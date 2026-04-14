Siav, azienda attiva in Italia nel settore del Document Management, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 9,1% del capitale sociale di Atacod S.r.l., startup innovativa proprietaria di una soluzione software di intelligenza sviluppata per l’automazione dei processi aziendali.
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Siav entra nel capitale della startup Atacod (automazione processi)
Atacod, con sede a Bassano del Grappa, sviluppa una piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale per l’automazione dei processi aziendali. Perché Siav va verso l’acquisizione del 9,1% del capitale
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