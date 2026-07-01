Powersoft apre la porta a startup, spin-off e realtà innovative che lavorano su nuovi materiali, elettroacustica e trasmissione wireless di potenza. Il gruppo di Scandicci, attivo a livello internazionale nell’audio professionale, lancia attraverso Ideofarm la Call4Innovation for Deep Tech & New Materials, un programma pensato per individuare tecnologie già validate o in fase avanzata e portarle verso applicazioni industriali.

La call, aperta fino al 4 settembre 2026, è realizzata in collaborazione con il Circular Economy Lab – iniziativa di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory – che contribuisce al programma attraverso attività di scouting, connessione con l’ecosistema dell’innovazione e supporto alla valorizzazione delle candidature.

Le startup selezionate accederanno a un percorso di confronto con Ideofarm e presenteranno le proprie soluzioni in un demo day finale, con la possibilità di avviare attività di validazione tecnica, sviluppo di proof of concept, partnership industriali o commerciali e, dove coerente, opportunità di investimento.

Cos’è Powersoft e perché cerca startup deep tech

Powersoft è una società nata nel 1995 a Scandicci, in provincia di Firenze, fondata da Luca e Claudio Lastrucci con Antonio Peruch. È quotata su Euronext Growth Milan e guida un gruppo tecnologico specializzato in sistemi di amplificazione audio ad alta efficienza, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio.

Il suo mercato non è quello dell’elettronica di consumo. Le tecnologie Powersoft entrano in applicazioni professionali: impianti audio per eventi live, venue, installazioni permanenti, spazi hospitality, retail, trasporti, crociere, ambienti corporate e soluzioni per produttori che integrano moduli e sistemi audio nei propri prodotti. Il gruppo sta inoltre spingendo l’evoluzione da product company a solution provider, con attenzione crescente a segmenti come transportation e automotive.

La dimensione raggiunta spiega il senso industriale della call. Nel bilancio 2025 il gruppo ha registrato 94,4 milioni di euro di ricavi complessivi, in crescita del 30,4% rispetto al 2024, con un Ebitda di 24,1 milioni e un risultato netto di 9,9 milioni. Il perimetro include nove mesi di consolidamento di K-Array, azienda fiorentina dei sistemi audio compatti ad alte prestazioni acquisita al 51% nel 2025.

Il ruolo di Ideofarm, l’innovation garage di Powersoft

Il veicolo della call è Ideofarm, società interamente controllata da Powersoft e nata nel 2016 come spazio di ricerca applicata, incubazione e accelerazione di idee. Ideofarm lavora su ambiti vicini al cuore tecnologico del gruppo: meccatronica, elettroacustica, materiali innovativi, intelligenza artificiale e software per sistemi complessi. Il deep tech, quindi, è la principale area di interesse.

All’interno di Powersoft, Ideofarm svolge una funzione di ponte tra ricerca, startup, università e industria. Mette a disposizione competenze tecniche, strumenti, laboratori, mentoring e relazioni industriali per trasformare idee o prototipi in tecnologie validate. La Call4Innovation for Deep Tech & New Materials rafforza questa funzione, allargando la ricerca a livello internazionale.

Il programma è realizzato con il supporto del Circular Economy Lab, iniziativa di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory, che contribuirà allo scouting e alla valutazione delle candidature. Intesa Sanpaolo Innovation Center entra quindi come abilitatore dell’ecosistema, mentre il baricentro industriale resta sulle esigenze tecnologiche di Ideofarm e Powersoft.

Le tecnologie al centro della call per startup

La call si rivolge a startup con tecnologie già testate in laboratorio o in ambienti rilevanti e con una prospettiva concreta di industrializzazione. Le aree di scouting sono tre.

La prima riguarda nuovi materiali e metamateriali, con attenzione a compositi avanzati, metamateriali acustici per il controllo della propagazione e dell’assorbimento del suono, materiali capaci di modificare le proprie proprietà fisiche in funzione di grandezze di controllo.

La seconda area è l’elettroacustica. Powersoft cerca soluzioni su nuovi trasduttori e speaker basati su materiali, topologie o geometrie innovative, sensori acustici, tecnologie di controllo vibrazionale e modale, gestione termica, sistemi intelligenti per il monitoraggio delle prestazioni audio e audio adattivo o contestuale.

La terza area è la trasmissione wireless di potenza, con soluzioni per trasferire energia senza connessioni fisiche in dispositivi industriali o consumer. È un ambito rilevante per sistemi elettronici connessi, sensori distribuiti e prodotti in cui la riduzione dei cablaggi può migliorare integrazione, affidabilità e progettazione.

Dalla candidatura al demo day

Il percorso prevede una prima fase di candidatura, seguita da analisi e assessment su tecnologia, team e potenziale applicativo. Le realtà più promettenti saranno invitate alla fase finale e potranno presentare la propria soluzione a Ideofarm nel demo day.

Per le startup, il valore non sta solo nella visibilità. La call mette in contatto diretto tecnologie emergenti con un gruppo industriale internazionale, dotato di attività di ricerca e sviluppo in Italia, stabilimenti produttivi e una rete commerciale globale. Per Powersoft, il programma può diventare un canale per intercettare innovazioni difficili da sviluppare solo internamente, soprattutto nei materiali, nei sistemi elettroacustici e nell’integrazione energetica dei dispositivi.

La scadenza per candidarsi è fissata al 4 settembre 2026. Le candidature possono essere presentate tramite il form di Ideofarm.