Start Cup Puglia 2025: al via la gara delle idee innovative

La Start Cup Puglia torna anche nel 2025 con una nuova edizione dedicata a chi vorrebbe trasformare un’idea di business in un’impresa innovativa. Promossa da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’Innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, Comitato Promotore e PNI – Premio nazionale per l’Innovazione, la competizione si conferma come uno dei principali strumenti di scouting e valorizzazione dell’imprenditorialità innovativa sul territorio.

Da 18 anni, la Start Cup Puglia accompagna l’emersione di progetti ad alto contenuto tecnologico e creativo, offrendo supporto, premi di varia natura e visibilità a chi sceglie di mettersi in gioco. Il 2025 non fa eccezione: nuove opportunità, un calendario già attivo e l’accesso diretto alla finale del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), in programma a Ferrara il 4 e 5 dicembre 2025.

Dall’idea all’impresa: due fasi per crescere

La partecipazione alla Start Cup Puglia è gratuita e aperta a Team di aspiranti imprenditori, professionisti, ricercatori e imprese innovative nate da poco. Il percorso si articola in due fasi complementari: l’accompagnamento e la competizione vera e propria.

La prima fase, già in corso, è focalizzata sull’accompagnamento verso l’idea imprenditoriale. Fino al 6 giugno 2025, è possibile prenotare sessioni gratuite di mentoring e accompagnamento progettuale attraverso il portale ufficiale della competizione. Si tratta di un’opportunità interessante per chi ha delineato un progetto innovativo ancora in fase embrionale, ma anche per chi intende perfezionare il proprio modello di business prima della fase competitiva.

La seconda fase, in programma dal 16 giugno al 19 settembre, è dedicata alla candidatura dei business plan. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti che selezionerà le migliori proposte in termini di innovazione, sostenibilità, impatto economico e potenziale di mercato, che si sfideranno nella finale in programma a metà ottobre 2025.

Cosa si vince

Non solo premi in denaro e servizi reali ma anche l’opportunità di entrare in contatto con un’ampia comunità di innovatori, investitori e incubatori/acceleratori d’impresa. I vincitori della Start Cup Puglia 2025 parteciperanno infatti al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), dove si sfidano le migliori startup nate nei contesti accademici delle altre Start Cup regionali.

Tra i riconoscimenti previsti in questa 18esima edizione della Start Cup Puglia:

Premi in denaro (dai 3mila ai 10mila euro) per i primi 4 classificati nelle categorie: Life Science – Medtech, ICT, Cleantech & Energy, Industrial e il Premio speciale “Green & Blue Climate Change” del valore di 2mila euro

Menzioni speciali (Vincitore assoluto Start Cup Puglia 2025, nonché i migliori progetti nei seguenti ambiti: Social Innovation; Imprenditoria femminile, Design,)

Premi in denaro e in servizi reali rivolti allo sviluppo del business messi a disposizione dal Comitato Promotore

Supporto tecnico e progettuale nella fase della post-competizione regionale in vista della partecipazione al PNI

Negli anni scorsi, molte delle startup premiate hanno proseguito il proprio percorso all’interno di incubatori regionali e nazionali, accedendo a fondi, bandi europei e collaborazioni industriali.

Chi può partecipare

La Start Cup si rivolge a un’ampia platea: team informali, spin-off universitari, startup innovative già costituite (purché dopo il 1° ottobre 2024) aventi sede legale, o la futura sede, nel territorio amministrativo della Puglia. La competizione si configura così come un volano per idee innovative nate nel sistema universitario e/o nel territorio sulla base di importanti conoscenze scientifiche, ma anche come uno strumento di policy per attrarre talenti e competenze sul territorio.

L’elemento distintivo resta il legame con il contesto locale, inteso non come vincolo ma come leva di sviluppo. La presenza attiva di ARTI e del Comitato Promotore consente il coinvolgimento di partner tecnici e scientifici che contribuiscono a creare un ecosistema innovativo fertile per l’imprenditorialità emergente.

Perché partecipare

Avviare una startup innovativa resta un percorso sfidante. Iniziative come la Start Cup Puglia abbattono le distanze tra l’idea e il mercato, offrendo strumenti di lavoro concreti per definire il progetto, testarne l’affidabilità e la sostenibilità, nonché per costruire delle alleanze per il business. Il valore aggiunto risiede non tanto nel premio finale, quanto nell’intero percorso: l’accompagnamento degli esperti che favorisce lo sviluppo del mindset imprenditoriale, l’accesso a strumenti di supporto, l’interazione con i partner chiave del business.

Per chi promuove un’idea innovativa, o anche solo un’intuizione imprenditoriale, il momento per iniziare è ora. Le prenotazioni per le sessioni gratuite sono aperte fino al 6 giugno. Tutte le informazioni e i materiali utili sono disponibili su www.startcup.puglia.it.

