L’offerta Pulsee Luce e Gas consente di ottenere fino a 125 euro di sconto sulle bollette attraverso il codice promozionale PUIN125, valido fino al 31 marzo 2027.
La promozione di Pulsee, operatore energetico del gruppo Axpo, riguarda le attivazioni online delle forniture domestiche di elettricità e gas. Il beneficio si distribuisce nell’arco di 24 mesi e si applica alle soluzioni disponibili, comprese quelle a prezzo fisso e indicizzato.
Pulsee propone inoltre energia elettrica certificata al 100% da fonti rinnovabili attraverso il sistema delle Garanzie d’Origine.
Indice degli argomenti
Come funziona lo sconto di 125 euro con il codice PUIN125
Il codice PUIN125 riconosce uno sconto di 62,50 euro per ogni punto di fornitura attivato con Pulsee, fino a 125 euro complessivi.
L’importo viene distribuito in 24 rate mensili da circa 2,61 euro per ciascuna utenza. Attivando sia luce sia gas, il beneficio mensile raggiunge quindi circa 5,22 euro.
Il codice risulta già inserito durante la procedura di attivazione online. La promozione scade il 31 marzo 2027 e non è cumulabile con altre iniziative promozionali.
Tariffe luce e gas: prezzi fissi, indicizzati e con tetto massimo
Le soluzioni disponibili adottano differenti meccanismi di determinazione del prezzo dell’energia.
- Relax Fix 36 mesi blocca il corrispettivo di luce e gas per tre anni. La versione a 24 mesi garantisce invece prezzi invariati per due anni.
- L’offerta Per Te segue l’andamento dei mercati all’ingrosso, con tariffazione elettrica trioraria. La soluzione Limit.e e Gas Per Te introduce un tetto massimo di 0,237 €/kWh sulla componente energia elettrica per 12 mesi.
Le offerte a prezzo fisso di Pulsee possono proteggere dai rincari della componente energia, ma non consentono di beneficiare automaticamente degli eventuali ribassi.
Tutti i costi delle offerte Pulsee per Luce e Gas
Le condizioni economiche riportate distinguono i corrispettivi applicati ai consumi dalle quote commerciali annuali.
Le offerte fisse risultano valide fino al 21 ottobre 2026, mentre quelle variabili fino al 4 novembre 2026.
|Offerta
|Prezzo luce
|Prezzo gas
|Quote vendita annue
|Relax Fix 36 mesi
|0,156 €/kWh
|0,784 €/Smc
|144 € luce + 144 € gas
|Relax Fix 24 mesi
|0,188 €/kWh
|0,865 €/Smc
|144 € luce + 144 € gas
|Per Te
|Prezzo all’ingrosso
|Prezzo all’ingrosso + 0,042 €/Smc
|144 € luce + 144 € gas
|Limit.e e Gas Per Te
|Prezzo all’ingrosso, massimo 0,237 €/kWh per 12 mesi
|Prezzo all’ingrosso + 0,042 €/Smc
|180 € luce + 144 € gas
Ai valori indicati si aggiungono trasporto, oneri di sistema, imposte e altre componenti regolamentate. Lo sconto promozionale non elimina questi costi.
Gestione digitale, consumi e condizioni di recesso
L’area clienti e l’app consentono di consultare bollette e pagamenti direttamente online.
Il servizio Energimetro permette inoltre di analizzare i consumi degli elettrodomestici e ricevere suggerimenti personalizzati per ridurre gli sprechi.
Occorre infine considerare le condizioni contrattuali: Relax Fix 36 mesi non prevede oneri di recesso sul gas, mentre l’interruzione anticipata della fornitura elettrica comporta un contributo.
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