La trasformazione del lavoro con l’AI: Windtre lancia un Innovation CoLab per formare gli under 35

formazione aziendale

Innovation CoLab è un laboratorio dedicato agli under 35, realizzato con H-FARM, per mettere in relazione giovani talenti e mentor senior. La prima wave, avviata in via sperimentale, ha coinvolto 39 team candidati, per un totale di 231 persone di WINDTRE. L’impegno dell’azienda su formazione dedicata ad AI e cybersecurity