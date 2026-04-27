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STEP: cos’è e perché garantisce indipendenza tecnologica in Europa

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L’iniziativa STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) vuole mantenere competitiva l’UE nel tech. Finanziamenti avviati: 28,9 miliardi. Obiettivo: attivare 160 miliardi di investimenti globali. L’impatto in Italia

Pubblicato il 27 apr 2026
Fabio Pasquazi

Associate Partner ICTLAB PA

Cos'è la strategia STEP
Cos'è la strategia STEP

Le maggiori iniziative di finanza agevolata, sia a livello nazionale che a regionale, per Investimenti Industriali e Ricerca & Sviluppo fanno riferimento alla strategia STEP (Strategic Technologies for Europe Platform).

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Fabio Pasquazi
Associate Partner ICTLAB PA
Associate Partner ICTLAB PA (Gruppo Digital 360), si occupa della crescita delle aziende medio-piccole e delle amministrazioni locali supportando le loro strategie di sviluppo attraverso il ricorso alla finanza agevolata
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