Amazon ha annunciato la chiusura di quasi tutti i negozi fisici Amazon Go e Amazon Fresh “nel giro di pochi giorni”, spiegando che, pur avendo visto “segnali incoraggianti”, non è riuscita a costruire “un’esperienza davvero distintiva” con “il giusto modello economico” per scalare su larga scala. Alcune location verranno convertite in Whole Foods Market, mentre la priorità strategica diventa la consegna di generi alimentari e l’espansione della catena premium acquisita nel 2017.
NEWS ANALYSIS
Addio a Go e Fresh: perché Amazon ha deciso di “spegnere” i negozi senza personale
Quasi tutti i negozi fisici di Amazon Go e Amazon Fresh sono destinati alla chiusura, alcune location verranno convertite in Whole Foods Market: non ha funzionato il modello di negozio senza casse né cassieri. Ecco le ragioni del fallimento e quale peso ha la tecnologia
Aziende
Argomenti
Canali
InnoverAI
INNOVATION LEADER
-
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”11 Feb 2026
-
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)10 Feb 2026
-
Danilo Raponi (Generali): innovazione necessaria per rendere assicurabile il rischio climatico05 Feb 2026
-
Massimo Proverbio e la sfida del piano Intesa Sanpaolo 2026-2029: 4,6 miliardi su tecnologia e AI03 Feb 2026
-
Glauco Ciprari, Head of Innovation Consultancy AlmavivA: “Stablecoin e euro digitale, il futuro della finanza UE”02 Feb 2026