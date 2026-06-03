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Come funziona un camerino AI per abiti che non esistono ancora: il caso Hockerty

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Dall’AI generativa di Hockerty alle soluzioni sviluppate da Google e dalle startup del fashion tech, ecco come funzionano i nuovi camerini virtuali che permettono di provare abiti ancora inesistenti. Così l’uso dell’AI colma il divario tra ciò che il cliente immagina e ciò che riceverà effettivamente

Pubblicato il 3 giu 2026
camerino virtuale
Camerino virtuale con l'AI

Comprare un capo online è sempre stato un esercizio di immaginazione. Il cliente osserva una fotografia, consulta una tabella taglie e cerca di intuire come quell’abito apparirà sul proprio corpo. Nel caso della moda su misura, la sfida diventa ancora più complessa: il prodotto che si acquista, di fatto, non esiste ancora. Verrà realizzato solo dopo l’ordine, spesso sulla base di decine di variabili personalizzabili.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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