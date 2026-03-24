AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

OPEN WORLD

Il vero KPI sono i ponti che non sappiamo di costruire: il valore delle relazioni

Home Innovazione
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Facciamo tante cose. Alcune giuste, altre meno. Ma il problema vero è che non esiste un metro immediato per misurarle. Perché spesso quello che in realtà facciamo è seminare. E quello che restano sono le relazioni

Pubblicato il 24 mar 2026
Onetti_Luna
Accetta il mio invito di venire a Varese, all’Università Alberto Onetti festeggia il compleanno di Riccardo Luna dopo l'incontro con gli studenti di Management dell'Università dell’Insubria il 21 marzo

Martedì scorso mi sono svegliato con una notifica inattesa: Dealroom mi aveva inserito tra i 30 of the most influential people shaping Europe’s deep tech ecosystem. Una di quelle notizie che ti sorprendono più di quanto ti gratifichino. Soprattutto quando scorri la lista e trovi nomi come Yann LeCun, Arthur Mensch, Taavet Hinrikus, Peter Steinberger, Torsten Reil. Persone che, ciascuna a modo proprio, stanno contribuendo a ridefinire il mondo in cui viviamo.

Con molti dei 30 – e con tanti altri che non compaiono in questa lista ma meriterebbero di esserci – condivido da oltre un decennio un pezzo di strada: il tentativo, a volte faticoso, di fare dell’Europa un vero motore di innovazione.

Qualcosa si è mosso. Per la prima volta abbiamo un Commissario europeo dedicato alle startup. Ma molto resta da fare, e in fretta. Il dibattito di questi giorni sul cosiddetto 28° regime lo dimostra bene: siamo ancora a metà del guado, con un bicchiere che è difficile dire se sia mezzo pieno o mezzo vuoto.

Poi arriva venerdì.

E, paradossalmente, il regalo lo ricevo io nel giorno del compleanno di Riccardo Luna. Accetta il mio invito di venire a Varese, all’Università dell’Insubria, a incontrare i miei studenti di Management. Logistica complicata, agenda piena, eppure c’è.

Condivide riflessioni, speranze, preoccupazioni – quelle che ha raccontato anche nel suo ultimo libro, Qualcosa è andato storto (del libro e di altro abbiamo parlato con Riccardo e Giovanni Iozzia in questo episodio di Innovation Weekly) Ma il momento più prezioso, come spesso accade, non è sul palco. È in quell’ora in macchina, tra un aggiornamento e l’altro, a parlare – inevitabilmente – di futuro.

Perché Riccardo, sotto sotto, è sempre lo stesso dei tempi del Tour dei Mille e di Cambiamotutto. E forse è per questo che, lunedì sera, con Gianluca Dettori avevamo deciso di rivederci a cena. Nessuna agenda, nessun obiettivo. Solo allineamento, amicizia, e – guarda caso – ancora futuro.

Ma più di tutto, questa settimana mi hanno colpito due messaggi.

Il primo, su Instagram:

Ci sono momenti in cui si smette di sognare. Poi leggi una bella notizia come quella di oggi che la vede protagonista, e ti ricordi che ci sono vite che meritano solo di essere raccontate.”

Il secondo, un post su LinkedIn di Chiara Antonucci. Racconta di un viaggio nel 2016, partito quasi per caso verso San Francisco e della sua partecipazione ad un evento di Mind the Bridge. Poi cambi di piani con il ritorno in Italia: università, lavoro, consulenza.
Ma quel fuoco dell’innovazione non si è mai spento. Nel 2022 sono tornata dove probabilmente dovevo stare da sempre: le startup. È nata Abit.
Poi, qualche mese fa, succede una cosa che mi fa sorridere. Vedo un evento alle OGR Torino: OGR Bridging Growth, con Mind the Bridge. Mi fermo un attimo. Mind the Bridge. Gli stessi che, quasi per caso, mi avevano fatto entrare in quel mondo a San Francisco nel 2016.
Dieci anni dopo. Di nuovo a parlare di ecosistema, open innovation e crescita. Di nuovo con Marco e Alberto. A volte la vita fa giri lunghissimi per poi riportarti esattamente davanti allo stesso ponte.
Grazie Mind the Bridge.”

Ci ho pensato a lungo per cercare un fil rouge tra tutte le cose che sono successe questa strana settimana.

Facciamo tante cose. Alcune giuste, altre meno. Ma il problema vero è che non esiste un metro immediato per misurarle. Perché spesso quello che in realtà facciamo è seminare. E i semi non sbocciano subito. A volte germogliano anni dopo, in percorsi che nemmeno immaginiamo, come nel caso di Chiara. Altre volte accendono qualcosa che forse vedremo più avanti, o forse no, come per Stefania.

Quello che però resta – e che questa settimana mi ha ricordato con forza – sono le relazioni.

Se quello che facciamo è guidato da entusiasmo e passione, alla fine lascia tracce. Nelle persone, nei percorsi, nei ritorni inattesi. E in amicizie come quelle con Riccardo o Gianluca, che attraversano il tempo senza bisogno di spiegazioni.

Forse è questo, alla fine, il modo più onesto per misurare quello che facciamo. Non dai risultati immediati. Ma dai ponti che, senza accorgercene, continuiamo a costruire.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Alberto Onetti
Chairman (di Mind the Bridge), Professore (di Entrepreneurship all’Università dell’Insubria) e imprenditore seriale (Funambol la mia ultima avventura). Geneticamente curioso e affascinato dalle cose complicate.
Seguimi su

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

L’intelligenza artificiale per l’innovazione

Tutti
AI e startup
AI & Innovazione
Ispirazione
Che cos'è InnoverAI
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
lean startup: l'evoluzione
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
lean startup: l'evoluzione
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
AI TRANSFORMATION
L’era dell’AI e della “Shadow Competence”: perché il 239% di produttività in più sta restando fuori dalla tua azienda
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa
L'OSSERVATORIO
Come cambia il design thinking nell’era dell’incertezza e dell’AI generativa

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Venture capital in crisi

  • open world

    Il Venture Capital: un’industria sull’orlo di una crisi di nervi

    05 Ago 2025

    di Alberto Onetti

    Condividi
  • Supercomputer

  • OPEN WORLD

    Supercomputer, la sfida di Bologna: un hub per portare capacità di calcolo alle imprese

    18 Nov 2025

    di Alberto Onetti

    Condividi
  • Netflix Warner Bros

  • OPEN WORLD

    Netflix che compra Warner Bros, una storia di disruption raccontata in 5 episodi: tu in quale sei?

    09 Dic 2025

    di Alberto Onetti

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x