equilibri consolidati da decenni.

I dati emersi nel corso dell’evento fotografano un’evoluzione di mercato definita “importantissima” dagli esperti del settore. Il valore complessivo delle transazioni effettuate tramite Buy Now Pay Later ha raggiunto i 10 miliardi di euro. Per comprendere l’impatto di questa cifra, è necessario contestualizzarla all’interno del mercato del credito al consumo, che complessivamente eroga circa 70 miliardi di euro l’anno. Il Buy Now Pay Later rappresenta quindi una fetta estremamente significativa dell’intero comparto.

Un confronto ancora più indicativo è quello con il mondo dei pagamenti digitali complessivi effettuati tramite carte e strumenti affini, che oggi vale circa 500 miliardi di euro. Sebbene il Buy Now Pay Later giochi attualmente nel “campionato” del credito al consumo, la sua traiettoria di crescita suggerisce l’ambizione di entrare direttamente nel settore dei payments su larga scala.

Il sorpasso storico sul credito finalizzato

Uno dei punti focali dell’analisi di Deledda riguarda il progressivo declino del credito finalizzato tradizionale a favore delle nuove soluzioni di pagamento dilazionato. I dati evidenziano un trend speculare: mentre il credito finalizzato (escludendo il comparto auto) è sceso da un valore di 8 miliardi di euro registrato l’anno scorso agli attuali 5 miliardi, il Buy Now Pay Later è passato da 7 a 10 miliardi di euro nello stesso periodo.

Questo spostamento di volumi segna una pietra miliare per gli operatori finanziari. Come dichiarato da Deledda durante l’incontro: “Poiché all’inizio vedo che voi sempre confrontate come il contante sia stato superato, ecco, il finalizzato per noi operatori del credito al consumo è stato superato dal Buy Now Pay Later”. Quella che era nata come una soluzione complementare sta quindi erodendo quote di mercato dirette agli strumenti di finanziamento classici.

L’evoluzione merceologica e l’erosione dei settori tradizionali

Inizialmente, il Buy Now Pay Later era strettamente legato al mondo dell’e-commerce di abbigliamento e di prodotti per la cura della persona. Il credito finalizzato tradizionale era invece lo strumento d’elezione per l’acquisto di beni durevoli, come l’elettronica di consumo o l’arredamento per la casa. Oggi, tuttavia, i confini tra queste categorie sono diventati labili.

L’offerta si sta estendendo a settori ad alto valore aggiunto, creando una sovrapposizione tra i due strumenti finanziari che tendono ormai a fondersi. “Il Buy Now Pay Later nasce per l’abbigliamento, sulla persona, e oggi si sta evolvendo sul mondo del lusso e sul mondo dei viaggi, ma c’è da dire che sta erodendo parte di quel mercato” ha spiegato Deledda. Questa espansione dimostra come il consumatore stia adottando il modello del pagamento dilazionato per una gamma sempre più vasta di esperienze d’acquisto.

La convergenza competitiva: banche e fintech a confronto

Il successo del Buy Now Pay Later ha trasformato il settore in un’arena affollata dove convivono player specializzati, giganti del tech e istituti bancari tradizionali. Si osserva una chiara convergenza nelle offerte: i grandi operatori nati con il digitale, come Klarna e PayPal, hanno iniziato ad affiancare al classico modello in tre rate prodotti più strutturati. Questi nuovi strumenti prevedono rateizzazioni che variano dai 6 ai 24 mesi, con importi che possono arrivare fino a 5.000 euro. Di fatto, si tratta di un’evoluzione verso il credito finalizzato a tutti gli effetti, pur mantenendo l’esperienza d’uso semplificata tipica del digitale.

Il debutto degli istituti di credito e le soluzioni ibride

Le banche tradizionali non sono rimaste a guardare mentre il mercato si trasformava, forti di una posizione di dominio in termini di base clienti già acquisita. Molti istituti hanno lanciato prodotti ibridi che integrano la dilazione di pagamento direttamente sulla carta di credito o sul conto corrente del cliente. Tra gli esempi citati da Antonio Deledda figurano:

Intesa Sanpaolo , che ha introdotto la soluzione “Spensierata” per offrire flessibilità nei pagamenti rateizzati.

, che ha introdotto la soluzione “Spensierata” per offrire flessibilità nei pagamenti rateizzati. BPER , con il servizio “PagaPoi”.

, con il servizio “PagaPoi”. BBVA, che propone soluzioni analoghe integrate nella propria offerta digitale.

Anche le grandi società finanziarie hanno adottato strategie specifiche, spesso costituendo o acquisendo realtà specializzate. È il caso del gruppo BNP Paribas Personal Finance, che opera in Italia attraverso Floa. L’obiettivo di queste operazioni è intercettare il cliente non più solo nei punti vendita fisici tradizionali (come le grandi catene di elettronica), ma direttamente online attraverso l’integrazione del Buy Now Pay Later nel percorso d’acquisto. In questo contesto si inseriscono anche nuovi attori come Pledg, QC e Satispay, che ha recentemente lanciato la propria offerta in questo ambito.

Gestione del rischio e sostenibilità del modello italiano

Un tema critico a livello globale per il Buy Now Pay Later riguarda la sostenibilità finanziaria e il rischio di credito. In diversi Paesi, l’assenza di controlli rigorosi ha portato alla nascita di fenomeni definiti scherzosamente “Buy Now, Pay Never”, dove l’eccessiva facilità di accesso al credito ha generato alti tassi di insolvenza. Questo scenario, unito all’aumento dei tassi di funding iniziato nel 2022, ha causato un forte ridimensionamento delle quotazioni per alcuni dei più grandi operatori mondiali.

L’Italia, tuttavia, sembra rappresentare un’eccezione positiva in termini di tenuta del sistema. Secondo l’analisi di Deledda, gli operatori italiani si sono strutturati con presidi di controllo molto solidi, simili a quelli previsti per il credito tradizionale. “In Italia devo dire che il livello di rischio del Buy Now Pay Later è molto contenuto, è sotto il finalizzato tradizionale” ha confermato l’Executive Director di CRIF. Questa stabilità è dovuta a un utilizzo consapevole dello strumento, che permette al Buy Now Pay Later di guadagnare quote di mercato senza compromettere la qualità del credito.

Il futuro del Buy Now Pay Later: verso i 500 miliardi dei pagamenti digitali

La vera forza del Buy Now Pay Later risiede nel radicale cambiamento di paradigma che ha imposto al mondo finanziario. Il processo di finanziamento non è più percepito dal cliente come una pratica burocratica separata, ma come parte integrante e fluida dell’atto dell’acquisto. L’esperienza d’uso è caratterizzata da pochi click e una documentazione minima, eliminando le frizioni che storicamente rallentavano il credito finalizzato.

Come sottolineato da Deledda: “Il processo di acquisto non è più un processo di rateizzo. È questo il paradigma che ovviamente il mondo tradizionale finanziario non aveva mai affrontato, ma che in realtà sta affrontando benissimo da tanti anni con tanti player”. Quello dei 10 miliardi di euro non è considerato un punto d’arrivo, bensì una base di partenza. La sfida futura per gli operatori di Buy Now Pay Later sarà quella di uscire dai confini del credito al consumo per competere direttamente nell’enorme mercato dei pagamenti digitali, puntando a intercettare una quota sempre maggiore di quei 500 miliardi di euro che ogni anno circolano attraverso transazioni elettroniche in Italia.