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Pulsee, fino a 245 euro di Super sconto sulle tariffe energia: come funziona la promozione PUIN245

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Pulsee rilancia le proprie tariffe energia con una promozione che consente di ottenere fino a 245 euro di sconto sulle forniture luce e gas. L’iniziativa, valida fino al 30 giugno 2026, si applica alle offerte selezionate e premia chi attiva uno o due punti di fornitura

Pubblicato il 4 giu 2026
Patrizia Chimera

Redazione Affiliazione Nextwork360.it

Tariffe energia luce e gas pulsee sconto fno a 245 euro scopri come
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Tariffe energia Pulsee in 3 punti chiave

  • Promozione fino al 30 giugno 2026: sconto complessivo fino a 245 euro con il codice PUIN245 (122,50€ per punto; accreditato 2,56€/mese per 48 mesi).
  • Offerte Relax: prezzo bloccato 24–36 mesi, energia certificata tramite Garanzie di Origine, gestione digitale e servizio Energimetro gratuito 2 anni con promo SUPER.
  • Incentivo significativo per chi cambia fornitore: sconto su entrambe le forniture (luce e gas), prezzi bloccati fino a 3 anni; promo non cumulabile e saldo residuo perso in caso di cessazione anticipata.
Riassunto generato con AI

Chi sta valutando nuove tariffe energia ha ancora poche settimane per accedere alla promozione lanciata da Pulsee: fino al 30 giugno 2026 è infatti possibile ottenere uno sconto complessivo fino a 245 euro sulle forniture luce e gas di Pulsee utilizzando il codice promozionale PUIN245 in fase di attivazione.

L’iniziativa riguarda diverse offerte di Pulsee e punta a incentivare la sottoscrizione di contratti a prezzo fisso e variabile con energia certificata da fonti rinnovabili.

Attiva subito le tariffe scontate di Pulsee per l’energia

Come ottenere l’offerta di Pulsee per avere uno sconto fino a 245 euro

La promozione di Pulsee prevede uno sconto di 122,50 euro per ciascun punto di fornitura attivato, fino a un massimo di 245 euro complessivi per chi sottoscrive sia la luce sia il gas. Il codice PUIN245 viene inserito automaticamente durante la procedura di adesione alle offerte dedicate.

Lo sconto non viene riconosciuto in un’unica soluzione, ma viene distribuito in rate mensili da 2,56 euro per 48 mesi direttamente sulla quota vendita della bolletta. In caso di cessazione anticipata della fornitura o di cambio offerta prima della scadenza dei quattro anni, l’importo residuo non viene erogato.

Le principali tariffe energia di Pulsee in promozione

Tra le offerte di Pulsee più interessanti rientrano le soluzioni della gamma Relax, caratterizzate da prezzo bloccato e protezione dalle oscillazioni del mercato energetico.

OffertaDurata prezzo bloccatoPrezzo luceQuota vendita
Luce e Gas Relax 36 mesi36 mesi0,118 €/kWh144 €/anno (114 €/anno per 4 anni con promo)
Luce e Gas Relax 24 mesi24 mesi0,132 €/kWh144 €/anno (114 €/anno per 4 anni con promo)
Luce Relax 36 mesi36 mesi0,118 €/kWh144 €/anno (114 €/anno per 4 anni con promo)
Luce Relax 24 mesi24 mesi0,132 €/kWh144 €/anno (114 €/anno per 4 anni con promo)
Gas RelaxPrezzo fisso0,557 €/Smc144 €/anno (114 €/anno per 4 anni con promo)

Restano esclusi gli altri costi regolati e non dipendenti dal fornitore.

Quali sono i vantaggi delle tariffe energia di Pulsee in offerta

L’elemento distintivo delle offerte Relax di Pulsee è il prezzo fisso della componente energia per 24 o 36 mesi. Questo consente di pianificare meglio la spesa e ridurre l’impatto delle variazioni dei mercati energetici.

A ciò si aggiunge la fornitura di energia elettrica certificata come proveniente da fonti rinnovabili attraverso il sistema delle Garanzie di Origine. Pulsee mette inoltre a disposizione la gestione completamente digitale della fornitura tramite area clienti e app dedicata.

Per chi desidera monitorare i consumi domestici è disponibile anche Energimetro, il servizio che analizza l’utilizzo degli elettrodomestici e suggerisce possibili interventi di ottimizzazione energetica. Con la promo SUPER il servizio viene offerto gratuitamente per due anni.

Perché valutare le tariffe energia di Pulsee

La promozione da 245 euro di Pulsee rappresenta un incentivo rilevante per chi intende cambiare fornitore e resta disponibile fino al 30 giugno 2026. Non è cumulabile con altre iniziative commerciali in corso.

Attiva subito le tariffe scontate di Pulsee per l’energia
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Patrizia Chimera
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Giornalista pubblicista, lavora da 20 anni come redattrice di articoli online. Ha iniziato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

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