AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Glossario Chi siamo Newsletter

OPEN WORLD

Netflix che compra Warner Bros, una storia di disruption raccontata in 5 episodi: tu in quale sei?

Home Innovazione
Indirizzo copiato

Questa storia comincia 25 anni fa, quando i founder di Netflix offrono la startup a Blockbuster, che rifiuta e nel 2010 va in bancarotta. La visione del mercato, la corsa contro il tempo e adesso le mani sulla Warner. Domanda: il nuovo incumbent capirà che questo è l’inizio della sua fine?

Pubblicato il 9 dic 2025
Netflix Warner Bros

“Bomba a Hollywood”, così ha commentato Gianluca Dettori la notizia della l’acquisizione da parte di Netflix delle business lines film e streaming di Warner Bros (HBO) per 72 miliardi di dollari.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Alberto Onetti
Chairman (di Mind the Bridge), Professore (di Entrepreneurship all’Università dell’Insubria) e imprenditore seriale (Funambol la mia ultima avventura). Geneticamente curioso e affascinato dalle cose complicate.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Linus Dahlander

  • cultura dell'innovazione

    L'open innovation nell'era dell'AI, Linus Dahlander: "Si va verso l'innovazione aumentata"

    11 Nov 2025

    Condividi
  • Smart road

  • L'APPROFONDIMENTO

    Smart road, che cosa sono le strade intelligenti del futuro e a che punto siamo in Italia

    21 Mag 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
  • Smart mobility, cos'è e come funziona

  • LA GUIDA

    Smart mobility: che cos'è e come migliorerà le nostre città

    20 Nov 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x