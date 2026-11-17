Scade il 18 novembre 2026 l’offerta luce a prezzo bloccato di Pulsee, che consente di fissare per 36 mesi il costo della componente energia a 0,161 euro/kWh, indipendentemente dalle oscillazioni dei mercati all’ingrosso.
La proposta Relax Fix 36 mesi di Pulsee adotta una tariffazione monoraria e prevede una quota vendita annuale di 114 euro.
L’offerta Pulsee comprende inoltre energia elettrica certificata come proveniente da fonti rinnovabili attraverso il sistema delle Garanzie d’Origine.
Indice degli argomenti
Come funziona Luce Relax Fix 36 mesi di Pulsee
La tariffa di Pulsee mantiene invariato il prezzo della componente energia per tre anni. Il cliente paga quindi 0,161 euro per ogni kWh consumato, senza variazioni legate agli andamenti del mercato durante il periodo contrattuale.
La formula monoraria applica lo stesso prezzo dell’energia indipendentemente dalla fascia oraria. Questa caratteristica semplifica la lettura della componente variabile della bolletta e rende più immediata la pianificazione della spesa.
Il prezzo fisso, tuttavia, non equivale a una bolletta invariabile. L’importo complessivo dipende dai consumi e dalle altre componenti tariffarie, comprese quelle non dipendenti dal fornitore.
Cosa succede dopo i 36 mesi
Alla scadenza del periodo promozionale, la componente energia passa automaticamente a un prezzo indicizzato al PUN Index GME mensile. Il calcolo considera le fasce F1, F2 e F3, le perdite di rete e uno spread del fornitore.
Le altre componenti fisse del contratto rimangono invariate, salvo eventuali aggiornamenti normativi. Il passaggio al prezzo indicizzato comporta quindi una nuova esposizione alle oscillazioni del mercato elettrico.
Recesso anticipato e condizioni contrattuali
La durata triennale del prezzo di Pulsee rappresenta un elemento da valutare prima della sottoscrizione. In caso di recesso anticipato dall’offerta elettrica a prezzo fisso, il fornitore può applicare un corrispettivo specifico.
Le condizioni prevedono comunque il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla firma del contratto, senza costi o penali, secondo la normativa vigente.
La fatturazione dell’energia elettrica ha cadenza mensile. Per attivare la fornitura servono una bolletta precedente, utile per recuperare i dati contrattuali, e un metodo di pagamento tra SDD, carta di credito e Satispay.
Energia rinnovabile e gestione digitale
L’offerta comprende energia elettrica certificata come proveniente da fonti rinnovabili attraverso le Garanzie d’Origine. Il meccanismo certifica l’origine rinnovabile dell’energia associata alla fornitura.
La gestione avviene online attraverso l’area personale e l’app Pulsee Energy. Gli strumenti permettono di consultare le bollette, controllare i pagamenti e inviare richieste di assistenza.
È disponibile anche Energimetro, il servizio che consente di monitorare i consumi degli elettrodomestici e individuare quelli con un assorbimento maggiore. La piattaforma fornisce inoltre suggerimenti personalizzati per ottimizzare l’utilizzo dell’energia.
Costi e condizioni dell’offerta Luce Relax Fix 36 mesi
La tabella riepiloga le principali condizioni economiche disponibili. I valori indicati riguardano la componente energia e la quota vendita, mentre gli altri costi seguono le rispettive condizioni contrattuali.
|Voce
|Condizione economica
|Prezzo energia
|0,161 €/kWh
|Durata prezzo fisso
|36 mesi
|Tipologia tariffa
|Monoraria
|Quota vendita luce
|114 €/anno
|Energia rinnovabile
|Certificata tramite Garanzie d’Origine
|Fatturazione
|Mensile
|Altri costi
|Non dipendenti dal fornitore
|Recesso anticipato
|Possibile corrispettivo
Promozione PUIN125: sconti fino a 125 euro
All’offerta si affianca il codice promozionale PUIN125, valido fino al 31 marzo 2027 e non cumulabile con altre promozioni in corso. L’iniziativa riconosce 62,50 euro di sconto per ciascun punto di fornitura attivato, fino a un massimo di 125 euro complessivi per luce e gas.
Lo sconto viene distribuito in 24 rate mensili da 2,61 euro per ogni fornitura e applicato direttamente sulla quota vendita. Il beneficio residuo decade in caso di cessazione della fornitura o cambio dell’offerta prima del completamento dei 24 mesi.
La convenienza della proposta dipende quindi dai consumi, dalla permanenza contrattuale e dall’andamento futuro del mercato elettrico. Il prezzo bloccato offre protezione dai rincari, ma potrebbe risultare superiore alle tariffe indicizzate qualora i prezzi all’ingrosso diminuissero.
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