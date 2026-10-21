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Offerta Pulsee Luce e Gas: sconto fino a 125 euro in bolletta ed energia da fonti 100 per cento rinnovabili

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L’offerta Pulsee Luce e Gas prevede uno sconto fino a 125 euro con il codice PUIN125, valido fino al 31 marzo 2027. Disponibili tariffe fisse e indicizzate, con energia elettrica certificata al 100% da fonti rinnovabili. Ecco prezzi, costi e condizioni

Pubblicato il 21 ott 2026
Patrizia Chimera

Redazione Affiliazione Nextwork360.it

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Offerta Pulsee Luce e Gas
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Pulsee Luce e Gas: i 3 punti chiave

  • L’Pulsee Luce e Gas offre fino a 125 euro di sconto con il codice PUIN125, distribuiti su 24 mesi; promozione valida fino al 31 marzo 2027 e non è cumulabile.
  • Soluzioni a prezzo fisso e indicizzato: Relax Fix 36 mesi (blocco 3 anni), versione 24 mesi, Per Te (mercato all’ingrosso) e Limit.e/Gas Per Te con tetto a 0,237 €/kWh; energia certificata da Garanzie d’Origine.
  • Area clienti e app consentono gestione digitale; Energimetro analizza consumi. Condizioni di recesso variano (es. nessun onere sul gas per la versione 36 mesi); convenienza dipende da consumi e costi fissi.
Riassunto generato con AI

L’offerta Pulsee Luce e Gas consente di ottenere fino a 125 euro di sconto sulle bollette attraverso il codice promozionale PUIN125, valido fino al 31 marzo 2027.

La promozione di Pulsee, operatore energetico del gruppo Axpo, riguarda le attivazioni online delle forniture domestiche di elettricità e gas. Il beneficio si distribuisce nell’arco di 24 mesi e si applica alle soluzioni disponibili, comprese quelle a prezzo fisso e indicizzato.

Pulsee propone inoltre energia elettrica certificata al 100% da fonti rinnovabili attraverso il sistema delle Garanzie d’Origine.

Attiva l’offerta Pulsee Luce e Gas

Come funziona lo sconto di 125 euro con il codice PUIN125

Il codice PUIN125 riconosce uno sconto di 62,50 euro per ogni punto di fornitura attivato con Pulsee, fino a 125 euro complessivi.

L’importo viene distribuito in 24 rate mensili da circa 2,61 euro per ciascuna utenza. Attivando sia luce sia gas, il beneficio mensile raggiunge quindi circa 5,22 euro.

Il codice risulta già inserito durante la procedura di attivazione online. La promozione scade il 31 marzo 2027 e non è cumulabile con altre iniziative promozionali.

Tariffe luce e gas: prezzi fissi, indicizzati e con tetto massimo

Le soluzioni disponibili adottano differenti meccanismi di determinazione del prezzo dell’energia.

  • Relax Fix 36 mesi blocca il corrispettivo di luce e gas per tre anni. La versione a 24 mesi garantisce invece prezzi invariati per due anni.
  • L’offerta Per Te segue l’andamento dei mercati all’ingrosso, con tariffazione elettrica trioraria. La soluzione Limit.e e Gas Per Te introduce un tetto massimo di 0,237 €/kWh sulla componente energia elettrica per 12 mesi.

Le offerte a prezzo fisso di Pulsee possono proteggere dai rincari della componente energia, ma non consentono di beneficiare automaticamente degli eventuali ribassi.

Tutti i costi delle offerte Pulsee per Luce e Gas

Le condizioni economiche riportate distinguono i corrispettivi applicati ai consumi dalle quote commerciali annuali.

Le offerte fisse risultano valide fino al 21 ottobre 2026, mentre quelle variabili fino al 4 novembre 2026.

OffertaPrezzo lucePrezzo gasQuote vendita annue
Relax Fix 36 mesi0,156 €/kWh0,784 €/Smc144 € luce + 144 € gas
Relax Fix 24 mesi0,188 €/kWh0,865 €/Smc144 € luce + 144 € gas
Per TePrezzo all’ingrossoPrezzo all’ingrosso + 0,042 €/Smc144 € luce + 144 € gas
Limit.e e Gas Per TePrezzo all’ingrosso, massimo 0,237 €/kWh per 12 mesiPrezzo all’ingrosso + 0,042 €/Smc180 € luce + 144 € gas

Ai valori indicati si aggiungono trasporto, oneri di sistema, imposte e altre componenti regolamentate. Lo sconto promozionale non elimina questi costi.

Gestione digitale, consumi e condizioni di recesso

L’area clienti e l’app consentono di consultare bollette e pagamenti direttamente online.

Il servizio Energimetro permette inoltre di analizzare i consumi degli elettrodomestici e ricevere suggerimenti personalizzati per ridurre gli sprechi.

Occorre infine considerare le condizioni contrattuali: Relax Fix 36 mesi non prevede oneri di recesso sul gas, mentre l’interruzione anticipata della fornitura elettrica comporta un contributo.

Attiva l’offerta Pulsee Luce e Gas
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Patrizia Chimera
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Giornalista pubblicista, lavora da 20 anni come redattrice di articoli online. Ha iniziato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

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