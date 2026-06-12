Satispay verso l’aumento di capitale da 120 milioni: così i founder mantengono la governance

Nuovo aumento di capitale per Satispay. La fintech italiana dei pagamenti e dei servizi finanziari punta a raccogliere fino a 120 milioni di euro per accelerare il proprio percorso di trasformazione da app per i pagamenti a piattaforma finanziaria integrata. Ma l’operazione racconta anche un’altra storia: quella di una delle poche startup italiane diventate unicorno senza perdere il controllo della governance da parte dei fondatori.

L’aumento di capitale da 120 milioni

Momentum S.p.A., holding del gruppo Satispay, ha convocato per il 29 giugno l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. All’ordine del giorno figura la proposta di un aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti per un importo massimo di 120 milioni di euro.

Cos’è Momentum Spa

La società capogruppo non è più Satispay S.p.A. ma Momentum S.p.A., holding del gruppo Satispay. La ridenominazione è stata effettuata nel 2025 nell’ambito dell’espansione verso investimenti e servizi finanziari.

La nuova operazione

Secondo quanto comunicato dalla società, circa il 50% dell’operazione risulta già supportato dall’impegno alla sottoscrizione da parte di investitori esistenti come Greyhound Capital, Addition e Lightrock. Un segnale di fiducia che conferma una valutazione superiore al miliardo di euro, mantenendo quindi Satispay nel ristretto club degli unicorni italiani.

Le nuove risorse saranno destinate principalmente al piano industriale e allo sviluppo di nuovi servizi finanziari. Dopo avere costruito negli anni un circuito di pagamento proprietario indipendente dai tradizionali circuiti delle carte, la società sta infatti ampliando rapidamente la propria offerta.

L’obiettivo dichiarato è trasformare Satispay in una piattaforma in grado di accompagnare l’utente lungo tutte le principali esigenze finanziarie: pagamenti, risparmio, investimenti e previdenza.

Tra le novità annunciate figurano l’acquisto diretto di azioni ed ETF attraverso l’app e il lancio di servizi di previdenza complementare per il mercato consumer. L’operazione lascia inoltre aperta la possibilità di valutare eventuali acquisizioni e operazioni di crescita per linee esterne.

Satispay ha raccolto circa mezzo miliardo di euro dalla nascita; con il nuovo aumento di capitale il totale potrebbe avvicinarsi ai 700 milioni.

Una crescita che cambia il profilo dell’azienda

L’aumento di capitale arriva in una fase di forte espansione operativa.

Al 31 maggio 2026 i ricavi annualizzati (ARR) hanno superato i 116 milioni di euro, con una crescita dell’80% anno su anno negli ultimi due trimestri. La base utenti ha raggiunto quota 6,5 milioni, mentre gli esercenti convenzionati hanno superato le 450 mila unità.

Particolarmente rilevante è la crescita delle nuove linee di business. Il comparto Welfare, lanciato soltanto nel 2023, registra volumi annualizzati per 420 milioni di euro e conta già 43 mila aziende clienti. La divisione Investimenti supera invece i 500 mila utenti attivi e 140 milioni di euro di asset investiti.

L’assetto societario e il controllo dei fondatori

L’azienda è stata fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta, i tre imprenditori cuneesi che hanno sviluppato il sistema di pagamento alternativo ai circuiti tradizionali delle carte. Dopo oltre dieci anni di crescita e diversi round di finanziamento, i fondatori continuano a rappresentare il centro decisionale della società.

Questo elemento emerge chiaramente anche dal comunicato relativo all’aumento di capitale, nel quale si sottolinea che i founder “continuano a mantenere una posizione di controllo nella governance della società”.

Si tratta di un aspetto non scontato. Nel corso degli anni Satispay ha raccolto centinaia di milioni di euro da investitori internazionali. Già nel 2020 aveva chiuso un round da 93 milioni di euro con l’ingresso di soggetti come Square, Tencent, LGT Lightstone e TIM Ventures. Nel 2022 aveva poi raccolto ulteriori 320 milioni di euro raggiungendo una valutazione superiore al miliardo e conquistando lo status di unicorno.

Nonostante la progressiva apertura del capitale a investitori finanziari, il gruppo ha mantenuto una struttura di governance fortemente orientata alla continuità manageriale dei fondatori.

Come è organizzata la governance

Il vertice operativo della società resta nelle mani del trio fondatore.

Alberto Dalmasso ricopre il ruolo di amministratore delegato e rappresenta il principale punto di riferimento strategico della fintech. Dario Brignone guida storicamente l’area tecnologica e dell’organizzazione, mentre Samuele Pinta ha seguito negli anni gli aspetti operativi e finanziari dello sviluppo aziendale.

Attorno ai fondatori si è progressivamente costruito un management team specializzato che comprende figure dedicate alle aree prodotto, tecnologia, compliance, crescita commerciale e sviluppo del welfare aziendale.

Il “modello Spotify”

Un modello più vicino a quello di Spotify o Klarna che a molte startup europee che, arrivando a valutazioni superiori al miliardo, finiscono per essere guidate principalmente dagli investitori. Il modello adottato da Satispay è basato su investitori istituzionali presenti nel capitale ma indirizzo strategico saldamente nelle mani dei founder.

I grandi investitori internazionali

Nel capitale di Satispay figurano alcuni tra i più importanti fondi internazionali specializzati in tecnologia e crescita.

Tra questi spiccano Greyhound Capital, fondo britannico focalizzato sulle società tecnologiche in fase di scaleup; Addition, il fondo fondato da Lee Fixel, uno dei più noti investitori globali nel settore tech; Lightrock, piattaforma internazionale di impact investing sostenuta dal gruppo LGT; oltre a investitori entrati nei precedenti round come Tencent e Block (all’epoca Square).

La disponibilità di questi investitori a partecipare nuovamente all’operazione rappresenta un elemento significativo. Più che una semplice iniezione di liquidità, il nuovo aumento di capitale appare come una conferma della fiducia nel piano industriale presentato dal management.

GLI INVESTITORI Riassumendo, dai round pubblici degli ultimi anni risultano presenti nel capitale: Greyhound Capital

Addition

Lightrock

Tencent

Block (ex Square)

LGT Lightstone

TIM Ventures (storicamente)

alcuni family office e investitori finanziari internazionali entrati nei round precedenti Il fatto che Greyhound, Addition e Lightrock abbiano già garantito circa metà del nuovo aumento di capitale suggerisce che siano ancora tra gli azionisti più rilevanti.

La sfida: diventare una piattaforma finanziaria completa

La vera partita per Satispay si gioca ora oltre il mercato dei pagamenti.

In un contesto in cui il business dei pagamenti tende a comprimere i margini, la fintech italiana sta cercando di costruire un ecosistema integrato che unisca pagamenti, welfare aziendale, risparmio, investimenti e previdenza.

L’obiettivo è aumentare il valore generato per ciascun utente sfruttando una base già ampia di clienti consumer e business. Una strategia che richiama, per certi aspetti, il modello delle cosiddette “super app” finanziarie sviluppate in altri mercati internazionali.

Per sostenere questa trasformazione serviranno nuovi investimenti, capacità di esecuzione e probabilmente ulteriori acquisizioni. Ma il messaggio che emerge dall’operazione annunciata a giugno è chiaro: gli investitori continuano a scommettere sul progetto.