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Startup e sostenibilità,c’è attenzione ma la misurazione dell’impatto resta una sfida

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C’è un divario tra l’attenzione che le startup dichiarano verso i temi della sostenibilità e la loro capacità di misurarne concretamente l’impatto. I risultati del primo Barometro sulle pratiche responsabili delle startup

Pubblicato il 23 mar 2026
Tommaso Agasisti

Associate Dean POLIMI Graduate School of Management

Filippo Frangi

Ricercatore Senior dell’Osservatorio Startup Thinking del Politecnico di Milano

startup e sostenibilità

C’è un divario tra l’attenzione che le startup dichiarano verso i temi della sostenibilità e la loro capacità di misurarne concretamente l’impatto. L’indicazione emerge chiaramente dal primo European Responsible Startup Practice Barometer.

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Tommaso Agasisti
Associate Dean POLIMI Graduate School of Management

Docente di  “Business Economics” e “Theory and Organization of Public Administrations” al Politecnico di Milano. Dal 2020 è Associate Dean della School of management della stessa università. È  co-founder di INNOVA Europe, 

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