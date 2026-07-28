IT-Wallet apre ai privati con una sandbox nazionale dove startup e imprese digitali possono iniziare a capire se e come costruire servizi sopra identità e attestati verificati”.

Con l’ambiente di test nazionale dedicato ai fornitori privati di portafogli digitali, il progetto esce dalla sola dimensione del servizio pubblico in app IO e comincia a costruire un ecosistema in cui operatori di mercato, startup e aziende tecnologiche possono verificare soluzioni interoperabili con l’infrastruttura nazionale.

La notizia, annunciata il 23 luglio 2026 dal Dipartimento per la trasformazione digitale, segna un passaggio operativo: l’ambiente di sperimentazione è disponibile per testare soluzioni tecnologiche sui principali casi d’uso del Sistema IT-Wallet, con dati non riferibili a cittadini reali. Secondo lo stesso Dipartimento, i documenti digitali in app IO hanno raggiunto 12 milioni di attivazioni nell’ultimo anno e mezzo.

Per una startup o un’impresa digitale, la domanda diventa molto pratica: che cosa bisogna fare per partecipare? La risposta parte da un punto spesso sottovalutato. IT-Wallet non è una semplice integrazione applicativa da aggiungere a un prodotto esistente. È un ecosistema regolato, con ruoli, requisiti tecnici, responsabilità di sicurezza e un modello di fiducia federato.

IT-Wallet startup: scegliere il ruolo nell’ecosistema

Il primo passaggio è capire quale ruolo si vuole assumere. Le specifiche tecniche IT-Wallet, pubblicate nel repository ufficiale del progetto, distinguono più attori: fornitori di wallet, fornitori di servizi o relying party, fornitori di attestati elettronici e fonti autentiche.

Il comunicato istituzionale sull’apertura dei test riguarda in modo specifico i fornitori privati di portafogli digitali. È il ruolo più vicino a chi vuole sviluppare una soluzione wallet alternativa o complementare al portafoglio pubblico integrato in app IO. In questo caso l’impresa deve dimostrare di poter gestire una soluzione conforme agli standard comuni di sicurezza, interoperabilità, protezione dei dati ed erogazione dei servizi.

Un’altra possibilità, più vicina a molte startup B2B, è ragionare come relying party: un soggetto che chiede, riceve e verifica attestati elettronici per erogare un servizio. Una fintech può voler verificare dati necessari all’onboarding, una piattaforma hr può controllare qualifiche o requisiti professionali, una società mobility può abilitare accessi o agevolazioni, un operatore edtech può gestire attestazioni legate a percorsi formativi.

La differenza è sostanziale. Chi costruisce un wallet lavora sull’infrastruttura di portafoglio. Chi verifica attestati lavora sul servizio finale. Chi emette attestati deve invece avere titolo e responsabilità sui dati che vengono trasformati in credenziali digitali.

Il caso d’uso deve essere specifico, misurabile e verificabile

La partecipazione alla sperimentazione non dovrebbe partire da una formula generica come “integrare IT-Wallet”. Serve un caso d’uso circoscritto: quale attestato viene usato, da chi viene emesso, quale dato viene verificato, quale processo aziendale migliora, quale rischio viene ridotto.

I casi più interessanti per una startup sono quelli in cui oggi l’utente deve caricare documenti, compilare moduli, ripetere informazioni già note alla PA o inviare prove difficili da verificare in modo automatico. Onboarding finanziario, verifica dell’età, requisiti per servizi regolati, titoli di studio, certificazioni professionali, idoneità alla guida, accessi aziendali, welfare, assicurazioni, noleggio, formazione e sanità integrativa sono ambiti naturali di sperimentazione.

Il vantaggio potenziale non sta solo nella digitalizzazione del documento. Sta nella possibilità di presentare e verificare attributi elettronici in modo selettivo. Un servizio potrebbe non avere bisogno dell’intero documento, ma solo della conferma di un requisito: maggiore età, residenza, abilitazione, appartenenza a una categoria, possesso di un titolo o validità di una certificazione.

Questa impostazione è coerente con il quadro descritto dal Piano triennale per l’informatica nella PA 2024-2026, aggiornamento 2026, che colloca IT-Wallet tra le piattaforme nazionali capaci di abilitare la presentazione di dati e attestazioni verso pubbliche amministrazioni e soggetti privati, nel mondo digitale e fisico.

IL PERCORSO IN 6 TAPPE

1. Capire in quale ruolo entrare

2. Scegliere un caso d’uso molto circoscritto

3. Studiare le specifiche tecniche pubbliche

3. Preparare il pacchetto minimo per chiedere accesso

4. Definire i prerequisiti tecnici

5. Testare con dati non reali

Come chiedere accesso all’ambiente di test IT-Wallet

Le aziende interessate possono chiedere accesso all’ambiente di test rivolgendosi all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all’indirizzo mail identitàdigitale@pec.ipzs.it.

La richiesta dovrebbe essere preparata come un dossier tecnico e di prodotto, non come una semplice manifestazione di interesse. Una startup dovrebbe indicare almeno il profilo dell’azienda, il ruolo che intende assumere nell’ecosistema, il caso d’uso da testare, lo stato della soluzione, i referenti tecnici, i referenti privacy e compliance, l’architettura prevista e l’ambiente disponibile per l’integrazione.

Serve anche chiarire quali dati o attestati entrano nel flusso. Se l’impresa vuole verificare un attributo, deve spiegare quale attestato userà e per quale servizio. Se vuole emettere un attestato, deve chiarire da quale fonte deriva il dato e quale titolo ha per renderlo disponibile. Se vuole operare come fornitore di wallet, deve dimostrare una capacità tecnica e organizzativa più ampia, perché il portafoglio digitale è il punto in cui l’utente gestisce identità, documenti e attestati.

Le competenze tecniche da verificare prima dei test

Le specifiche ufficiali indicano un percorso che include progettazione, implementazione, registrazione amministrativa e tecnica. Per i fornitori di servizi, la documentazione richiama anche i requisiti legati agli endpoint della relying party, ai flussi di presentazione degli attestati, alla sicurezza, alla privacy e alle politiche di conservazione dei log.

Una startup deve quindi verificare se possiede già competenze su identità digitale, protocolli di federazione, gestione delle chiavi, certificati X.509, metadata, endpoint di discovery, valutazione della trust chain e sicurezza applicativa. Sono temi lontani dalla logica di molte integrazioni SaaS, ma centrali in un ecosistema in cui la fiducia non è affidata solo al contratto commerciale tra due soggetti.

La sperimentazione usa dati non riferibili a cittadini reali. Questo riduce il rischio nella fase di test, ma non elimina la necessità di progettare da subito secondo criteri di protezione dei dati, minimizzazione, tracciabilità e controllo dell’utente. La posta in gioco non è soltanto l’interoperabilità tecnica: è la possibilità di costruire servizi digitali che trattano attributi personali con un livello di garanzia adeguato.

L’opportunità per startup e imprese digitali

L’opportunità per startup e imprese digitali nasce dall’incontro tra tre fattori.

1. Il primo è la massa critica lato cittadini: i 12 milioni di attivazioni dei documenti digitali in app IO indicano che il wallet pubblico ha già superato la fase puramente sperimentale nell’uso quotidiano.

2. Il secondo è la cornice europea: il regolamento europeo sull’identità digitale chiede agli Stati membri di rendere disponibili wallet di identità digitale entro la fine del 2026, in coerenza con il Regolamento Eidas aggiornato.

3. Il terzo è l’apertura a soluzioni private conformi a standard comuni.

Il valore per il mercato non sarà distribuito in modo automatico. Le imprese che si muoveranno meglio saranno quelle capaci di trasformare l’attestato digitale in un vantaggio operativo misurabile: meno documenti caricati, meno controlli manuali, meno frodi, tempi di onboarding più brevi, migliore esperienza utente, processi di verifica più semplici per servizi pubblici e privati.

Per le startup, IT-Wallet può diventare una nuova infrastruttura abilitante, paragonabile per impatto potenziale a ciò che negli anni scorsi hanno rappresentato Spid, Cie, pagoPA, app IO e Piattaforma Digitale Nazionale Dati per altre famiglie di servizi. La differenza è che qui il cuore dell’innovazione non riguarda solo l’accesso o il pagamento, ma la circolazione controllata di dati verificati.

Le cautele per startup e innovation manager

La sperimentazione non va letta come un canale immediato di vendita né come una scorciatoia per entrare in un mercato pubblico. Il decreto 17 giugno 2026 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2026 approva le linee guida del Sistema IT-Wallet e le regole per la sperimentazione, collocando il progetto dentro un quadro normativo e tecnico che richiede conformità, governance e controlli.

Il percorso utile per un’impresa digitale è quindi in quattro mosse: scegliere il ruolo, disegnare un caso d’uso ad alto valore, preparare la documentazione tecnica e chiedere accesso all’ambiente di test. Chi arriva con una proposta generica rischia di restare fuori dalla parte più interessante del progetto. Chi arriva con un servizio concreto può iniziare a capire dove nascerà il mercato italiano degli attestati digitali.

IT-Wallet entra così nella fase in cui la PA non si limita a dematerializzare documenti, ma rende possibile una piattaforma regolata per nuovi servizi privati. Per le startup è un’occasione, ma anche un test di maturità: competere sull’identità digitale significa costruire prodotti in cui user experience, sicurezza, compliance e interoperabilità devono stare nello stesso progetto.