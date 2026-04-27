Le maggiori iniziative di finanza agevolata, sia a livello nazionale che a regionale, per Investimenti Industriali e Ricerca & Sviluppo fanno riferimento alla strategia STEP (Strategic Technologies for Europe Platform).
finanza agevolata
STEP: cos’è e perché garantisce indipendenza tecnologica in Europa
L’iniziativa STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) vuole mantenere competitiva l’UE nel tech. Finanziamenti avviati: 28,9 miliardi. Obiettivo: attivare 160 miliardi di investimenti globali. L’impatto in Italia
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