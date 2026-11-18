Un primo ordine ogni 26 secondi. È il ritmo con cui nel 2025 circa 1,2 milioni di negozi hanno realizzato la loro prima vendita su Shopify, un numero sette volte superiore a quello registrato nel 2018. Il dato restituisce una fotografia di come stia cambiando l’accesso all’imprenditorialità: gli strumenti digitali permettono di avviare un’attività, raggiungere i primi clienti e verificare il potenziale di un prodotto con modalità sempre più accessibili.

Il percorso non si esaurisce, naturalmente, con la prima vendita. La capacità di trasformare un’idea in un’impresa sostenibile dipende anche dalla gestione operativa, dalla conoscenza dei clienti e dalla possibilità di ampliare il proprio mercato. È in questa prospettiva che si inserisce The Entrepreneur Effect, l’indagine di Shopify che analizza il contributo dell’imprenditorialità all’economia, all’occupazione e alla crescita delle imprese.

Secondo i dati relativi al periodo compreso tra luglio 2025 e giugno 2026, l’ecosistema di merchant e partner Shopify ha generato in Italia 11,3 miliardi di euro di attività economica e supportato 66.000 posti di lavoro. Un impatto che si accompagna a una crescente apertura internazionale: tra il 2022 e il 2026, le vendite cross-border delle attività italiane su Shopify sono cresciute del 253%.

A livello globale, nello stesso periodo, l’ecosistema Shopify ha generato oltre 1,2 trilioni di dollari di attività economica e supportato circa 9,6 milioni di posti di lavoro. Rispetto al 2022, l’attività economica globale generata è cresciuta del 110%, mentre i posti di lavoro supportati sono aumentati del 193%.

La tecnologia rende più accessibile l’avvio di un’impresa

Competenze specialistiche, investimenti iniziali e accesso ai clienti hanno tradizionalmente rappresentato alcune delle principali barriere per chi vuole avviare un’attività. Le piattaforme digitali contribuiscono a ridurre queste complessità, mettendo a disposizione strumenti per costruire un negozio online, organizzare un catalogo, gestire gli ordini e sviluppare le attività di marketing.

Secondo The Entrepreneur Effect, l’86% degli imprenditori intervistati ritiene che le piattaforme ecommerce abbiano reso più semplice avviare un’attività rispetto a dieci anni fa. Il 78% dei merchant coinvolti nella survey dichiara di aver costruito autonomamente il proprio negozio online, mentre nel 2025 le attività presenti su Shopify hanno installato 21 milioni di applicazioni, il 19,5% in più rispetto all’anno precedente, ampliando così le possibilità di colmare eventuali lacune di competenze e trovare strumenti in grado di rispondere alle specifiche esigenze delle proprie attività.

Anche le modalità di avvio di un’impresa mostrano come un progetto imprenditoriale possa prendere forma su una scala iniziale contenuta. Rispetto al 2022, il numero di negozi che ha registrato la prima vendita entro un giorno dall’iscrizione è aumentato del 43%. Inoltre, il supporto di onboarding di Sidekick, l’assistente AI integrato nella piattaforma Shopify, ha incrementato dell’8% la quota di nuovi merchant che raggiungono cinque ordini entro 15 giorni.

Questi strumenti non eliminano gli aspetti legati alla gestione di un’impresa, ma possono ridurre il tempo e le competenze tecniche necessari per avviare un business, lasciando agli imprenditori più spazio per concentrarsi sul prodotto, sui clienti e sulle opportunità di crescita.

L’AI amplia le opportunità di visibilità per le imprese

Accanto agli strumenti che semplificano l’avvio e la gestione di un’attività, l’intelligenza artificiale sta modificando anche il modo in cui i consumatori scoprono i prodotti e arrivano all’acquisto.

Gli assistenti AI consentono di formulare richieste articolate, confrontare alternative e individuare prodotti sulla base di esigenze specifiche. Per le imprese, questo cambiamento apre nuove opportunità di visibilità, soprattutto quando l’offerta risponde a bisogni particolari o si rivolge a mercati di nicchia.

I dati interni di Shopify mostrano che, tra aprile e giugno 2026, le sessioni provenienti da canali AI hanno registrato un tasso di conversione dell’80% superiore rispetto a quelle provenienti dalla ricerca organica. Gli ordini generati da questi canali hanno inoltre presentato un valore medio superiore del 14%, mentre i referral AI hanno generato quasi il doppio degli ordini da nuovi clienti rispetto agli altri canali.

Un altro dato riguarda la varietà dei prodotti acquistati: il 75% delle vendite provenienti da referral AI è stato generato da merchant che vendono prodotti al di fuori delle 100 categorie più comuni su Shopify. Il risultato suggerisce che la discovery basata su AI possa contribuire a far emergere anche offerte specializzate, che non necessariamente competono sulla notorietà o sulla dimensione del catalogo.

Per cogliere queste opportunità, le imprese devono tuttavia rendere le informazioni sui propri prodotti chiare, complete e aggiornate. Descrizioni, caratteristiche, prezzi e disponibilità sono elementi importanti affinché i sistemi di intelligenza artificiale possano interpretare correttamente un’offerta e proporla agli utenti interessati.

Dal mercato locale alla crescita internazionale

I dati di Shopify confermano come il commercio digitale consenta alle attività di raggiungere clienti ben oltre il proprio mercato di origine. Nel 2025, 186 milioni di persone hanno acquistato per la prima volta da un merchant Shopify, mentre i negozi della piattaforma hanno spedito ordini verso un miliardo di indirizzi distinti.

Questa opportunità riguarda anche le attività artigianali tradizionali. È il caso di Maestri Ciccone, realtà milanese specializzata nella riparazione di calzature che ha sviluppato Ciccone Care, un servizio che consente ai clienti di spedire le proprie scarpe al laboratorio per la riparazione e riceverle a casa una volta restaurate. Grazie all’ecommerce, l’attività ha così esteso il proprio raggio d’azione oltre i confini locali, raggiungendo anche clienti internazionali, tra cui Kazakhstan e Australia. Dal passaggio a Shopify nel 2022, il fatturato del brand è cresciuto da circa 200.000 a 1,1 milioni di euro.

Il caso mostra come tecnologia e strumenti digitali possano valorizzare competenze artigianali già esistenti, mettendole in contatto con una clientela più ampia. Una dinamica che si riflette anche nei dati delle attività italiane presenti su Shopify: tra il 2022 e il 2026, le vendite cross-border sono cresciute del 253%.

A livello globale, le vendite cross-border dei merchant Shopify hanno superato i 68,1 miliardi di dollari. Anche le attività localizzate nelle aree rurali hanno ampliato la propria presenza internazionale: tra il 2019 e il 2025, le loro vendite cross-border sono passate da 655 milioni a 2,9 miliardi di dollari. La tecnologia amplia le opportunità di accesso ai mercati, mentre logistica, costi di spedizione e gestione dei resi restano elementi fondamentali per sostenere la crescita internazionale.

Meno complessità, più spazio per far crescere il proprio business

Tecnologia e intelligenza artificiale stanno rendendo più accessibili gli strumenti necessari per avviare e far crescere un’impresa, dalla gestione del negozio online alla possibilità di raggiungere nuovi clienti in tutto il mondo. Riducendo alcune delle complessità tecniche e operative, consentono agli imprenditori di concentrarsi maggiormente sul core business e sugli aspetti più strategici di un’attività: sviluppare i propri prodotti, valorizzare le proprie competenze e costruire relazioni con i clienti.

“La nostra missione è mettere la tecnologia al servizio degli imprenditori, offrendo loro gli strumenti per trasformare le proprie idee in attività concrete e accompagnarne la crescita, dai primi ordini fino ai mercati internazionali. Crediamo che ogni attività imprenditoriale, indipendentemente da come nasce, dalle sue dimensioni o dal luogo in cui opera, debba poter accedere alle stesse opportunità di sviluppo e di poter fare impresa”, commenta Paolo Picazio, Country Manager per l’Italia di Shopify.