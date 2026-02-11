AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

Addio a Go e Fresh: perché Amazon ha deciso di “spegnere” i negozi senza personale

Quasi tutti i negozi fisici di Amazon Go e Amazon Fresh sono destinati alla chiusura, alcune location verranno convertite in Whole Foods Market: non ha funzionato il modello di negozio senza casse né cassieri. Ecco le ragioni del fallimento e quale peso ha la tecnologia

Pubblicato il 11 feb 2026
Amazon Go e Fresh: è chiusura
Amazon Go e Fresh: è chiusura

Amazon ha annunciato la chiusura di quasi tutti i negozi fisici Amazon Go e Amazon Fresh “nel giro di pochi giorni”, spiegando che, pur avendo visto “segnali incoraggianti”, non è riuscita a costruire “un’esperienza davvero distintiva” con “il giusto modello economico” per scalare su larga scala. Alcune location verranno convertite in Whole Foods Market, mentre la priorità strategica diventa la consegna di generi alimentari e l’espansione della catena premium acquisita nel 2017.

