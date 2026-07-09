“Dal 2018, insieme a FS Research Center, collaboriamo attivamente con Motion Analytica per offrire ai viaggiatori servizi sempre più in linea con le loro necessità di mobilità, grazie all’analisi dei Big Data di telefonia mobile”. Con queste parole Mauro Capurso, responsabile dei modelli e studi trasportistici di Trenitalia e della statistica ufficiale dell’azienda, ha delineato i contorni di una trasformazione radicale nel settore dei trasporti durante il Use Case Session 2026 degli Osservatori Digital Innovation. La principale compagnia ferroviaria italiana ha progressivamente abbandonato i vecchi sistemi di rilevamento statici per abbracciare un modello predittivo e analitico basato sull’elaborazione delle tracce digitali lasciate dai telefoni cellulari. L’obiettivo strategico, in linea con l’evoluzione della smart mobility, è comprendere esattamente come, quando e dove si muovono le persone sul territorio nazionale per calibrare l’offerta commerciale sui bisogni effettivi della popolazione.