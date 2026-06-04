Chi sta valutando nuove tariffe energia ha ancora poche settimane per accedere alla promozione lanciata da Pulsee: fino al 30 giugno 2026 è infatti possibile ottenere uno sconto complessivo fino a 245 euro sulle forniture luce e gas di Pulsee utilizzando il codice promozionale PUIN245 in fase di attivazione.

L’iniziativa riguarda diverse offerte di Pulsee e punta a incentivare la sottoscrizione di contratti a prezzo fisso e variabile con energia certificata da fonti rinnovabili.

Come ottenere l’offerta di Pulsee per avere uno sconto fino a 245 euro

La promozione di Pulsee prevede uno sconto di 122,50 euro per ciascun punto di fornitura attivato, fino a un massimo di 245 euro complessivi per chi sottoscrive sia la luce sia il gas. Il codice PUIN245 viene inserito automaticamente durante la procedura di adesione alle offerte dedicate.

Lo sconto non viene riconosciuto in un’unica soluzione, ma viene distribuito in rate mensili da 2,56 euro per 48 mesi direttamente sulla quota vendita della bolletta. In caso di cessazione anticipata della fornitura o di cambio offerta prima della scadenza dei quattro anni, l’importo residuo non viene erogato.

Le principali tariffe energia di Pulsee in promozione

Tra le offerte di Pulsee più interessanti rientrano le soluzioni della gamma Relax, caratterizzate da prezzo bloccato e protezione dalle oscillazioni del mercato energetico.

Offerta Durata prezzo bloccato Prezzo luce Quota vendita Luce e Gas Relax 36 mesi 36 mesi 0,118 €/kWh 144 €/anno (114 €/anno per 4 anni con promo) Luce e Gas Relax 24 mesi 24 mesi 0,132 €/kWh 144 €/anno (114 €/anno per 4 anni con promo) Luce Relax 36 mesi 36 mesi 0,118 €/kWh 144 €/anno (114 €/anno per 4 anni con promo) Luce Relax 24 mesi 24 mesi 0,132 €/kWh 144 €/anno (114 €/anno per 4 anni con promo) Gas Relax Prezzo fisso 0,557 €/Smc 144 €/anno (114 €/anno per 4 anni con promo)

Restano esclusi gli altri costi regolati e non dipendenti dal fornitore.

Quali sono i vantaggi delle tariffe energia di Pulsee in offerta

L’elemento distintivo delle offerte Relax di Pulsee è il prezzo fisso della componente energia per 24 o 36 mesi. Questo consente di pianificare meglio la spesa e ridurre l’impatto delle variazioni dei mercati energetici.

A ciò si aggiunge la fornitura di energia elettrica certificata come proveniente da fonti rinnovabili attraverso il sistema delle Garanzie di Origine. Pulsee mette inoltre a disposizione la gestione completamente digitale della fornitura tramite area clienti e app dedicata.

Per chi desidera monitorare i consumi domestici è disponibile anche Energimetro, il servizio che analizza l’utilizzo degli elettrodomestici e suggerisce possibili interventi di ottimizzazione energetica. Con la promo SUPER il servizio viene offerto gratuitamente per due anni.

Perché valutare le tariffe energia di Pulsee

La promozione da 245 euro di Pulsee rappresenta un incentivo rilevante per chi intende cambiare fornitore e resta disponibile fino al 30 giugno 2026. Non è cumulabile con altre iniziative commerciali in corso.