WomenX Impact Startup Competition, il contest per startup a guida femminile

Lanciata da WomenX Impact in collaborazione con Eni, la startup competition vuole stimolare l’imprenditoria femminile. 5 categorie, in palio mentorship e opportunità di networking

Prende il via un contest interamente dedicato alle startup femminili: ha aperto alle candidature la Startup Competition di WomenX Impact in collaborazione con Eni. Uno stimolo importante per il panorama dell’imprenditoria femminile, che ancora fatica ad affermarsi in Italia e nel mondo.

“Le donne sono una fonte inesauribile di creatività e innovazione nel mondo degli affari e valorizzare il loro talento è essenziale per guidare il futuro dell’innovazione con successo. Oggi più che mai, dobbiamo incoraggiare le donne a credere nel loro potenziale e a superare tutte le barriere che limitano la loro autostima. Solo così potranno emergere come leader consapevoli e visionarie.” afferma Eleonora Rocca, Founder & Managing Director di WomenX Impact.

Con 5 diverse categorie, la competizione è rivolta a startup fondate da donne o con almeno una donna nel Board: ecco come funziona e come partecipare.

Che cos’è la WomenX Impact Startup Competition

Lanciata da Horizone Group, Digital Factory nata a Londra e specializzata in strategie di Digital Marketing, Influencer Marketing, Content Creation ed eventi, WomenX Impact è sempre alla ricerca di progetti imprenditoriali che incarnino un approccio innovativo, e incoraggia le realtà partecipanti a superare i limiti delle tradizionali soluzioni e a proporre idee originali e futuristiche.

WHITEPAPER Crowdfunding: cos'è, come funziona e le migliori piattaforme

La WomenX Impact Startup Competition, realizzata in collaborazione con Eni, main sponsor dell’evento, nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza di crescita e confronto alle startup femminili, offrendo loro la possibilità di presentare idee di successo e di ampliare il proprio network attraverso contatti con una giuria di alto profilo.

Il cuore pulsante risiede nella promozione dell’imprenditorialità femminile e nella valorizzazione del talento delle donne nel mondo degli affari. Attraverso il focus sull’innovazione, la Startup Competition mira a promuovere l’ingegno e la creatività delle donne imprenditrici, riconoscendo il loro ruolo cruciale nell’introdurre nuove idee e modelli di business.

“La Startup Competition nasce per valorizzare l’imprenditoria femminile e per riconoscere l’importanza di una maggior rappresentanza delle donne CEO nel panorama italiano” spiega Rocca. “È stata effettuata un’analisi su un campione composto dalle 50 principali società quotate, rappresentative di vari settori di business e i risultati ottenuti rivelano che le manager di primo livello vengono spesso destinate a ruoli specialistici funzionali, e solo il 12% del campione ricopre posizioni di gestione aziendale. Ognuno di noi deve fare di più per garantire ad ogni donna di raggiungere ciò che merita, un obiettivo che WomenX Impact si prefigge dal giorno.”

Come funziona la competizione

WomenX Impact Startup Competition si rivolge a startup fondate da donne o con almeno una donna nel Board che abbiano un prodotto o servizio già in fase di commercializzazione o che lo sarà entro i prossimi 6 mesi.

Le categorie ammesse sono:

Lifestyle (Fashiontech-Traveltech-Foodtech-Designtech-Influencer Marketing),

Sustainable & Circular,

Education,

Health & Fitness,

Fintech & Insurtech.

Una giuria di alto profilo composta da esperti e professionisti esperti del settore presiederà la Startup Competition del WomenX Impact Summit 2023.

È possibile candidarsi qui entro il 24 settembre.

WomenX Impact Startup Competition 2023, il premio in palio

La vincitrice della Startup Competition riceverà il Premio Speciale Eni, che include:

incontri di mentorship con Expert Eni specializzati in ambiti verticali per orientare la startup su aspetti strategici e di crescita.

accesso esclusivo alle opportunità di networking della community Joule, con oltre +9000 iscritti tra startup, imprenditori, esperti di settore e mentor.