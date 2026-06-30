Prima che diventassero un format esportabile, con regole, selezioni e investor day, le hacker house erano semplicemente case dove un gruppo di programmatori condivideva l’affitto pur di stare vicino al cuore pulsante della Silicon Valley.
IMPRENDITORIALITÀ
Hacker house, cosa sono e come sono nate le case dei founder in Silicon Valley
Cosa sono le hacker house, dove nascono e come funzionano: dalla casa di Palo Alto in cui Zuckerberg lavorò a Facebook fino a Mission Control, HF0 e AGI House. Ecco il modello californiano che ha ispirato Apeira a Milano
Argomenti
Canali
INNOVATION LEADER
-
Tommaso Carboni: “Per vendere auto non basta più un sito e vi spiego perché”01 Lug 2026
-
L’importanza del personal branding per i Solo Founder: come comunicare autorevolezza agli investitori30 Giu 2026
-
Uljan Sharka 10 anni dopo, la storia dell’imprenditore che guida la sfida dell’AI europea25 Giu 2026
-
ZNEXT un anno dopo, Elena Lavezzi: ecco le due anime del venture builder di Zanichelli23 Giu 2026
-
Bending Spoons al Nasdaq, Paracchi: “Vi racconto che cosa vuol dire giocare in serie A”18 Giu 2026