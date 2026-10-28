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Octopus Energy lancia la tariffa Fissa 24M: la formula conveniente per bloccare la luce ed evitare i rincari per due anni

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Octopus Fissa 24M propone una tariffa monoraria con materia prima elettrica a 0,1958 €/kWh e costi di commercializzazione pari a 6 euro mensili. Il prezzo resta bloccato per 24 mesi, mentre imposte e altri oneri seguono le condizioni previste in bolletta

Pubblicato il 28 ott 2026
Patrizia Chimera

Redazione Affiliazione Nextwork360.it

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Luce a prezzo bloccato Octopus
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Luce a prezzo bloccato Octopus: i 3 punti chiave

  • Offerta Octopus Fissa 24M: materia prima a 0,1958 €/kWh, commercializzazione 6 €/mese, durata 24 mesi, monoraria, senza vincoli o penali, disponibile fino al 30 ottobre 2026.
  • Vantaggi: stabilità della componente energetica contro aumenti; limiti: non recepisce ribassi di mercato; convenienza dipende dai consumi e dalle altre voci di bolletta.
  • Alternativa Flex: prezzo indicizzato al PUN + 0,0088 €/kWh; stessa commercializzazione 6 €/mese; Flex segue il mercato, Fissa 24M prioritizza stabilità.
Riassunto generato con AI

La tariffa Octopus Fissa 24M introduce una formula di luce a prezzo bloccato per le utenze domestiche, con materia prima a 0,1958 €/kWh e commercializzazione a 6 euro al mese.

Octopus propone questa soluzione fino al 30 ottobre 2026, con l’obiettivo di offrire maggiore prevedibilità della spesa energetica per 24 mesi.

L’offerta di Octopus mantiene una struttura monoraria e non prevede vincoli o penali, consentendo di pianificare i consumi senza esporsi alle variazioni del prezzo della componente energia durante il periodo contrattuale.

Attiva la tariffa luce a prezzo bloccato di Octopus

Come funziona la tariffa Fissa 24M di Octopus

La formula proposta da Octopus blocca per due anni il prezzo della materia prima elettrica e i costi di commercializzazione. Il valore dell’energia resta quindi pari a 0,1958 €/kWh, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato all’ingrosso.

La tariffa è monoraria: applica lo stesso prezzo della materia prima ai consumi, senza distinguere le fasce orarie. Questa caratteristica semplifica la lettura dell’offerta e non richiede di concentrare l’utilizzo degli elettrodomestici in determinate fasce per ottenere il prezzo previsto dal contratto.

Il corrispettivo della materia prima comprende le perdite di rete, mentre IVA e imposte restano escluse. Anche trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e oneri di regolazione concorrono alla spesa finale.

Quali sono i vantaggi economici e i limiti da considerare

Il principale vantaggio della proposta di Octopus riguarda la stabilità della componente energetica. In caso di aumenti dei prezzi all’ingrosso, il valore contrattuale della materia prima non cambia durante i 24 mesi. Se invece il mercato registra ribassi, la tariffa fissa non recepisce automaticamente le diminuzioni.

L’assenza di vincoli o penali offre flessibilità contrattuale. Inoltre, alla scadenza dei due anni, il cliente può valutare nuovamente le condizioni disponibili e scegliere tra una tariffa fissa e una indicizzata Flex.

La convenienza effettiva dipende dai consumi e dall’andamento del mercato. Il confronto deve includere tutte le voci della bolletta, non soltanto il prezzo espresso in euro per kilowattora. La componente energia, infatti, rappresenta una parte della spesa complessiva.

Il confronto con Octopus Flex

L’alternativa Flex utilizza un prezzo indicizzato al PUN, con un contributo aggiuntivo di 0,0088 €/kWh. Per la versione a fasce, il riferimento riguarda F1, F2 e F3; la variante monoraria utilizza invece il PUN Mono.

Entrambe prevedono costi di commercializzazione pari a 6 euro mensili, equivalenti a 72 euro annui. Flex segue l’andamento del mercato, mentre Fissa 24M privilegia la stabilità del prezzo contrattuale.

Tutti i costi e le condizioni dell’offerta

La tabella riepiloga i corrispettivi dichiarati e le principali condizioni economiche. Gli importi indicati escludono IVA e imposte, mentre il prezzo della materia prima Fissa 24M include le perdite di rete.

VoceOctopus Fissa 24MOctopus Flex
Prezzo materia prima0,1958 €/kWhPUN + 0,0088 €/kWh
Tariffa monorariaDisponibile, con PUN Mono + 0,0088 €/kWh
Tariffa a fasceNon previstaPUN F1, F2, F3 + 0,0088 €/kWh
Commercializzazione6 €/mese6 €/mese
Commercializzazione annua72 €72 €
Durata del prezzo24 mesiIndicizzata al mercato
IVA e imposteEscluseEscluse
Perdite di reteIncluseIncluse
Vincoli o penaliAssentiNon specificati nei dati disponibili

Scadenza e condizioni operative

L’offerta Fissa 24M risulta disponibile fino al 30 ottobre 2026. Al passaggio viene mantenuta la potenza del contatore prevista dal contratto precedente, con possibilità di modificarla dopo l’attivazione.

Prima della sottoscrizione, la documentazione contrattuale e la scheda sintetica consentono di verificare le condizioni applicabili.

Attiva la tariffa luce a prezzo bloccato di Octopus
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliazione Nextwork360.it

Giornalista pubblicista, lavora da 20 anni come redattrice di articoli online. Ha iniziato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

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