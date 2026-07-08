Ultimi articoli AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

NEWS

NeN Luce: prezzo dell’energia bloccato per 10 anni, come funziona l’offerta

Home Green Energy
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Bloccare il prezzo dell’energia elettrica per dieci anni entra tra le nuove opzioni disponibili sul mercato libero. L’offerta NeN Luce consente di fissare il costo della materia prima fino al 2036, con la possibilità di scegliere tra rata mensile fissa o bolletta a consumo.

Pubblicato il 8 lug 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Patrizia Chimera

Redazione Affiliazione Nextwork360.it

NeN luce 10, prezzi bloccati per 10 anni
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

NeN Luce, l'offerta in 3 punti chiave

  • NeN Luce 10 blocca il prezzo della materia a 0,119 euro/kWh con quota fissa annuale 72 euro; protezione dalle oscillazioni e opzioni di pagamento.
  • Alternative: formule a prezzo bloccato per due anni e tariffe variabili Surf indicizzate al mercato (indici PUN per l’elettricità e PSV per il gas) per chi punta a benefici da eventuali ribassi.
  • Servizi e condizioni: app per monitorare i consumi, energia da fonti rinnovabili e gas con emissioni compensate; cambio fornitore gratuito, senza interruzioni e diritto di ripensamento 15 giorni.
Riassunto generato con AI

L’offerta NeN Luce offre una soluzione vantaggiosa che permette di bloccare il prezzo della materia prima dell’energia elettrica per dieci anni. L’iniziativa NeN Luce Dieci è disponibile in tutta Italia e si rivolge a chi desidera maggiore prevedibilità della spesa in bolletta.

Oltre alla formula decennale, NeN mette a disposizione anche offerte con prezzo bloccato per due anni e soluzioni indicizzate al mercato. NeN affianca inoltre servizi digitali dedicati alla gestione dei consumi e dell’utenza.

Attiva NeN Luce 10 con prezzi bloccati per 10 anni

NeN Luce 10: cosa prevede l’offerta a prezzo bloccato

L’elemento distintivo dell’offerta di NeN è il blocco del prezzo della materia energia per un periodo di dieci anni. Per la componente elettrica il costo della materia prima è fissato a 0,119 euro/kWh, mentre la quota fissa annuale è pari a 72 euro.

L’obiettivo è offrire una maggiore protezione dalle oscillazioni del mercato energetico. Chi aderisce conosce in anticipo il prezzo dell’energia per un periodo molto più lungo rispetto alle tradizionali offerte biennali.

L’offerta consente inoltre di scegliere la modalità di pagamento preferita:

  • rata mensile fissa;
  • tradizionale bolletta calcolata sui consumi effettivi.

Nel caso della rata fissa, l’importo viene aggiornato ogni anno sulla base dei consumi registrati e del prezzo della materia energia.

Prezzi bloccati o variabili con l’offerta NeN: le differenze

NeN propone due formule alternative per l’energia elettrica domestica:

  • le offerte a prezzo fisso bloccano il prezzo della componente energetica per due anni con la tariffa Luce Due o per dieci anni con Luce Dieci:
  • le offerte “Surf“, invece, seguono l’andamento del mercato all’ingrosso attraverso gli indici PUN per l’energia elettrica e PSV per il gas.

La scelta dipende dal profilo del cliente. Chi privilegia la prevedibilità della spesa può preferire il prezzo fisso. Chi invece punta a beneficiare di eventuali ribassi dei mercati energetici può orientarsi verso la tariffa variabile, accettando possibili aumenti nei periodi di tensione sui prezzi.

OffertaPrezzo materiaQuota fissaDurata prezzo
Luce Dieci0,119 €/kWh72 €/anno10 anni
Luce Due0,124 €/kWh96 €/anno2 anni
Gas Due0,460 €/Smc108 €/anno2 anni
Luce SurfPUN monorario120 €/annoVariabile
Gas SurfPSV120 €/annoVariabile

I servizi inclusi nell’offerta di NeN

Oltre alle condizioni economiche, NeN mette a disposizione una piattaforma digitale per seguire l’andamento dei consumi. L’app permette di:

  • monitorare l’energia utilizzata mese per mese;
  • visualizzare i picchi di potenza;
  • confrontare i consumi nel tempo;
  • ricevere notifiche e promemoria;
  • accedere a iniziative fedeltà e sconti dedicati.

L’energia elettrica fornita proviene inoltre interamente da fonti rinnovabili. Per il gas, l’azienda dichiara di compensare le emissioni generate dalla fornitura.

Cambio fornitore senza interruzioni

Il passaggio a NeN non comporta interruzioni dell’erogazione di luce e gas. Come previsto dalla normativa del mercato libero, il cambio di operatore è gratuito e non prevede penali. È inoltre possibile esercitare il diritto di ripensamento entro 15 giorni dalla sottoscrizione e successivamente cambiare nuovamente fornitore senza costi aggiuntivi.

L’offerta è disponibile per chi effettua uno switch da un altro operatore, per le volture e, nel caso delle formule a prezzo bloccato, anche per nuove attivazioni e subentri.

Attiva NeN Luce 10 con prezzi bloccati per 10 anni
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Redazione Affiliazione Nextwork360.it

Giornalista pubblicista, lavora da 20 anni come redattrice di articoli online. Ha iniziato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

Seguimi su

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

L’intelligenza artificiale per l’innovazione

Tutti
Che cos'è InnoverAI
AI & STARTUP
AI & INNOVAZIONE
AI TRANSFORMATION
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
AI transformation
Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
Leggi l'articolo Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
L'approfondimento
Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
Leggi l'articolo l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
DA ZERO A LOOP
l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
AI transformation
Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
Leggi l'articolo Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
L'approfondimento
Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
Leggi l'articolo l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
DA ZERO A LOOP
l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Tariffe energia luce e gas pulsee sconto fno a 245 euro scopri come

  • NEWS

    Pulsee, fino a 245 euro di Super sconto sulle tariffe energia: come funziona la promozione PUIN245

    04 Giu 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Energy Dome

  • la partnership

    Google continua a scommettere sulla startup Energy Dome: avanti tutta sullo stoccaggio energetico a lunga durata

    28 Lug 2025

    Condividi
  • migliori-offerte-gas-luglio-2026

  • NEWS

    Migliori offerte gas luglio 2026: E.ON, NeN e Pulsee puntano su prezzo fisso e bonus in bolletta

    06 Lug 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x