Metaverso urbano, entro il 2030 sarà in 700 città: cos’è e qual è il progetto di Roma

Presentato il 17 maggio 2023 a Roma, il polo di ricerca tecnologica ROAD – Rome Advanced District è una rete di imprese formata da Eni, in collaborazione con Acea, Gruppo FS, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco e NextChem (MAIRE) che ha l’obiettivo di sviluppare, sostenere e accelerare progetti di innovazione e la ricerca scientifica, industriale e tecnologica.

Il polo di ricerca, si legge in un comunicato diffuso in occasione della presentazione ufficiale, sarà attivo all’interno dell’area del Gazometro di Roma Ostiense, collocato in una zona della Capitale risalente ai primi del Novecento, e spazierà dalle tecnologie per la decarbonizzazione, all’economia circolare (water e waste management), efficienza energetica e stoccaggio, dalla mobilità sostenibile alle smart cities, passando per la promozione della salute e della sicurezza. Il primo strumento di lavoro condiviso, che permetterà di conciliare la progettualità esistente con la visione del futuro, sarà proprio lo sviluppo di un ambiente in metaverso. Un gemello digitale attraverso il quale sperimentare, disegnare e condividere le migliori soluzioni a supporto della comunità urbana.

Tra gli obiettivi di ROAD ci sarà anche quello di attirare e formare talenti per lo sviluppo di nuovi mestieri, oltre a creare collaborazioni di filiera tra dipartimenti R&D di aziende, università, centri di ricerca, startup e PMI innovative sulle tecnologie per la transizione energetica e digitale, di utilizzare l’asset di Ostiense come “living lab” per la sperimentazione di tecnologie emergenti a supporto della comunità.

Inoltre, i co-fondatori saranno coinvolti, sulla base alle proprie competenze, a studiare progetti di sviluppo e accelerazione di alcune filiere industriali come, ad esempio, del monitoraggio e del miglioramento della pavimentazione stradale.

Negli stessi spazi in cui nei primi del Novecento si forniva energia alla Roma industriale nasceranno progetti di innovazione tecnologica che contribuiranno agli obiettivi dell’Agenda 2030.

Gli altri esperimenti di metaverso urbano

Nel rapporto di ABI Research si citano anche altri due esempi di città internazionali che sono pronte a sperimentare il metaverso urbano. Si tratta di Seul, capitale della Corea del Sud, e Tampere, una città della Finlandia meridionale. Ecco i contenuti delle due iniziative.

Metaverse Seoul – Servizi governativi (assistenza fiscale); Ambienti 3D; Avatar basati sull’utente; Strumenti di comunicazione virtuali multi-ufficio; Giochi urbani; Programmi di tour virtuali.

Tampere Metaverse Vision 2040 – Sviluppo e pianificazione urbana; Gestione della forza lavoro; Benessere dei cittadini, uguaglianza, istruzione e assistenza sanitaria; Azioni climatiche e sostenibilità; Governance urbana; Esplorazione virtuale della città.

La ricerca cita anche Maxar Technologies (SYNTH3D), un gemello digitale creato dalla società di Westminster, Colorado, che consente la simulazione senza soluzione di continuità, la visualizzazione e le esperienze AR/VR di immagini satellitari iper-realistiche basate su ambienti 3D per le smart cities.