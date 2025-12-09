“Bomba a Hollywood”, così ha commentato Gianluca Dettori la notizia della l’acquisizione da parte di Netflix delle business lines film e streaming di Warner Bros (HBO) per 72 miliardi di dollari.
Netflix che compra Warner Bros, una storia di disruption raccontata in 5 episodi: tu in quale sei?
Questa storia comincia 25 anni fa, quando i founder di Netflix offrono la startup a Blockbuster, che rifiuta e nel 2010 va in bancarotta. La visione del mercato, la corsa contro il tempo e adesso le mani sulla Warner. Domanda: il nuovo incumbent capirà che questo è l’inizio della sua fine?
