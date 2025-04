Jeff Bezos sarà il protagonista della prossima edizione dell’Italian Tech Week, che si terrà a Torino dal 1 al 3 ottobre 2025.

Il fondatore di Amazon e Blue Origin, oltre che del Bezos Earth Fund, che nel 2021 si è ritirato dalla guida operativa delle sue società, parteciperà come ospite principale all’evento organizzato dal fondo di venture capital Vento, che quest’anno avrà come titolo The Wave Ahead e si concentrerà su come affrontare e anticipare il cambiamento tecnologico

Italian Tech Week 2025, Jeff Bezos e il cambiamento

La partecipazione di Bezos si inserisce nel tema di quest’edizione dell’Italian Tech Week, intitolato The Wave Ahead, che si concentra su come affrontare e anticipare il cambiamento tecnologico. La presenza di Bezos, la cui carriera ha segnato profondamente il panorama tecnologico globale, è in linea con la direzione che l’ITW sta cercando di tracciare: quella di un evento che guarda al futuro, alle nuove sfide tecnologiche e a come l’Italia possa contribuire a queste trasformazioni.

Il suo impatto su settori come la tecnologia, l’esplorazione spaziale e la sostenibilità, attraverso iniziative come Blue Origin e il Bezos Earth Fund, è in linea con gli sviluppi di ricerca e innovazione che interessano anche l’ecosistema italiano.

Il tema scelto per il 2025 riflette l’obiettivo dell’evento di promuovere un dialogo tra le realtà tecnologiche emergenti e quelle più consolidate, in un contesto che promuova l’innovazione come driver per il cambiamento.

Italian Tech Week 2025, arrivano i biglietti premium

L’edizione di quest’anno dell’Italian Tech Week prevede anche alcune novità. Oltre alla consueta offerta di accesso gratuito all’evento, saranno introdotti biglietti premium – di cui non è stato comunicato il prezzo – che offriranno ai partecipanti un’esperienza differenziata, con accesso a lounge esclusive per networking e eventi serali.

La scelta di introdurre questi nuovi format vuole ampliare le possibilità di interazione tra i vari attori dell’ecosistema, ma senza rinunciare all’aspetto inclusivo che ha caratterizzato l’evento fin dall’inizio.

Inoltre, l’ITW 2025 prevede anche una serie di eventi paralleli e attività, come podcast dal vivo e sessioni con esperti del settore, che aggiungono valore al programma tradizionale e si propongono come momenti di approfondimento e dibattito sulle principali sfide tecnologiche.

Gli investimenti in startup del primo trimestre

In occasione dell’annuncio della della partecipazione di Bezos, Vento ricorda che il primo trimestre del 2025 – prima della tempesta scatenata dai dazi del presidente Trump – è stato positivo per il settore tech italiano.

Secondo i dati di Dealroom, l’Italia ha raccolto oltre 315 milioni di dollari nei primi tre mesi dell’anno, con un significativo incremento degli investimenti in intelligenza artificiale, che da soli hanno rappresentato 68,8 milioni di dollari

Inoltre, il valore complessivo del settore tecnologico italiano ha raggiunto i 82 miliardi di dollari, con un raddoppio rispetto a quattro anni fa. Un segnale che la scena tecnologica italiana sta vivendo un momento di maturazione, con un numero crescente di startup che accedono a round di finanziamento di serie A, un segno di solidità crescente dell’ecosistema. Nel primo trimestre del 2025, già 19 round di serie A sono stati conclusi, un numero che rappresenta oltre la metà dei round totali registrati nel 2024.