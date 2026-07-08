NeN luce 10, prezzi bloccati per 10 anni

L’offerta NeN Luce offre una soluzione vantaggiosa che permette di bloccare il prezzo della materia prima dell’energia elettrica per dieci anni. L’iniziativa NeN Luce Dieci è disponibile in tutta Italia e si rivolge a chi desidera maggiore prevedibilità della spesa in bolletta.

Oltre alla formula decennale, NeN mette a disposizione anche offerte con prezzo bloccato per due anni e soluzioni indicizzate al mercato. NeN affianca inoltre servizi digitali dedicati alla gestione dei consumi e dell’utenza.

NeN Luce 10: cosa prevede l’offerta a prezzo bloccato

L’elemento distintivo dell’offerta di NeN è il blocco del prezzo della materia energia per un periodo di dieci anni. Per la componente elettrica il costo della materia prima è fissato a 0,119 euro/kWh, mentre la quota fissa annuale è pari a 72 euro.

L’obiettivo è offrire una maggiore protezione dalle oscillazioni del mercato energetico. Chi aderisce conosce in anticipo il prezzo dell’energia per un periodo molto più lungo rispetto alle tradizionali offerte biennali.

L’offerta consente inoltre di scegliere la modalità di pagamento preferita:

rata mensile fissa;

tradizionale bolletta calcolata sui consumi effettivi.

Nel caso della rata fissa, l’importo viene aggiornato ogni anno sulla base dei consumi registrati e del prezzo della materia energia.

Prezzi bloccati o variabili con l’offerta NeN: le differenze

NeN propone due formule alternative per l’energia elettrica domestica:

le offerte a prezzo fisso bloccano il prezzo della componente energetica per due anni con la tariffa Luce Due o per dieci anni con Luce Dieci:

bloccano il prezzo della componente energetica per due anni con la tariffa Luce Due o per dieci anni con Luce Dieci: le offerte “Surf“, invece, seguono l’andamento del mercato all’ingrosso attraverso gli indici PUN per l’energia elettrica e PSV per il gas.

La scelta dipende dal profilo del cliente. Chi privilegia la prevedibilità della spesa può preferire il prezzo fisso. Chi invece punta a beneficiare di eventuali ribassi dei mercati energetici può orientarsi verso la tariffa variabile, accettando possibili aumenti nei periodi di tensione sui prezzi.

Offerta Prezzo materia Quota fissa Durata prezzo Luce Dieci 0,119 €/kWh 72 €/anno 10 anni Luce Due 0,124 €/kWh 96 €/anno 2 anni Gas Due 0,460 €/Smc 108 €/anno 2 anni Luce Surf PUN monorario 120 €/anno Variabile Gas Surf PSV 120 €/anno Variabile

I servizi inclusi nell’offerta di NeN

Oltre alle condizioni economiche, NeN mette a disposizione una piattaforma digitale per seguire l’andamento dei consumi. L’app permette di:

monitorare l’energia utilizzata mese per mese;

visualizzare i picchi di potenza;

confrontare i consumi nel tempo;

ricevere notifiche e promemoria;

accedere a iniziative fedeltà e sconti dedicati.

L’energia elettrica fornita proviene inoltre interamente da fonti rinnovabili. Per il gas, l’azienda dichiara di compensare le emissioni generate dalla fornitura.

Cambio fornitore senza interruzioni

Il passaggio a NeN non comporta interruzioni dell’erogazione di luce e gas. Come previsto dalla normativa del mercato libero, il cambio di operatore è gratuito e non prevede penali. È inoltre possibile esercitare il diritto di ripensamento entro 15 giorni dalla sottoscrizione e successivamente cambiare nuovamente fornitore senza costi aggiuntivi.

L’offerta è disponibile per chi effettua uno switch da un altro operatore, per le volture e, nel caso delle formule a prezzo bloccato, anche per nuove attivazioni e subentri.