L’intelligenza artificiale nel retail sta entrando in una nuova fase. Dopo l’esplosione della GenAI, che negli ultimi due anni ha trasformato customer care, marketing e produzione di contenuti, il settore si prepara a un salto evolutivo ancora più radicale: quello dell’AI agentica.
LO SCENARIO
AI agentica nel retail: dall’assistente che consiglia all’agente che compra
Se la GenAI ha reso possibile dialogare con le macchine, l’AI agentica consentirà alle macchine di lavorare, negoziare, acquistare e decidere. Per il retail è una nuova era. I dati e gli esempi in Italia e nel mondo
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