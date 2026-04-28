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Round seed da 1,1 miliardi per Ineffable Intelligence: il più grande in Europa, segna una svolta nell’AI

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La startup fondata a Londra da David Silver, uno dei protagonisti della ricerca in DeepMind, ha raccolto il più grande round seed mai visto in Europa. Vuole costruire costruire sistemi di intelligenza artificiale capaci di apprendere senza dipendere da dati umani

Pubblicato il 28 apr 2026
David Silver

Il round da 1,1 miliardi di dollari raccolto da Ineffable Intelligence, startup londinese fondata da David Silver, non è solo il più grande seed round mai realizzato in Europa. È anche e soprattutto un segnale del momento che sta vivendo l’intelligenza artificiale a livello globale e del ruolo che l’Europa ambisce a ritagliarsi in questa nuova corsa tecnologica.

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