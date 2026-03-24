Negli Stati Uniti, quando un investitore finanzia una startup, la struttura societaria non è una domanda aperta: è una Delaware C-Corp. Punto. Non perché sia l’unica opzione, ma perché il Delaware offre qualcosa che nessun ordinamento europeo è mai riuscito a offrire: un unico set di regole, interpretato da un unico tribunale specializzato, conosciuto da ogni investitore al mondo.
REGOLE & INNOVAZIONE
Delaware C-Corp, ecco quello che manca all’Europa e che dovrebbe essere l’Eu Inc.
Un unico set di regole, interpretato da un unico tribunale specializzato, conosciuto da ogni investitore al mondo. È ciò che offre la costituzione di una società in Delaware. La differenza con l’EU Inc. e quello che il modello americano ci dice sulla semplificazione normativa
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