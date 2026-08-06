Il caso della multa Antitrust da 2,7 milioni a Bird, Dott e Lime: quando l’intermodalità resta solo sulla carta

L’Antitrust ha sanzionato per complessivi 2,675 milioni di euro Bird, Dott e Lime, i tre operatori autorizzati dal Comune di Roma a offrire monopattini elettrici ed e-bike in sharing nel triennio 2023-2026.

Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha reso noto il provvedimento il 6 agosto 2026, le società avrebbero ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati annuali Metrebus, uno degli elementi previsti dalle procedure con cui Roma Capitale aveva selezionato gli operatori. Le istruttorie erano state avviate nel novembre 2025.

Le sanzioni ammontano a:

1,4 milioni di euro per Lime ;

; 525mila euro per EmTransit, che opera con il marchio Dott ;

; 750mila euro complessivi per Bird, dei quali 300mila per gli ostacoli relativi al pass e 450mila per una distinta pratica riguardante la disattivazione degli account.

Corse gratuite difficili da ottenere e attese troppo lunghe

Il punto centrale del provvedimento riguarda il divario tra il servizio promesso agli abbonati al trasporto pubblico romano e la sua concreta accessibilità.

Per l’Antitrust, Bird, Dott e Lime avrebbero adottato strutture organizzative e procedure inadeguate rispetto al numero delle richieste. L’attivazione dei pass sarebbe risultata faticosa, caratterizzata da attese prolungate e, in alcuni casi, da ripetuti solleciti. I ritardi riducevano anche il periodo durante il quale gli utenti potevano effettivamente utilizzare le corse gratuite.

Nel caso Lime, il pacchetto prevedeva fino a 80 corse al mese, ciascuna della durata massima di 30 minuti, con un limite di tre corse al giorno. La richiesta doveva essere presentata online, allegando la documentazione relativa all’età e all’abbonamento Metrebus.

L’istruttoria ha però ricostruito un processo in larga parte manuale: i dati venivano inseriti in un foglio di calcolo e i requisiti controllati individualmente. La struttura sarebbe riuscita a processare mediamente una ventina di attivazioni alla settimana, nonostante volumi di richieste molto superiori.

Fra ottobre 2023 e dicembre 2025 Lime avrebbe ricevuto fra 30mila e 40mila richieste, lasciandone non processata, secondo gli intervalli riportati nel provvedimento, una quota compresa fra il 35% e il 45%. La società ha contestato la lettura dei numeri, sottolineando la presenza di duplicazioni, documenti incompleti e domande non ammissibili. Ha inoltre sostenuto che il bacino potenziale degli aventi diritto fosse risultato molto più ampio di quello stimato nella gara comunale.

Particolarmente significativa è la documentazione interna acquisita dall’Autorità. In uno scambio di email si faceva riferimento alla necessità di non rendere troppo semplice il processo e al rischio che dedicargli risorse potesse “abbattere ulteriormente EBITDA”. Un’altra comunicazione indicava l’obiettivo di contenere le attivazioni settimanali per mantenere sostenibile il programma. Lime ha negato che esistesse una strategia deliberata per impedire l’accesso, chiedendo di contestualizzare quelle espressioni.

Nel corso del procedimento la società ha introdotto una dashboard dedicata, l’accesso alle API di Atac e nuove risorse operative. Secondo quanto comunicato da Lime, queste misure avrebbero azzerato le domande pendenti e ridotto i tempi medi di lavorazione. Gli interventi correttivi hanno contribuito a ridurre la sanzione rispetto all’importo base individuato dall’Autorità.

Per Bird, oltre alle difficoltà relative al pass, l’Antitrust ha contestato la disattivazione arbitraria di alcuni account, senza un’informativa preventiva sufficientemente chiara sulle circostanze che potevano determinarla e senza un adeguato contraddittorio con gli utenti. (AGCM)

Il vero oggetto del caso è l’intermodalità

La vicenda non riguarda soltanto l’efficienza del customer care o la correttezza commerciale di tre applicazioni. Tocca un nodo più profondo: quanto sia difficile trasformare la micromobilità in una componente effettiva del trasporto pubblico.

I pass per gli abbonati Metrebus avrebbero dovuto risolvere uno dei problemi classici della mobilità urbana: il primo e l’ultimo miglio. Metro, autobus e tram coprono la parte principale dello spostamento; biciclette e monopattini condivisi permettono di raggiungere la fermata o completare il tragitto senza utilizzare l’automobile.

Ma l’intermodalità funziona solo quando il passaggio da un servizio all’altro è semplice. Se per ottenere il beneficio occorrono moduli separati, verifiche manuali, email, documenti allegati e settimane di attesa, l’integrazione esiste formalmente ma non nell’esperienza del passeggero.

È significativo che la stessa Autorità di regolazione dei trasporti sia stata coinvolta nel procedimento proprio perché il servizio veniva presentato come collegato al Tpl “in una prospettiva di trasporto intermodale dell’utenza urbana”.

Il caso romano dimostra che non basta assegnare punti in una gara a chi promette sconti o corse gratuite. Occorre progettare anche l’infrastruttura operativa che consente di erogarli:

verifica automatica degli abbonamenti, API fra gestore del Tpl e operatori, tempi massimi di attivazione, procedure comuni, assistenza tracciabile, indicatori di qualità e penali contrattuali.

In prospettiva, il pass dovrebbe essere riconosciuto direttamente attraverso l’account del trasporto pubblico o dentro una piattaforma MaaS, senza richiedere al cittadino di dimostrare più volte un diritto già conosciuto dall’amministrazione.

La resistenza economica all’integrazione

C’è poi una contraddizione industriale. Le corse gratuite sono vantaggiose per la città e per gli utenti, ma rappresentano un costo per gli operatori: consumo dei mezzi, ricarica, riposizionamento, manutenzione, assicurazione e assistenza non scompaiono perché il viaggio è offerto senza pagamento diretto.

Se il Comune attribuisce un punteggio competitivo alla gratuità, ma il relativo costo rimane prevalentemente a carico dell’impresa, si crea un incentivo ambiguo. Durante la gara l’operatore è spinto a formulare l’offerta più generosa possibile; dopo l’aggiudicazione deve però contenere l’impatto economico di quella promessa.

Le evidenze raccolte dall’Antitrust nel caso Lime rendono visibile proprio questa tensione tra obbligo contrattuale e sostenibilità dell’EBITDA. Non giustificano gli ostacoli contestati, ma segnalano un problema che le amministrazioni non possono ignorare: l’intermodalità ha un costo e deve avere un modello di finanziamento esplicito.

Il nono Rapporto dell’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility ricorda che lo Stato ha destinato lo 0,3% del Fondo nazionale per il Tpl all’integrazione tra trasporto pubblico e servizi condivisi, per circa 15 milioni di euro l’anno. Otto Regioni hanno utilizzato le risorse soprattutto per voucher e abbonamenti integrati, mentre altre non le hanno impiegate.

Il caso dell’Emilia-Romagna mostra che il sostegno pubblico alla domanda può produrre risultati. Attraverso le promozioni collegate agli abbonamenti Tper, gli utenti hanno potuto accedere gratuitamente a car sharing, bike sharing e successivamente scooter ed e-bike. A Bologna l’indice della domanda dei servizi coinvolti è salito nel 2024 a quasi due volte e mezzo il livello del 2019, mentre il dato nazionale era rimasto sotto la soglia pre-pandemia.

La differenza non è soltanto nell’entità dello sconto. È nel fatto che il beneficio diventa parte di una politica pubblica finanziata, misurata e governata, anziché una promessa accessoria scaricata sull’equilibrio economico dell’operatore.

Sharing mobility: domanda in crescita, offerta in ritirata

La sanzione arriva mentre la sharing mobility italiana attraversa una fase apparentemente paradossale.

Nel 2024 il vehicle sharing ha superato i 50 milioni di noleggi e per il 2025 l’Osservatorio nazionale ne ha stimati quasi 60 milioni. Nello stesso periodo, però, è diminuita l’offerta: fra il 2022 e il 2024 la flotta complessiva è scesa da circa 113mila veicoli a una fascia fra 90mila e 96mila; i servizi attivi sono passati da 211 a 143 e il numero degli operatori si è ridotto di circa un quarto.

Non si tratta necessariamente di un crollo della domanda, ma di un mercato che si concentra nelle aree, negli orari e nei segmenti capaci di garantire migliori tassi di utilizzo. La mobilità condivisa è diventata più familiare agli utenti, ma non per questo è diventata automaticamente redditizia.

Roma resta la città italiana con la flotta più numerosa di monopattini condivisi: circa 13.500 mezzi, davanti a Milano, Torino e Palermo. Eppure, tra il 2022 e il 2024, il numero di capoluoghi italiani con un servizio di monopattini è diminuito di 15 unità; per il 2025 era previsto un ulteriore calo del 6% della flotta nazionale.

Monopattini, dal boom alla selezione degli operatori

Il monopattino elettrico è stato il simbolo più visibile della prima stagione della micromobilità: crescita rapidissima, flotte distribuite in free floating, abbondanza di capitale e regolamentazione inizialmente permissiva.

Quella fase è finita.

In Italia, prima del Covid operavano oltre venti società di monopattini; nel 2023 erano già scese a sette, con la prospettiva di un’ulteriore concentrazione. Nel frattempo sono usciti dal mercato diversi operatori di scooter, biciclette e monopattini condivisi.

Nel mondo, Bird Global, una delle imprese che avevano inaugurato il boom statunitense, ha presentato istanza di protezione fallimentare negli Stati Uniti alla fine del 2023, dopo aver raccolto centinaia di milioni di dollari e aver raggiunto valutazioni miliardarie.

In Europa, la fusione fra Tier e Dott ha creato un gruppo con circa 250 milioni di euro di ricavi e oltre 125 milioni di viaggi annui. È un altro segnale del passaggio dall’espansione finanziata dal venture capital alla ricerca di scala, efficienza e redditività.

McKinsey descrive il settore come entrato in una fase nella quale i finanziamenti sono più scarsi e la priorità non è più conquistare rapidamente nuove città, ma migliorare l’economia di ogni singola corsa: durata dei veicoli, costi di ricarica, manutenzione, redistribuzione e utilizzo giornaliero.

A queste difficoltà si aggiunge la resistenza politica e sociale. Parigi ha vietato i monopattini condivisi dopo una consultazione nella quale quasi il 90% dei votanti si era espresso contro il servizio. In Italia Firenze ha scelto di non proseguire con lo sharing dei monopattini, indicando problemi di sicurezza, sosta irregolare e compatibilità con le nuove norme nazionali.

Casco obbligatorio, assicurazione, contrassegno identificativo e blocco automatico fuori dalle aree consentite possono aumentare sicurezza e responsabilizzazione, ma aggiungono complessità e costi a un modello già fragile. Dal maggio 2026 anche i monopattini privati sono soggetti al “targhino”, mentre per l’intero comparto restano aperte questioni applicative e assicurative.

La lezione di Roma: lo sharing deve diventare servizio, non promozione

La vicenda dei pass Metrebus contiene una lezione per tutte le città.

Per anni la micromobilità è stata trattata come un servizio commerciale collocato ai margini del sistema dei trasporti. Agli operatori veniva concesso lo spazio urbano; in cambio venivano richieste flotte, copertura territoriale, dati e qualche agevolazione per gli abbonati al Tpl.

Ma se biciclette e monopattini devono davvero ridurre l’uso dell’automobile, non possono restare un’app aggiuntiva e isolata. Devono essere progettati come una parte della rete: con standard di servizio, integrazione tariffaria, parcheggi dedicati presso le stazioni, dati condivisi, procedure automatiche e finanziamenti coerenti.

Questo richiede anche una scelta più selettiva. Non tutte le modalità funzionano allo stesso modo in ogni città. Il bike sharing può essere più stabile e inclusivo del monopattino; il free floating può essere affiancato da aree di sosta obbligatorie; le agevolazioni possono essere concentrate sulle tratte di primo e ultimo miglio anziché distribuite senza relazione con il viaggio sul Tpl.

La sharing mobility non è necessariamente in crisi perché le persone non la utilizzano. È in crisi il modello che ha creduto di poterla far crescere indefinitamente grazie a capitale privato, spazio pubblico quasi gratuito e promozioni non finanziate.

La multa a Bird, Dott e Lime non chiude quindi soltanto un contenzioso sui pass gratuiti. Segnala il fallimento di una forma debole di intermodalità, fondata sulle promesse più che sull’integrazione dei sistemi.

La prossima fase dovrà partire da un principio meno spettacolare ma più concreto: la mobilità integrata funziona soltanto quando ogni soggetto — amministrazione, gestore del trasporto pubblico e operatore dello sharing — ha responsabilità, dati, incentivi e risorse allineati.