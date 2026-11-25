Scade il 27 novembre 2026 la possibilità di sottoscrivere Octopus luce fissa, la tariffa domestica che blocca il prezzo della materia prima a 0,1738 €/kWh per due anni.
La proposta di Octopus comprende anche una quota di commercializzazione fissa di 6 euro al mese, con un impegno contrattuale di 24 mesi. La tariffa si rivolge alle utenze domestiche e prevede un costo di 90 euro in caso di recesso anticipato o cambio di fornitore prima della scadenza.
L’obiettivo di Octopus è garantire una maggiore prevedibilità della componente energetica della bolletta, proteggendo il prezzo concordato dalle oscillazioni del mercato all’ingrosso.
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Octopus Fissa 24M, come funziona il prezzo bloccato
L’offerta di Octopus applica una tariffa monoraria, quindi mantiene lo stesso prezzo dell’energia indipendentemente dalla fascia oraria di consumo. La componente relativa alla materia prima costa 0,1738 €/kWh, mentre la commercializzazione richiede un contributo mensile di 6 euro.
Il blocco riguarda entrambe le componenti per l’intera durata contrattuale. Il cliente conosce quindi in anticipo il costo unitario dell’energia e la quota commerciale, senza variazioni legate all’andamento del mercato durante i 24 mesi.
Il prezzo indicato comprende le perdite di rete, ma non IVA e imposte. Restano inoltre a carico dell’utente le altre voci della bolletta, indipendenti dalla tariffa commerciale.
Il vincolo contrattuale e il costo di recesso
La durata biennale rappresenta l’elemento da valutare con maggiore attenzione. Chi decide di interrompere il contratto prima della scadenza, oppure cambia tariffa luce, deve sostenere un costo di 90 euro.
Al termine dei 24 mesi, invece, il cliente può scegliere nuovamente la tariffa più adatta alle proprie esigenze. Il vincolo economico rende quindi importante valutare la permanenza prevista nell’abitazione e la possibilità di mantenere la fornitura per l’intero periodo.
Energia rinnovabile e gestione della fornitura
La proposta di Octopus riguarda energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, certificata attraverso Garanzie di Origine. Si tratta di una caratteristica dichiarata nella presentazione dell’offerta.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, il passaggio al nuovo contratto mantiene la potenza del contatore già prevista dalla precedente fornitura. Dopo l’attivazione, l’utente può comunque richiedere una modifica della potenza.
La struttura monoraria semplifica inoltre la lettura della componente energetica: non occorre distinguere i consumi in base alle fasce orarie per applicare il prezzo della materia prima.
Quanto costa Octopus Fissa 24M: tariffe e condizioni
Per valutare correttamente l’offerta occorre distinguere il prezzo dell’energia dalla quota commerciale e dagli oneri che rimangono fuori dalla componente di vendita.
La tabella riepiloga gli importi e i vincoli economici dichiarati.
|Voce
|Condizioni
|Prezzo materia prima
|0,1738 €/kWh
|Commercializzazione
|6 €/mese
|Durata prezzo bloccato
|24 mesi
|Tipologia tariffa
|Monoraria
|Perdite di rete
|Incluse
|IVA e imposte
|Escluse
|Recesso anticipato
|90 €
|Energia rinnovabile
|100%, con Garanzie di Origine
|Scadenza indicata
|27 novembre 2026
Alla spesa si aggiungono trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione, IVA e imposte. Questi importi non dipendono dalla tariffa commerciale e non rientrano nel prezzo di 0,1738 €/kWh.
Octopus Fissa 24M a confronto con le altre tariffe
L’offerta si distingue dalle alternative disponibili per la durata del blocco e il prezzo della materia prima.
- Fissa 12M propone 0,1958 €/kWh e una commercializzazione di 6 euro mensili, senza costi di recesso anticipato.
- Flex, invece, applica il prezzo indicizzato PUN+0,0088 €/kWh, mantenendo fissa la quota commerciale di 6 euro al mese.
La versione biennale presenta dunque un prezzo unitario inferiore alle altre due formule indicate, ma introduce un vincolo di permanenza e una penale di 90 euro.
La convenienza effettiva dipende dai consumi, dalla durata prevista della fornitura e dall’evoluzione dei prezzi di mercato.
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