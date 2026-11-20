Prezzi della materia prima bloccati per 24 mesi e un costo di uscita anticipata per la componente elettrica: è questa la struttura dell’offerta Octopus Fissa 24M, valida fino al 23 novembre 2026.
La tariffa proposta da Octopus garantisce costi dell’energia bloccati per due anni, proteggendo le forniture domestiche dalle oscillazioni dei prezzi all’ingrosso.
Octopus applica condizioni economiche differenziate per luce e gas, con una quota mensile di commercializzazione e un vincolo contrattuale che richiede attenzione prima dell’attivazione.
Indice degli argomenti
Come funziona l’offerta Octopus Fissa 24M
La tariffa di Octopus blocca il prezzo della materia prima e i costi di commercializzazione per 24 mesi. Il prezzo dell’elettricità ammonta a 0,1727 euro/kWh, mentre quello del gas raggiunge 0,74 euro/Smc.
La commercializzazione costa 6 euro al mese per la luce e 7 euro per il gas. Gli importi non comprendono IVA e imposte. Per l’elettricità, invece, il prezzo indicato include già le perdite di rete.
Il contratto introduce un vincolo temporale preciso. Chi recede anticipatamente o cambia tariffa luce prima della scadenza deve sostenere un costo di 90 euro. Dopo i 24 mesi, il cliente può scegliere nuovamente la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Quanto si risparmia rispetto alle altre tariffe
Il confronto con le altre proposte disponibili nel pacchetto di offerte di Octopus permette di valutare il rapporto tra stabilità dei prezzi e libertà contrattuale.
- La versione Fissa 12M blocca le condizioni per un anno, ma applica prezzi della materia prima superiori.
- Flex, invece, segue l’andamento del mercato all’ingrosso.
La tabella riepiloga le condizioni economiche delle tre alternative, sulla base dei valori comunicati.
|Caratteristica
|Fissa 24M
|Fissa 12M
|Flex
|Luce, €/kWh
|0,1727
|0,1958
|PUN + 0,0088
|Gas, €/Smc
|0,74
|0,87
|PSVDAm + 0,06
|Commercializzazione luce
|6 €/mese
|6 €/mese
|6 €/mese
|Commercializzazione gas
|7 €/mese
|7 €/mese
|7 €/mese
|Durata prezzo bloccato
|24 mesi
|12 mesi
|Nessuna
|Recesso anticipato luce
|90 €
|Nessun vincolo
|Nessun vincolo
Quali costi restano esclusi dalla tariffa
Il prezzo bloccato non coincide con il totale della bolletta. Restano infatti a carico del cliente il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, l’IVA e le imposte.
Queste componenti non dipendono dal fornitore e concorrono alla spesa complessiva della fornitura. Di conseguenza, il blocco biennale riguarda soltanto la materia prima e i costi di commercializzazione.
A chi conviene la tariffa biennale
La convenienza dipende dall’andamento futuro dei mercati energetici e dalla permanenza nell’abitazione o nell’immobile servito. Il prezzo inferiore rispetto alla versione annuale rappresenta un elemento interessante, ma il vincolo di 24 mesi riduce la flessibilità.
Prima della sottoscrizione occorre quindi valutare la probabilità di cambiare fornitore o interrompere la fornitura. La potenza del contatore elettrico e la classe del contatore gas restano quelle del contratto precedente, con possibilità di modificarle dopo l’attivazione.
Partecipa alla community