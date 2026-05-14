Perché Lime va verso la Borsa: la scommessa su una nuova fase della micromobilità

Per anni è stata una delle startup simbolo della “scooter economy”: crescita rapidissima, capitali miliardari, monopattini lasciati sui marciapiedi delle grandi città e un modello di business che sembrava oscillare continuamente tra rivoluzione urbana e fragilità finanziaria. Ora Lime (monopattini elettrici e e-bike) prova ad andare oltre: la società americana di micromobilità elettrica sostenuta da Uber Technologies ha presentato i documenti per la quotazione al Nasdaq con il ticker “LIME”, in quello che potrebbe diventare uno dei test più importanti per capire se il settore della shared mobility leggera abbia finalmente raggiunto una maturità industriale.