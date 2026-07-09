17 soluzioni per innovare le assicurazioni premiate all’Insurtech Innovation Awards

Dall’embedded insurance all’intelligenza artificiale applicata alla prevenzione, dalle piattaforme per la gestione dei rischi ai servizi per la salute e la longevità, passando per nuovi modelli di consulenza, telematica, open insurance e partnership tra assicurazioni e fintech. Sono questi i principali filoni di innovazione emersi dagli Insurtech Innovation Awards 2026, che hanno premiato diciassette soluzioni considerate tra le più significative per l’evoluzione del mercato assicurativo. Pur operando in ambiti differenti, i progetti vincitori condividono alcuni elementi comuni: l’utilizzo della tecnologia per semplificare l’esperienza del cliente, un approccio sempre più orientato ai dati, l’integrazione tra servizi assicurativi e digitali e la costruzione di ecosistemi capaci di affiancare persone e imprese non solo nella gestione del rischio, ma anche nella prevenzione e nell’assistenza.

La premiazione agli Insurtech Days 2026

I riconoscimenti sono stati assegnati nel corso della sesta edizione degli Insurtech Days, l’evento promosso da Italian Insurtech Association (IIA) e ospitato il 2 e 3 luglio presso Le Village by CA Milano.

Gli Insurtech Innovation Awards sono dedicati alle realtà che si distinguono per la capacità di trasformare l’innovazione tecnologica in applicazioni concrete ad alto impatto per il settore assicurativo.

La prima giornata, intitolata “Protecting Risk in a Connected World”, è stata dedicata all’evoluzione dell’assicurazione verso ecosistemi integrati di protezione nei comparti casa, mobilità e PMI, con particolare attenzione a embedded insurance, piattaforme aperte e modelli phygital. La seconda giornata, “Life, Health & Longevity”, ha invece approfondito le trasformazioni dei comparti vita, salute e longevità, analizzando il ruolo crescente delle compagnie assicurative come partner nella prevenzione, nella cura e nella pianificazione del benessere.

Secondo le analisi di Italian Insurtech Association, oggi circa il 33% degli investimenti insurtech è destinato allo sviluppo di ecosistemi, per un valore stimato di circa 300 milioni di euro, confermando una progressiva evoluzione del mercato verso piattaforme integrate di protezione, prevenzione e servizi.

Le 17 soluzioni premiate agli Insurtech Innovation Awards 2026

ECOSYSTEM CASA

Assicurare – Home Insurance Product 2026

Il premio va ad Assicurare per aver innovato il modo di offrire protezione nel ramo casa attraverso un modello phygital che integra tecnologia digitale e consulenza personalizzata, rendendo l’esperienza assicurativa più semplice, efficace e centrata sui bisogni del cliente.

Mama Insurance & Fastweb – Smart Home Enabling Technology

La partnership tra Fastweb e Mama Insurance si distingue per la capacità di coniugare tecnologia, customer experience e distribuzione innovativa, contribuendo all’evoluzione dell’ecosistema assicurativo verso i principi dell’Open Insurance e della protezione integrata.

ECOSYSTEM MOBILITÀ

Bolttech – Mobility Insurance Product 2026 – progetto BYD Care

Il riconoscimento premia una delle applicazioni più avanzate di embedded insurance nel settore automotive, che integra la protezione assicurativa direttamente nell’esperienza di mobilità elettrica, unendo innovazione, semplicità d’uso e scalabilità internazionale.

OCTO Telematics – Mobility Risk & Data Platform 2026

Il premio riconosce la capacità di OCTO Telematics di trasformare i dati della mobilità in uno strumento evoluto di valutazione del rischio, con un approccio predittivo e ad alta granularità che supporta pricing, underwriting e prevenzione.

ECOSYSTEM PMI

Helvetia – SME Insurance Product

Helvetia si distingue per la capacità di coniugare innovazione, prossimità al cliente e cultura della protezione, sviluppando soluzioni dedicate alle Piccole e Medie Imprese e contribuendo a renderle più resilienti di fronte ai rischi emergenti.

Generali Italia – SME Risk, Underwriting e Distribution Technology 2026

Il premio riconosce una piattaforma digitale che integra persone, dati e processi per la gestione dei rischi delle PMI, rendendo il processo assuntivo più semplice, veloce e trasparente.

VALUE ORIENTED PARTNERSHIP

HISCOX & LOKKY – Value Oriented Partnership 2026

Per aver dato vita a una partnership che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra una compagnia assicurativa internazionale e un’insurtech italiana, combinando l’esperienza specialistica di Hiscox con l’approccio digitale, data-driven e customer-centric di Lokky.

REVO & SATISPAY – Value Oriented Partnership 2026

Per aver dato vita a una partnership che unisce innovazione assicurativa e pagamenti digitali, semplificando l’accesso alle soluzioni di protezione e integrandole in un’esperienza d’uso immediata e digitale. Una collaborazione che dimostra come l’incontro tra assicurazione e fintech possa creare nuovo valore per clienti e partner, contribuendo all’evoluzione dell’ecosistema assicurativo.

ECOSYSTEM VITA

CNP Assicura – Life Insurance & Wealth Product 2026

Il premio è assegnato a CNP Assicura per un approccio innovativo alla protezione finanziaria, con una garanzia che si attiva solo in caso di effettiva minusvalenza, offrendo una copertura flessibile e in linea con i nuovi bisogni di sicurezza economica dei clienti.

Alleanza Assicurazioni – Life Advisory & Personalization Technology 2026

Il riconoscimento premia un modello di consulenza che integra servizi assicurativi e bancari in un’unica esperienza personalizzata, supportata dalla tecnologia e da un uso intelligente dei dati, rendendo la consulenza più proattiva.

ECOSYSTEM SALUTE

AXA Italia – Health Insurance & Care Product 2026

Il premio è assegnato ad AXA Italia per un ecosistema salute integrato che unisce soluzioni assicurative, servizi digitali e una rete di assistenza specializzata, semplificando l’accesso ai servizi sanitari e ampliando l’inclusione.

MediCX – HealthTech & Preventive Technology 2026

Il riconoscimento premia una piattaforma che integra intelligenza artificiale, telemedicina e dati certificati per una prevenzione predittiva e personalizzata, trasformando la salute da modello reattivo a percorso proattivo.

ECOSYSTEM LONGEVITÀ

Generali Welion – Longevity Insurance & Life Extension Product 2026

Il premio riconosce un modello integrato che affronta la sfida della longevità con un approccio orientato a prevenzione, gestione della cronicità e continuità dell’assistenza, combinando servizi digitali e network sanitario qualificato.

TVConnect – Longevity Data & Preventive Technology 2026

Il riconoscimento premia una piattaforma che trasforma la televisione in uno strumento di prevenzione, assistenza e connessione per anziani e persone fragili, promuovendo autonomia e un nuovo modello di longevità attiva.

SPECIAL PRIZE – ECOSYSTEM IMPACT AWARD

Blue Assistance

Per un modello che integra welfare, salute e assistenza, mettendo al centro le persone e creando un’esperienza sempre più accessibile e vicina ai bisogni dei clienti.

Visada

Per aver trasformato l’intelligenza artificiale in uno strumento concreto per la prevenzione delle frodi e la gestione del rischio, contribuendo a un settore assicurativo più efficiente, sicuro e data-driven.

International Care Company

Per una soluzione che mette l’intelligenza artificiale al servizio della longevità attiva, favorendo inclusione, assistenza e supporto alle persone più fragili.

La dichiarazione di Simone Ranucci Brandimarte

Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Italian Insurtech Association (IIA), ha dichiarato: «Gli Insurtech Awards valorizzano le realtà che stanno contribuendo in modo concreto all’evoluzione del settore assicurativo. In questa edizione, dedicata ai principali ecosistemi assicurativi, vita, mobilità, salute, pmi, abbiamo premiato progetti capaci di rispondere ai nuovi bisogni di protezione di persone e imprese, unendo tecnologia, competenze e visione industriale. Siamo in un momento in cui le necessità del consumatore stanno cambiando velocemente, rendendo necessario evolvere l’approccio assicurativo. Come IIA vogliamo continuare a promuovere un ecosistema aperto e collaborativo, in grado di accelerare l’innovazione del mercato».