WeRoad avvia le acquisizioni: la prima è TravelTribe, startup svizzera fondata da un ex coordinatore

Una scaleup italiana del travel tech fa un’acquisizione all’estero: WeRoad ha acquisito TravelTribe, brand svizzero di viaggi e community. La curiosità è che la realtà elvetica era stata messa in piedi da un ex coordinatore di WeRoad, Francesco Staccone, che ora, in un certo senso, torna laddove aveva iniziato. E assume un ruolo di responsabilità all’interno dell’azienda.

Con l’operazione, il brand, la piattaforma AI-native e la community di TravelTribe confluiranno direttamente in WeRoad. Il marchio rafforzerà così la propria presenza nell’area DACH e amplierà il portfolio di esperienze a tema sportivo e di weekend sulla neve. L’acquisizione, si legge in un comunicato aziendale, è la prima operazione conclusa nell’ambito della nuova strategia di M&A di WeRoad, che punta a generare 70 milioni di euro di ricavi aggiuntivi attraverso la crescita per linee esterne nei prossimi tre anni.

L’accordo porta in WeRoad anche Francesco Staccone, co-founder di TravelTribe, che si occuperà della crescita di WeMeet, la piattaforma di eventi locali di WeRoad. iuntivi attraverso la crescita per linee esterne nei prossimi tre anni.

Come è nata e cosa fa WeRoad: dalla startup dei viaggi di gruppo alla scaleup internazionale

WeRoad è una delle storie più interessanti della nuova imprenditoria italiana nel turismo. Fondata a Milano nel 2017 da Paolo De Nadai, Fabio Bin ed Erika De Santi, nasce dall’intuizione di trasformare i viaggi di gruppo in occasioni di incontro e socializzazione, rivolgendosi inizialmente soprattutto ai Millennial. Il modello ricorda quello della storica Avventure nel Mondo, ma viene reinterpretato attraverso una piattaforma digitale, una community di viaggiatori e una rete di coordinatori che accompagnano piccoli gruppi di persone accomunate da età e interessi.

La proposta è rivolta soprattutto a chi desidera viaggiare, anche partendo da solo, ma vuole condividere l’esperienza con altre persone. WeRoad organizza itinerari in numerose destinazioni internazionali, affidandoli a coordinatori che non svolgono il ruolo tradizionale delle guide turistiche, ma facilitano l’esperienza collettiva. La società ha progressivamente sviluppato un modello di business asset light, basato su tecnologia proprietaria, organizzazione dei viaggi e costruzione di una community, senza dover possedere direttamente le strutture turistiche utilizzate.

La crescita ha portato WeRoad a espandersi in Spagna, Regno Unito, Francia e Germania, superando già nel 2023 i 100mila viaggiatori, con oltre 300 destinazioni e una rete di più di 2.500 coordinatori. Nel frattempo, il modello si è evoluto: con WeRoadX, la società ha aperto alla creazione di itinerari da parte dei coordinatori, mentre con WeMeet ha esteso il concetto di community oltre il turismo, proponendo eventi e attività da vivere nella propria città, dagli aperitivi alle escursioni, dallo sport alle cene. Nel 2025 WeMeet ha coinvolto oltre 50mila persone in 35 città, attraverso 2mila eventi, raggiungendo 150mila download dell’applicazione.

La trasformazione da operatore digitale dei viaggi a piattaforma di esperienze e relazioni si è accompagnata a una forte crescita economica: nel 2025 WeRoad ha superato i 100 milioni di euro di ricavi.

I finanziamenti: dai primi investitori ad Airbnb

Il percorso di crescita è stato sostenuto da diverse operazioni di finanziamento. Nel 2021 WeRoad ha annunciato una raccolta da 13,5 milioni di euro, coinvolgendo investitori storici e capitali privati attraverso un club deal realizzato con BacktoWork e il supporto di Intesa Sanpaolo Innovation Center. All’iniziativa hanno partecipato oltre 100 clienti di Intesa Sanpaolo Private Banking.

Nel novembre 2023 la società ha chiuso un round Series B da 18 milioni di euro, guidato da H14, holding di investimento della famiglia Berlusconi, con la partecipazione, tra gli altri, della famiglia Grassi del Gruppo E80 e della famiglia Rovati di Rottapharm. L’operazione ha portato il capitale complessivamente raccolto fino a quel momento a 36 milioni di euro, destinati soprattutto allo sviluppo tecnologico, al consolidamento nei mercati europei e alla preparazione dell’espansione internazionale.

La svolta è arrivata nel maggio 2026, con un round Series C da 58 milioni di dollari guidato da Airbnb, al quale hanno partecipato anche investitori già presenti, tra cui H14. Il finanziamento, il maggiore nella storia della società, ha portato la raccolta complessiva dichiarata a circa 100 milioni di dollari e ha aperto la strada all’ingresso nel mercato statunitense. Contestualmente, Andrea D’Amico, fino ad allora CEO di WeRoad, è passato ad Airbnb per guidarne la categoria hotel a San Francisco, mentre la guida della scaleup è rimasta al team dei fondatori.

Nell’agosto 2026 è arrivata un’ulteriore operazione finanziaria: un club deal promosso da UniCredit, con la partecipazione di oltre 100 clienti Ultra High Net Worth. In questo caso, però, non si è trattato di nuovi capitali raccolti da WeRoad, bensì dell’acquisto di partecipazioni detenute da alcuni soci storici. L’operazione ha favorito il ricambio dell’azionariato, offrendo liquidità ai primi investitori e ampliando la base dei soci.

La cronologia dei finanziamenti

Anno Operazione Importo Investitori principali 2021 Raccolta mista: equity, debito e convertible 13,5 milioni € Investitori storici, BacktoWork, clienti Intesa Sanpaolo Private Banking 2023 Series B 18 milioni € H14, famiglie Grassi e Rovati, investitori esistenti 2026, maggio Series C 58 milioni $ Airbnb, H14 e altri investitori 2026, agosto Club deal, acquisto di quote esistenti Importo non comunicato Oltre 100 clienti UniCredit

Come è nata e cosa fa TreavelTribe

TravelTribe è stata fondata nel 2024 da Francesco Lorenzo e Francesco Staccone, partendo dall’esperienza di Lorenzo come Coordinatore WeRoad. In Svizzera ha costruito una community di oltre 1.600 persone attorno alle sue esperienze sportive. Le esperienze riguardano eventi sportivi ricorrenti a Zurigo, weekend sugli sci nelle Alpi svizzere e viaggi all’estero guidati da un team di 14 trip leader. Quasi la metà (47,5%) dei viaggiatori che hanno fatto il primo viaggio con TravelTribe ne ha prenotato un altro nei 12 mesi successivi.

Con l’acquisizione, Francesco Staccone entrerà in WeRoad come Co-Founder di WeMeet, con il compito di scalare la piattaforma di eventi locali a livello globale e porterà in WeRoad le competenze maturate costruendo TravelTribe come realtà AI-native. In particolare, Il primo passo sarà collegare i chapter svizzeri di TravelTribe, molto attivi, con la community già consolidata di WeRoad in Italia. Staccone supervisionerà inoltre lo sviluppo del prodotto e la crescita di WeMeet con un team AI-native, per rendere più semplice creare, scoprire e gestire eventi locali sulla piattaforma.

Eventi locali e viaggi di TravelTribe passeranno sotto il brand WeRoad. Da quest’inverno i weekend sugli sci a Zermatt, Laax e St. Moritz saranno commercializzati come itinerari WeRoad. Sono i prodotti di maggior successo di TravelTribe e negli ultimi due inverni hanno rappresentato quasi il 70% delle prenotazioni totali. La community di TravelTribe entrerà a far parte dei WeRoaders e i leader di TravelTribe hanno seguito una formazione aggiornata per guidare i viaggi WeRoad. Il sito di TravelTribe resterà online, ma le prenotazioni saranno ora gestite da WeRoad.

La parola ai protagonisti

Andrea Lamperini, Chief Strategy Officer di WeRoad, ha dichiarato: “Questa acquisizione porta nell’ecosistema WeRoad la straordinaria community di TravelTribe nell’area DACH, un portfolio di viaggi legati alle passioni e un approccio AI-first. Entriamo ora in una nuova fase, in cui l’M&A avrà un ruolo chiave nell’accelerare la nostra espansione. Il nostro piano di M&A rafforzerà la presenza nei mercati in cui operiamo già, accelererà l’ingresso in nuovi mercati e aggiungerà categorie di viaggio e di community legate alle passioni, come quelle per cui TravelTribe è conosciuta. È il primo passo del nostro prossimo salto in avanti.”

Francesco Staccone, co-founder di TravelTribe e di WeMeet, ha dichiarato: “Abbiamo creato TravelTribe attorno a un’idea semplice: unire le persone attraverso passioni ed esperienze condivise. Quello che è nato come una serie di eventi sportivi locali a Zurigo è diventato una community che viaggia insieme in tutto il mondo. Entrare in WeRoad ci dà l’opportunità di portare questo modello molto più lontano. Voglio mettere al servizio di WeMeet la nostra esperienza nella costruzione di community e il nostro approccio AI-native. L’ambizione di lungo periodo è creare un social network per la vita reale, che riunisca esperienze locali, viaggi e community in un’unica piattaforma.”

WeRoad e le prossimi acquisizioni

WeRoad sta valutando attivamente operazioni di M&A in quasi tutti i continenti. I possibili target includono piattaforme di viaggi di gruppo e realtà specializzate in eventi capaci di coinvolgere tra le 2.000 e le 40.000 persone l’anno. Nella selezione delle società, il management di WeRoad cerca community consolidate e appassionate, talenti all’avanguardia e prodotti digitali e di AI innovativi, capaci di potenziare i marketplace di esperienze nel mondo reale (IRL).

La strategia punta a consolidare il posizionamento di WeRoad nei mercati in cui è già presente, in particolare Stati Uniti ed Europa. Punta anche ad accelerare l’espansione in nuovi mercati acquisendo operatori locali già affermati, anziché partire da zero. Le acquisizioni serviranno inoltre ad ampliare il portfolio di viaggi legati alle passioni e ad accelerare la crescita di WeMeet, portando sulla piattaforma organizzatori di eventi, creator e community già consolidate. In ogni caso, le società acquisite dovranno condividere lo spirito imprenditoriale di WeRoad e la centralità che l’azienda attribuisce alla community.