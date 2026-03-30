AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

finanza agevolata

Regione Lazio: ecco il nuovo piano per l’internazionalizzazione delle imprese

Home Innovazione
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

È stato presentato in questi giorni il nuovo Piano strategico che guiderà le azioni della Regione nei progetti di internazionalizzazione delle imprese laziali, insieme a due nuove edizioni di bandi per incentivare la partecipazione a fiere internazionali e attrarre nuove realtà produttive

Pubblicato il 30 mar 2026
Fabio Pasquazi

Associate Partner ICTLAB PA

Internazionalizzazione delle imprese in Regione Lazio
Internazionalizzazione delle imprese in Regione Lazio

Punti chiave

  • Il Nuovo Piano Regionale per l’Internazionalizzazione è focalizzato su PMI e reti d’impresa e sul passaggio da interventi frammentati a una strategia di sistema con il coinvolgimento di Agenzia ICE, CDP, SACE e SIMEST.
  • Misure concrete: stanziati 3,2 mln€ per fiere e missioni e 12 mln€ per il Voucher Internazionalizzazione, con la riedizione della misura Attrazione Investimenti per attrarre capitali e nuove unità produttive.
  • Performance export: Lazio +9,6% nel 2025 con +54,2% verso gli USA, trainato da Farmaceutico e Aerospazio, mentre le PMI dei settori tradizionali mostrano ancora bassa propensione all’export.
Riassunto generato con AI

La Regione Lazio ha un nuovo Piano per linternazionalizzazione.

Lo scorso 27 marzo, al Cinema Adriano di Roma, la Regione Lazio ha organizzato un evento dal titolo:” Le imprese del Lazio verso i mercati internazionali”.

Come annunciato nel titolo è stata l’occasione per presentare il nuovo Piano strategico che guiderà le azioni della Regione nel supporto ai progetti di internazionalizzazione delle imprese laziali.

Il tema centrale del convegno è stato la volontà annunciata di voler passare da interventi frammentati a una strategia di sistema. In quest’ottica si inquadra la collaborazione con gli altri attori che a livello nazionale forniscono strumenti di supporto all’export e che erano presenti all’evento.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare due nuove edizioni di bandi già messi a disposizione delle PMI lo scorso anno e che sono cofinanziati dell’Unione europea nell’ambito del PR FESR Lazio 2021-2027. Queste misure sono volte ad incentivare la partecipazione a fiere internazionali (Internazionalizzazione PMI) e ad attrarre nuove realtà produttive nel Lazio ovvero per spingere quelle esistenti a fare un salto di qualità tecnologico e dimensionale (Attrazione Investimenti).

Il livello di internazionalizzazione delle PMI laziali

Il livello di internazionalizzazione delle PMI del Lazio negli ultimi anni mostra un quadro a due velocità. Una crescita significativa dell’export complessivo con una forte concentrazione settoriale e una base di PMI esportatrici che, seppur in espansione, è ancora numericamente inferiore rispetto ai giganti del Nord (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna).

Sulla base dei dati ISTAT si ricava che la Regione Lazio è stata una delle più dinamiche d’Italia nel 2025. Le esportazioni sono cresciute del +9,6%, superando nettamente la media nazionale (+3,3%).

La Regione ha mostrato una crescita record verso gli USA (+54,2%), diventato il mercato di riferimento principale.

L’export regionale è fortemente trainato dal Farmaceutico (con i poli di Latina e Frosinone) e dall’Aerospazio. Questi settori sono dominati da grandi gruppi, il che “alza” la media regionale ma non sempre riflette la capillarità delle PMI.

Le PMI laziali operanti in settori tradizionali (agroalimentare, arredamento, moda) presentano ancora una propensione all’export inferiore rispetto al “modello emiliano” o “veneto”.

La Regione Lazio pur avendo registrato alti tassi di variazione, deve ancora colmare il gap strutturale nel numero di PMI che esportano stabilmente. Le misure varate per favorire l’Internazionalizzazione vanno certamente in questa direzione.

Il Nuovo Piano Regionale per l’Internazionalizzazione

L’evento “Le imprese del Lazio verso i mercati internazionali” è stato aperto da Roberta Angelilli (vicepresidente e assessore della Regione Lazio), che ha evidenziato i principali obiettivi dell’incontro in cui è stato presentato il “Nuovo Piano Regionale per l’Internazionalizzazione”. Il documento strategico pone un forte focus sulle PMI e sulle reti d’impresa con l’obiettivo esplicito di aumentare la quota di export regionale.

Il tema centrale di questo nuovo Piano, in uno scenario internazionale molto critico, è il passaggio da interventi frammentati a una strategia sinergica di sistema.

Per questo motivo all’incontro hanno anche preso parte le altre realtà che sostengono tematiche di internazionalizzazione a livello nazionale. Facciamo riferimento all’agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), SACE e SIMEST per gli strumenti finanziari. La sinergia che si intende sviluppare tra le diverse istituzioni è stata pertanto un’altra chiave centrale dell’evento.

L’altro elemento centrale del Piano è rappresentato ovviamente dalle concrete misure previste per rafforzare la presenza delle imprese del Lazio sui mercati internazionali e attrarre nuovi investimenti produttivi esteri. Un’enfasi specifica è stata posta sui settori strategici del territorio laziale. Si fa riferimento principalmente a Aerospazio, Biotech & Pharma, Cleantech e Digitale.

I principali interventi annunciati nel corso dell’evento hanno riguardato i nuovi finanziamenti per il “Voucher Internazionalizzazione” e “Attrazione Investimenti”.

Sinergie tra istituzioni

L’incontro, come visto, ha rappresentato l’occasione per sottoscrivere un Accordo di Collaborazione tra l’ente regionale Lazio Innova e gli altri enti nazionali che si occupano di internazionalizzazione: Agenzia ICE, CDP, SIMEST, SACE.

Scopo dell’Accordo è di sviluppare sinergie in termini di informazione e formazione. L’obiettivo è di facilitare l’accesso ai diversi strumenti offerti a livello regionale e nazionali per facilitare l’export e aiutare le PMI nei processi di internazionalizzazione.

Una rete di competenze e opportunità che potrà offrire alle imprese, desk informativi e servizi di assistenza diretta. Nello specifico l’Agenzia ICE potrà mettere a disposizione formazione e l’accompagnamento fisico sui mercati esteri, SACE e SIMEST finanziamenti agevolati ad integrazione dei contributi regionali.

I finanziamenti previsti a favore dell’internazionalizzazione

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per fornire un quadro dei prossimi finanziamenti che verranno resi disponibili a favore dell’internazionalizzazione delle PMI.

La Regione Lazio ha stanziato 3.2 milioni di euro per la partecipazione a 39 specifici eventi che consistono in 34 fiere (in Italia, Europa e estero) e 5 missioni di diplomazia economica (business meetings, workshops ed eventi per attrazione investimenti).

Ulteriori 12 milioni di euro (più del doppio rispetto al 2025) sono stati invece destinati al nuovo “Voucher Internazionalizzazione”, anche in questo caso a supporto delle PMI nei percorsi di accesso ai mercati esteri.

Se confermato l’approccio dell’anno scorso, le aziende potranno usufruire di contributi fissi per la partecipazione a fiere internazionali. Nella scorsa edizione il voucher è consistito in 15.240 euro per singola fiera con la possibilità di richiedere il contributo al massimo per 3 fiere.

Attrazione Investimenti

Nel corso dell’incontro è stata anche annunciata la riedizione della misura “Attrazione Investimenti” complementare alla precedente. In questo caso si punta infatti a portare capitali nel territorio laziale.

Con riferimento all’avviso dello scorso anno, la misura si rivolge a PMI che possono avere anche sede all’estero o non essere presenti nella Regione Lazio. Per queste realtà il bando sostiene la creazione di nuove unità produttive o il rinnovamento di unità produttive esistenti.

I progetti agevolabili dovevano riguardare investimenti a partire da un milione di euro ed essere completati entro 18 mesi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Fabio Pasquazi
Associate Partner ICTLAB PA
Associate Partner ICTLAB PA (Gruppo Digital 360), si occupa della crescita delle aziende medio-piccole e delle amministrazioni locali supportando le loro strategie di sviluppo attraverso il ricorso alla finanza agevolata
Seguimi su

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

L’intelligenza artificiale per l’innovazione

Tutti
AI TRANSFORMATION
AI & STARTUP
AI & INNOVAZIONE
Che cos'è InnoverAI
Leggi l'articolo AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
l'approfondimento
AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
Leggi l'articolo Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
L'approfondimento
Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
lean startup: l'evoluzione
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
l'approfondimento
AI in azienda, c’è un gap tra aspettative e ritorni: come superarlo con l’AI governance
Leggi l'articolo Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
L'approfondimento
Dagli agenti AI alla workforce digitale: come cambia il lavoro nelle imprese
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
lean startup: l'evoluzione
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • equity crowdfunding

  • LA GUIDA

    Equity crowdfunding: che cos'è, come funziona e quali sono le piattaforme per startup e pmi

    17 Lug 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
  • A,Lot,Of,Industrial,Solar,Panels,For,The,Production,Of

  • finanza agevolata

    Energia solare: una misura green per ridurre la dipendenza energetica delle imprese del Lazio

    09 Dic 2025

    di Fabio Pasquazi

    Condividi
  • Puglia, l’apertura internazionale

  • INTERNAZIONALIZZAZIONE

    L'innovazione che cambia la Puglia: più produttività, più talenti, più apertura internazionale

    26 Dic 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x