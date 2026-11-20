Lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie restano il principale motore per garantire una crescita sostenuta nel lungo periodo. Con questo messaggio Mario Draghi, lo scorso primo ottobre al Politecnico di Zurigo, ha letto la situazione dell’economia europea, che anche a causa di un ridotto tasso di innovazione digitale continua a perdere competitività: secondo l’OCSE la produttività del lavoro cresce del 2,2% negli Stati Uniti e appena dello 0,2% nell’Unione Europea. L’Italia si avvicina al 2027 in uno scenario di crescita debole, tensioni geopolitiche e un’inflazione che rischia di superare il 5%, con una persistente incertezza sulle prospettive di investimento di imprese, PA e Istituzioni.

Nel frattempo le tecnologie non solo non si fermano, ma accelerano. Nell’ultimo biennio l’Intelligenza Artificiale si è affermata come leva trasversale capace di incidere su modelli di business, dinamiche competitive ed equilibri geopolitici. Lo raccontano anche i flussi di capitale: nel 2025 circa il 61% degli investimenti globali in startup è stato destinato a startup AI.

Per questo l’Osservatorio Startup Thinking, nato nel 2014 per accompagnare le imprese nel confronto con startup e tecnologie dirompenti, estende il proprio perimetro e diventa Startup & AI Thinking. Non un cambio di identità, ma un ampliamento: al mindset dello startupper si affianca la capacità di osservare l’impresa attraverso la lente del nuovo paradigma, per coglierne le implicazioni strategiche e non soltanto quelle di efficienza.

Startup & AI Thinking: il convegno sull’open innovation

Ne parleremo il 1° dicembre al Politecnico di Milano, nel convegno “Startup & AI Thinking: l’Open Innovation cambia pelle”, in cui presenteremo i risultati delle ricerche degli Osservatori Startup & AI Thinking e Digital Transformation Academy, che hanno coinvolto oltre 600 tra grandi imprese, PMI e startup.

Ecco qualche anticipazione.

Budget digitali e priorità dell’innovazione aperta

Le risorse per l’innovazione digitale non crescono e restano gestite con prudenza: la maggior parte delle imprese prevede budget stabili per il prossimo anno. Un segnale di tenuta e non di una sperata accelerazione, soprattutto se letto alla luce delle dinamiche inflattive.

Le scelte di investimento si fanno selettive e tra le priorità si confermano Cybersecurity, compliance e risk management, AI Generativa, AI Agentica, Data Management. Ne emerge un’innovazione sempre più “no frills”: non meno ambiziosa nelle tecnologie da presidiare, ma più attenta a rischio, continuità operativa, dati e capacità di esecuzione.

L’AI cambia i modelli di business e l’open innovation

Sul fronte dell’Intelligenza Artificiale l’adozione è ormai ampia, ma non coincide ancora con una trasformazione profonda. Anche dove la tecnologia è entrata in azienda, raramente si accompagna a un ripensamento dei processi e del modello di business. Le startup indicano invece la direzione: per molte di loro l’AI è già parte strutturale del modello di business.

Dalla sperimentazione alla maturità

È così che l’Open Innovation cambia pelle. Dopo anni di diffusione e sperimentazione, che hanno portato nelle imprese nuova cultura, nuove metodologie ed ecosistemi collaborativi, le organizzazioni si concentrano sulle iniziative a maggior valore, più vicine ai bisogni del business. Più che un epilogo, è una fase di maturità. Cambia anche l’ecosistema: l’AI si sta affermando tra le fonti esterna di stimolo all’innovazione, accanto a fornitori, società di consulenza, università e startup, e amplia gli strumenti con cui le imprese cercano e interpretano la conoscenza esterna.

Le imprese e l’innovazione aperta: il confronto al convegno

In occasione del convegno del 1° dicembre i risultati delle Ricerche degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano saranno arricchiti dalle testimonianze di 24 speaker, che racconteranno le proprie esperienze e best practice aziendali.

Insieme a loro vedremo come la fase di razionalizzazione che stiamo vivendo possa diventare un’opportunità: concentrare le risorse sulle iniziative che contano davvero, integrare l’innovazione nella strategia e usare l’AI non solo per fare meglio ciò che già si fa, ma per ripensare il modo in cui l’impresa crea valore. Competenze, apertura mentale e capacità di collaborare sono gli asset su cui costruire, ed è proprio qui che una strategia di innovazione aperta, collaborativa e abilitata dall’AI può fare la differenza.

Qui tutti i dettagli del programma della giornata: “Startup & AI Thinking: l’Open Innovation cambia pelle”. Vi aspettiamo al Politecnico di Milano!