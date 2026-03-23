C’è un divario tra l’attenzione che le startup dichiarano verso i temi della sostenibilità e la loro capacità di misurarne concretamente l’impatto. L’indicazione emerge chiaramente dal primo European Responsible Startup Practice Barometer.
LA RICERCA
Startup e sostenibilità,c’è attenzione ma la misurazione dell’impatto resta una sfida
C’è un divario tra l’attenzione che le startup dichiarano verso i temi della sostenibilità e la loro capacità di misurarne concretamente l’impatto. I risultati del primo Barometro sulle pratiche responsabili delle startup
Associate Dean POLIMI Graduate School of Management
Ricercatore Senior dell’Osservatorio Startup Thinking del Politecnico di Milano
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