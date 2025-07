Innovazione nelle assicurazioni, i progetti delle aziende e le proposte delle startup: 8 casi da conoscere 

Nel mondo delle assicurazioni, percepito ancora e troppo spesso come tradizionale, l’innovazione dimostra oggi una straordinaria vitalità. E lo confermano i progetti premiati durante l’Insurtech Day 2025 – Empowering Ecosystems, organizzato dall’Italian Insurtech Association che ha riunito a Milano i protagonisti della trasformazione digitale del settore.

Gli Ecosystems Awards, assegnati nel corso dell’evento, hanno valorizzato soluzioni concrete che coniugano tecnologia, esperienza utente e impatto sociale, portando nuova linfa ai principali ecosistemi della protezione: mobilità, casa, salute e imprese. Va, quindi, un sentito ringraziamento ad Andrea Birolo, Head of Corporate Venture Capital di Reale Group e presidente della giuria, che ha selezionato queste esperienze di innovazione all’interno delle aziende e nell’ecosistema delle startup.

Vediamo quali sono.

Mobility: premiare la guida responsabile e gestire le flotte in modo smart

OCTO Telematics e il progetto “SaferDriverWithRewards”

Il progetto coniuga premi assicurativi e tecnologie telematiche per favorire una guida più sicura. Integrando la piattaforma SessionM di Mastercard con i propri algoritmi brevettati di scoring, OCTO trasforma i comportamenti virtuosi alla guida in vantaggi tangibili per l’utente, con sconti su polizze auto, casa e viaggi. Un approccio che rafforza la relazione tra compagnia e cliente, stimolando una cultura della prevenzione attraverso la gamification e il rewarding continuo.

La startup: Metakol

È una giovane realtà che applica algoritmi brevettati per l’analisi e la certificazione dei file digitali, ottimizzando la gestione dei sinistri per le flotte aziendali. La soluzione migliora significativamente l’efficienza operativa, riduce i costi e contribuisce alla sicurezza stradale, dimostrando il valore dell’intelligenza artificiale applicata al risk management.

Casa: dalla cultura assicurativa alla prevenzione ambientale

AssicuraRe e il progetto “Casa è Vita”.

Il progetto affronta il tema della sotto-assicurazione immobiliare in Italia. Agendo come broker captive del Gruppo Gabetti, AssicuraRe reinventa il ruolo dell’agente immobiliare, trasformandolo in un consulente in grado di proporre soluzioni assicurative contestuali all’acquisto o alla gestione della casa. Un modello di “ecosistema abitativo” che coniuga protezione economica, consulenza personalizzata e centralità del cliente.

La startup SaferPlaces

Il suo “Flood Risk Score” è un servizio ad alta risoluzione che analizza il rischio di allagamento per immobili residenziali e commerciali su scala nazionale. In un contesto climatico sempre più instabile, la soluzione consente una protezione proattiva, anticipando i danni e facilitando la sottoscrizione di polizze calibrate sul rischio reale. Un esempio virtuoso di come la tecnologia possa supportare la resilienza ambientale.

Vita & Salute: AI e dati sintetici per rivoluzionare la prevenzione

Generali Welion per l’“Ecosistema salute digitale basato su AI”



Il progetto offre un’esperienza omnicanale integrata che accompagna il cittadino lungo l’intero percorso di prevenzione e cura, facilitando l’accesso a servizi digitali tramite canali intelligenti e self-service. Un modello in cui la compagnia assicurativa affianca il sistema sanitario nazionale, promuovendo la salute come valore condiviso e favorendo l’empowerment del paziente.

La startup: Aindo

Realtà pioniera nello sviluppo e utilizzo di dati sintetici per l’allenamento dei modelli di intelligenza artificiale. Applicata all’ambito sanitario-assicurativo, questa tecnologia consente di superare i limiti legati alla privacy dei dati reali, accelerando la ricerca e l’adozione di soluzioni AI avanzate. Una leva abilitante per una sanità predittiva, personalizzata e rispettosa dell’etica dei dati.

Commercial Lines: nuove coperture per PMI e agricoltura digitale

Quixa Assicurazioni con “Van&Job”

È il primo prodotto italiano che copre con un unico contratto sia il veicolo commerciale sia i rischi legati all’attività dell’impresa. Con una customer journey semplificata, la polizza protegge le PMI da danni a terzi, infortuni e calamità naturali, in linea con le più recenti disposizioni legislative. Un esempio concreto di assicurazione integrata, pensata per chi fa impresa sul campo.

La startup: xFarm Technologies

Iin collaborazione con Zurich ha lanciato una soluzione di polizze parametriche per l’agricoltura. Basata su modelli biofisici, la proposta permette agli agricoltori di tutelarsi da eventi climatici estremi attraverso un sistema digitale semplice, acquistabile via app. Un connubio tra agritech e insurtech che promuove sostenibilità, inclusione e protezione del reddito.

Dalla telematica alle polizze parametriche, dalla sanità digitale ai sistemi di prevenzione ambientale, i progetti premiati rappresentano la punta più avanzata dell’innovazione assicurativa italiana. Gli Ecosystems Awards nascono per premiare non solo l’eccellenza tecnologica, ma la capacità di creare modelli collaborativi e orientati al valore per il cliente, in cui startup, aziende e compagnie assicurative operano in sinergia per costruire un sistema più efficiente, umano e resiliente.

L’’auspicio è che questi esempi ispirino nuove progettualità e rafforzino l’identità di un ecosistema in continua evoluzione, rinnoviamo il nostro impegno a promuovere innovazione, sostenibilità e prossimità nel settore assicurativo.