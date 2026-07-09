L’assicurazione viaggio inclusa è uno dei vantaggi della TF Mastercard Gold proposta da TF Bank. L’offerta, disponibile con richiesta interamente online, permette di ottenere una carta di credito senza canone annuale, con approvazione in pochi minuti e senza cambiare banca.

Oltre alle coperture dedicate a chi viaggia, TF Bank affianca una gestione completamente digitale e una linea di credito flessibile. TF Bank completa così una soluzione pensata sia per gli acquisti quotidiani sia per gli spostamenti in Italia e all’estero.

Assicurazione viaggio inclusa con la TF Mastercard Gold: cosa comprende

Il principale valore aggiunto della carta proposta da TF Bank riguarda le garanzie dedicate ai viaggiatori, comprese senza costi aggiuntivi.

Tra le coperture della TF Mastercard Gold previste figurano il rimborso per l’annullamento del viaggio fino a 3.000 euro e quello per il bagaglio smarrito fino a 2.500 euro. La carta include inoltre coperture per infortuni e assistenza sanitaria, secondo le condizioni previste.

Un altro vantaggio riguarda l’assenza di commissioni sul cambio valuta. Questa caratteristica consente di effettuare acquisti all’estero senza sostenere costi aggiuntivi per la conversione della valuta.

Per usufruire dell’assicurazione è necessario pagare almeno il 50% del costo del viaggio utilizzando la carta.

Come funziona la TF Mastercard Gold

Oltre ai servizi dedicati ai viaggi, la carta mette a disposizione una linea di credito personale utilizzabile per gli acquisti nei negozi e online.

Le spese possono essere rimborsate integralmente alla scadenza oppure tramite un piano rateale. Chi sceglie il saldo completo può beneficiare di un periodo fino a 55 giorni senza interessi sugli acquisti.

In alternativa è disponibile il rimborso rateale, con una rata minima pari al 3% del credito utilizzato e comunque non inferiore a 30 euro.

Quanto costa la TF Mastercard Gold

La TF Mastercard Gold viene offerta dal gruppo bancario a costo zero. Sono anche tanti altri i servizi inclusi nell’offerta.

Inoltre, la carta consente anche di effettuare prelievi presso gli sportelli ATM del circuito Mastercard, in Italia e all’estero. Per ogni operazione è prevista una commissione di 3,90 euro, mentre gli interessi decorrono dalla data del prelievo.

Voce Condizioni Quota annuale 0 € Invio carta 0 € Estratto conto 0 € Blocco carta 0 € Carta sostitutiva 0 € Commissione cambio valuta 0 € Assicurazione viaggio Inclusa Prelievo contanti 3,90 € Acquisti senza interessi Fino a 55 giorni TAN 21,00% TAEG 23,10% Rimborso minimo 3% del credito utilizzato (minimo 30 €)

Come attivare e come gestire la TF Mastercard Gold

La carta di TF Bank viene gestita tramite TF Mobile App. L’app permette di monitorare le transazioni in tempo reale, consultare gli estratti conto, autenticare gli acquisti online e bloccare o sbloccare la carta direttamente dallo smartphone.

La carta è compatibile con Apple Pay e Google Pay e utilizza Mastercard ID Check per aumentare la sicurezza delle operazioni online.

L’attivazione si svolge interamente online. La procedura comprende la compilazione della richiesta, l’identificazione digitale con documento, video selfie e firma elettronica, seguita dal collegamento della carta all’app e al wallet digitale. L’identificazione richiede meno di cinque minuti e non è necessario aprire un nuovo conto corrente.