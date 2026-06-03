AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

il programma

Barilla a caccia di startup per il cibo del futuro si riprende Good Food Makers

Home Innovazione
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Dopo aver coinvolto l’intera filiera nell’edizione 2025, Barilla torna a guidare direttamente Good Food Makers, il programma di open innovation che punta sul dialogo con le startup. Candidature aperte fino al 10 luglio 2026. Per le prescelte un percorso di otto settimane a Parma

Pubblicato il 3 giu 2026
laurette-defranco-barilla-OK
Laurette Defranco, Head of Open Innovation & IP Rights di Barilla
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Punti chiave

  • Dal 2019 Good Food Makers è la piattaforma di open innovation di Barilla; nel 2026 il programma torna a gestione diretta e si integra col centro BITE.
  • Candidature aperte dal 25 maggio – 10 luglio 2026; percorso di co-sviluppo di otto settimane a Parma con accesso a dati operativi, team Barilla e Demo Day.
  • Priorità: formazione tecnica, Soluzioni ready-to-use per nuovi modelli di consumo e benessere cognitivo; 26 progetti pilota e soluzioni già commerciali come la tracciabilità su 400 milioni di vasetti.
Riassunto generato con AI

Dal 2019 Good Food Makers rappresenta uno dei principali strumenti con cui Barilla intercetta innovazione dall’esterno, collaborando con startup per sviluppare nuove tecnologie, prodotti e processi industriali. Il filo conduttore dell’iniziativa rimane invariato: trasformarel’open innovation in progetti concreti capaci di arrivare all’implementazione operativa.

L‘edizione 2026, però, segna un’evoluzione rispetto al recente passato. Dopo l’apertura dell’ecosistema ai partner della filiera nel 2025 e il lancio del nuovo centro BITE, Barilla torna a una gestione diretta del programma, concentrandosi su tre priorità strategiche: formazione tecnica, nuovi modelli di consumo alimentare e benessere cognitivo. Un segnale di come l’innovazione aperta stia diventando sempre più integrata nelle strategie industriali del gruppo.

Barilla ha ora aperto le candidature per l’edizione 2026 del programma di open innovation Good Food Makers. Vediamo i dettagli.

Accelerare l’innovazione oltre i progetti pilota

L’iniziativa, lanciata nel 2019, ha coinvolto oltre 1.100 startup provenienti da più di 50 Paesi e ha generato 26 progetti pilota. Oltre 20 dei progetti sviluppati attraverso il programma sono ancora attivi nelle attività operative di Barilla, a testimonianza dell’attenzione dell’azienda nel portare l’innovazione oltre la fase sperimentale.

L’edizione 2026 arriva dopo il lancio di BITE (Barilla Innovation & Technology Experience), il nuovo centro di innovazione di Barilla dedicato allo sviluppo di prodotti alimentari di nuova generazione. Good Food Makers continuerà a rappresentare una piattaforma strategica per la co-creazione di tecnologie e soluzioni insieme a innovatori esterni.

«Attraverso Good Food Makers continuiamo a investire in un modello di open innovation capace di generare un impatto misurabile e scalabile», ha dichiarato Laurette Defranco, Head of Open Innovation & IP Rights di Barilla. «La collaborazione con le startup rappresenta un acceleratore fondamentale per testare soluzioni che creano valore lungo tutta la nostra catena del valore, dallo sviluppo prodotto ai processi industriali fino all’esperienza del consumatore».

Una partnership costruita sull’innovazione

Sviluppato in collaborazione con Almacube, hub italiano di open innovation, il programma torna nel 2026 a un formato guidato direttamente da Barilla, dopo l’edizione 2025 che aveva coinvolto un ecosistema più ampio comprendente anche partner della filiera.

Le candidature sono aperte dal 25 maggio al 10 luglio 2026. Le startup e le aziende innovative selezionate prenderanno parte a un percorso di co-sviluppo della durata di otto settimane che inizierà presso la sede di Barilla a Parma.

Le candidature sono disponibili sul sito www.goodfoodmakers.it.

Cosa prevede il programma

Il programma prevede la collaborazione diretta con i team di Barilla, l’accesso a dati operativi e casi d’uso industriali, oltre allo sviluppo di progetti proof of concept che saranno presentati al management aziendale durante un Demo Day conclusivo.

Per il 2026 Barilla è alla ricerca di tecnologie e soluzioni in tre aree principali:

  • Piattaforme intelligenti per l’onboarding e la formazione della forza lavoro tecnica;
  • Soluzioni ready-to-use per i pasti, in linea con l’evoluzione delle abitudini alimentari dei consumatori;
  • Nuovi concept di snack e mini-pasti orientati al benessere emotivo e alle performance cognitive.

Dall’innovazione alla commercializzazione

Diverse tecnologie sviluppate nelle precedenti edizioni sono già state implementate a livello commerciale. Tra queste figurano soluzioni per la tracciabilità della supply chain oggi applicate a oltre 400 milioni di vasetti di pesto Barilla, oltre a piattaforme digitali per la gestione e la condivisione della conoscenza utilizzate in diversi siti produttivi per migliorare l’efficienza operativa e la diffusione del know-how.

Il programma riflette il crescente interesse del settore food & beverage verso le collaborazioni con le startup come strumento per accelerare i cicli di innovazione, aumentare l’agilità produttiva e rafforzare le pipeline di sviluppo prodotto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

L’intelligenza artificiale per l’innovazione

Tutti
CHE COS'è INNOVERAI
AI & INNOVAZIONE
AI & STARTUP
Che cos'è InnoverAI
AI TRANSFORMATION
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Andrea Tessera Chief Innovation Officer Sella[38] copia

  • L'INTERVISTA

    Andrea Tessera, Chief Innovation Officer del Gruppo Sella: "Il nostro modello di competence center"

    23 Giu 2025

    di Giovanni Iozzia

    Condividi
  • Agenti AI

  • OPEN WORLD

    I prossimi unicorni saranno le startup che insegneranno a lavorare agli agenti AI

    14 Ott 2025

    di Alberto Onetti

    Condividi
  • PMI italiane e open innovation

  • startup intelligence

    Open innovation, PMI indietro: solo una su 10 collabora con le startup

    10 Apr 2026

    di Alessandra Luksch

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x