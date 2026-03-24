Negli Stati Uniti, quando un investitore finanzia una startup, la struttura societaria non è una domanda aperta: è una Delaware C-Corp. Punto. Non perché sia l’unica opzione, ma perché il Delaware offre qualcosa che nessun ordinamento europeo è mai riuscito a offrire: un unico set di regole, interpretato da un unico tribunale specializzato, conosciuto da ogni investitore al mondo.