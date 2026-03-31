L’acqua è il problema (e il mercato) del futuro: a Catania un laboratorio di innovazione a cielo aperto 

C’è un punto, spesso sottovalutato nel dibattito sull’innovazione, in cui le narrazioni smettono di essere teoriche e diventano inevitabilmente concrete: è quando un problema smette di essere emergenziale e diventa strutturale. L’acqua, oggi, è esattamente questo.
Non è più una questione ambientale confinata nei report o nei summit internazionali. È una variabile economica, produttiva e competitiva. E per chi si occupa di agrifood – cioè di uno dei settori più esposti e più strategici per l’Europa – è già il vincolo principale con cui fare i conti.
In questo scenario, la Sicilia non è un caso limite. È un’anticipazione.
Come emerge chiaramente anche dai dati FAO, entro il 2040 la domanda di acqua per l’agricoltura nel Mediterraneo supererà la disponibilità del 25-30%. Ma chi vive e lavora oggi nel Sud Italia sa che questo squilibrio non è futuro: è presente. È quotidiano.
Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di partire da qui.
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Dalla crisi dell’acqua alla piattaforma di innovazione
Quando EIT Food – la più grande community europea per l’innovazione nel settore agroalimentare – ha disegnato il suo Food Accelerator Network, ha fatto una scelta chiara: non costruire un programma generico, ma una rete di hub tematici, ciascuno radicato in un territorio dove la sfida è reale. Catania è diventata così il punto di riferimento europeo per i sistemi agrifood water-smart. Non per caso, ma per necessità.
Come Isola Catania abbiamo raccolto questa sfida con una convinzione: l’innovazione funziona davvero solo quando è immersa nei problemi che vuole risolvere. E qui il problema è evidente, urgente e condiviso da un intero ecosistema: agricoltori, imprese, istituzioni, ricerca.
Non stiamo costruendo un acceleratore. Stiamo costruendo un laboratorio a cielo aperto.
La call: non un programma, ma un test di realtà
La call per startup dell’edizione 2026 del Food Accelerator Network è aperta fino all’8 aprile (qui il link per chi candidarsi). Ridurla a una semplice opportunità di candidatura sarebbe un errore. Quello che proponiamo alle startup è qualcosa di più impegnativo – e, proprio per questo, più utile.
Cerchiamo realtà che lavorino su:
- irrigazione di precisione e gestione idrica in tempo reale
- soluzioni per la resilienza alla siccità
- riuso e riciclo dell’acqua in ambito agricolo
- strumenti di governance e decision support
- processi alimentari a bassa intensità idrica
- valorizzazione delle acque reflue
Non è una lista tecnica. È una mappa dei problemi aperti. E il punto centrale è questo: qui le soluzioni non si raccontano, si testano.
Le startup selezionate entreranno in un percorso che combina:
- validazione industriale, con progetti pilota reali
- connessione diretta con corporate e investitori europei
- accesso alle infrastrutture di ricerca del network EIT Food
- mentorship specializzata su tecnologia, mercato e funding
Il programma si chiude con un demo day, ma non finisce lì: i migliori progetti accedono a finanziamenti fino a 50.000 euro per sviluppare ulteriormente la tecnologia con università e centri di ricerca.
Perché qui (e perché adesso)
C’è una domanda che ogni startup dovrebbe farsi prima di candidarsi: dove è meglio sviluppare una soluzione? La risposta, sempre più spesso, è: dove il problema è più difficile.
La Sicilia offre tre condizioni che raramente coesistono: pressione reale sul sistema idrico; filiera agroalimentare rilevante e diversificata; contesto operativo complesso, quindi altamente validante.
Questo significa una cosa molto semplice: chi riesce a funzionare qui, può scalare ovunque. Non è solo una questione tecnica. È un vantaggio competitivo.
Il vero obiettivo dell’hub di Catania non è selezionare startup per qualche mese. È costruire un ecosistema permanente.
Un luogo in cui le tecnologie incontrano chi le deve adottare, la ricerca dialoga con l’impresa, le istituzioni diventano parte attiva della sperimentazione e il territorio smette di essere periferia e diventa piattaforma
Portare startup e corporate da tutta Europa in Sicilia significa esattamente questo: creare connessioni che restano, oltre il programma. Perché l’innovazione, soprattutto quando riguarda risorse critiche come l’acqua, non è mai un atto individuale. È sempre un processo collettivo.
Da problema locale a opportunità globale
C’è un cambio di prospettiva che dobbiamo fare, anche culturalmente.
Per troppo tempo abbiamo guardato a territori come il nostro solo in termini di criticità. Oggi quelle stesse criticità stanno diventando driver di innovazione. L’acqua è il caso più evidente.
Chi saprà sviluppare soluzioni efficaci per la gestione idrica in agricoltura non risolverà solo un problema locale. Intercetterà un mercato globale in crescita, destinato a diventare sempre più centrale. Ecco perché l’hub di Catania non è un progetto territoriale. È un’infrastruttura europea.
La call è aperta. Ma, soprattutto, è aperta la sfida. Alle startup chiediamo ambizione, capacità di esecuzione e disponibilità a confrontarsi con un contesto reale, non semplificato.
In cambio offriamo qualcosa che non si trova facilmente nei programmi di accelerazione: la possibilità di costruire soluzioni dove servono davvero. Perché alla fine la domanda è una sola: vogliamo innovare in laboratorio o nel mondo reale? A Catania abbiamo scelto la seconda strada.