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AI agentica nel retail: dall’assistente che consiglia all’agente che compra

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Se la GenAI ha reso possibile dialogare con le macchine, l’AI agentica consentirà alle macchine di lavorare, negoziare, acquistare e decidere. Per il retail è una nuova era. I dati e gli esempi in Italia e nel mondo

Pubblicato il 11 giu 2026
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Intelligenza artificiale nel retail
Intelligenza artificiale nel retail

L’intelligenza artificiale nel retail sta entrando in una nuova fase. Dopo l’esplosione della GenAI, che negli ultimi due anni ha trasformato customer care, marketing e produzione di contenuti, il settore si prepara a un salto evolutivo ancora più radicale: quello dell’AI agentica.

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