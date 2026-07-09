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Big data e mobilità: come Trenitalia pianifica il traffico ferroviario con i dati delle reti mobili

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La compagnia ha sostituito i tradizionali sistemi di rilevazione con un modello predittivo basato sull’analisi anonima dei dati di telefonia mobile. Obiettivo: capire come, quando e dove si spostano le persone per pianificare meglio l’offerta. Parlano Mauro Capurso (Trenitalia) e David Volpe (Motion Analytica)

Pubblicato il 9 lug 2026
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Mauro Capurso, responsabile dei modelli e studi trasportistici di Trenitalia e della statistica ufficiale dell'azienda
Mauro Capurso, responsabile dei modelli e studi trasportistici di Trenitalia e della statistica ufficiale dell'azienda

“Dal 2018, insieme a FS Research Center, collaboriamo attivamente con Motion Analytica per offrire ai viaggiatori servizi sempre più in linea con le loro necessità di mobilità, grazie all’analisi dei Big Data di telefonia mobile”. Con queste parole Mauro Capurso, responsabile dei modelli e studi trasportistici di Trenitalia e della statistica ufficiale dell’azienda, ha delineato i contorni di una trasformazione radicale nel settore dei trasporti durante il Use Case Session 2026 degli Osservatori Digital Innovation. La principale compagnia ferroviaria italiana ha progressivamente abbandonato i vecchi sistemi di rilevamento statici per abbracciare un modello predittivo e analitico basato sull’elaborazione delle tracce digitali lasciate dai telefoni cellulari. L’obiettivo strategico, in linea con l’evoluzione della smart mobility, è comprendere esattamente come, quando e dove si muovono le persone sul territorio nazionale per calibrare l’offerta commerciale sui bisogni effettivi della popolazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

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