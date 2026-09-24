WINDTRE vuole formare i giovani a nuovi scenari del lavoro nell’era dell’Intelligenza Artificiale con Innovation CoLab, un laboratorio dedicato agli under 35 e realizzato con H-FARM.
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La trasformazione del lavoro con l’AI: Windtre lancia un Innovation CoLab per formare gli under 35
Innovation CoLab è un laboratorio dedicato agli under 35, realizzato con H-FARM, per mettere in relazione giovani talenti e mentor senior. La prima wave, avviata in via sperimentale, ha coinvolto 39 team candidati, per un totale di 231 persone di WINDTRE. L’impegno dell’azienda su formazione dedicata ad AI e cybersecurity
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