Il round da 1,1 miliardi di dollari raccolto da Ineffable Intelligence, startup londinese fondata da David Silver, non è solo il più grande seed round mai realizzato in Europa. È anche e soprattutto un segnale del momento che sta vivendo l’intelligenza artificiale a livello globale e del ruolo che l’Europa ambisce a ritagliarsi in questa nuova corsa tecnologica.