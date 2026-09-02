Come innovare quando niente è più difendibile? Il valore del significato

Per decenni la strategia delle aziende ha ruotato attorno alla difendibilità. Le imprese costruivano “fossati” tecnologici, legali o operativi per evitare di essere copiate e scalare facilmente.

I fossati erano la metafora preferita della strategia. Michael Porter ha introdotto le barriere all’entrata. Warren Buffett ha parlato di fossati economici. Le business school insegnavano a proteggere il vantaggio competitivo, non solo a conquistarlo.

Questa logica ha ancora valore, ma non basta più.

Con l’intelligenza artificiale, la rapida replica dei modelli e l’accesso democratico alla conoscenza, le fonti tradizionali di vantaggio hanno perso forza difensiva. La differenziazione aiuta, ma dura poco. La scarsità esiste solo per brevi momenti. La protezione è debole.

Due articoli recenti mi hanno fatto riflettere su questo cambiamento: “Platforms, AI, and the Economics of Big Tech“ e “Non c’è più niente da difendere“.

Entrambi arrivano alla stessa conclusione: le fonti tradizionali di vantaggio competitivo stanno perdendo terreno.

Scarsità, differenziazione e tecnologia proprietaria offrivano protezione. Oggi sono commoditizzate. L’IA può riprodurre la tua UX. Le startup possono replicare il tuo modello in poche settimane. Persino la tua strategia può sembrare un modello scaricabile.

La difendibilità si è ridotta. Rimane il significato.

Innovazione del significato quando il vantaggio si replica

L’IA e la connettività globale hanno compresso i tempi e livellato l’accesso. Un vantaggio di design o di tono di voce ha vita breve.

L’interfaccia progettata questo trimestre diventa il template Figma del mese prossimo.

Il tono di voce creato per il tuo brand si replica con un prompt.

Il funnel di conversione ottimizzato viene smontato e copiato da cinque concorrenti.

Questo processo è già in atto. Il fenomeno del Vibe Coding ne è un esempio: si possono creare applicazioni senza competenze di programmazione.

Anche la UX è replicabile. L’esperienza di Spotify ricorda quella di Netflix. Google Gemini parla con una voce naturale. I prodotti si assomigliano quasi tutti. I formati di contenuto, i linguaggi dei brand e le esperienze di prodotto sfumano l’uno nell’altro.

Il divario strategico tra chi arriva primo e chi segue si sta chiudendo in fretta. Resta poco da proteggere. Resta invece qualcosa da proiettare: il significato.

Firenze e il potere strategico del significato: un esempio storico.

La Firenze del Rinascimento aveva mura e strategie militari. Ha persino provato le milizie cittadine con Machiavelli. Rispetto ad altre potenze regionali, la sua forza militare era limitata.

Come ha spiegato Sangeet Paul Choudary in un suo articolo, la resilienza di Firenze derivava dalla sua centralità simbolica. La città si è posizionata come il centro intellettuale e artistico della sua epoca. Attraverso l’arte, l’architettura e la filosofia, è diventata il punto di riferimento dell’umanesimo.

Attaccare Firenze non era solo un rischio strategico, era un atto di barbarie. Danneggiare Firenze significava schierarsi contro lo spirito del Rinascimento.

Il peso culturale non ha sostituito la difesa tradizionale, ma l’ha amplificata. Ha creato un deterrente narrativo che andava oltre le mura della città.

Firenze dimostra che il significato ottiene risultati che le difese tradizionali non raggiungono.

Dalla tecnologia al peso narrativo delle azioni: il caso Tesla

Questo principio si applica alle aziende che operano in mercati iper-competitivi. Quando la tecnologia e le funzionalità si replicano in fretta, la differenziazione a lungo termine dipende dal peso narrativo.

Tesla rappresenta un chiaro esempio di questa dinamica. Il suo vantaggio iniziale non riguardava solo le batterie o l’accelerazione. Riguardava il significato integrato nelle sue azioni.

Mentre i concorrenti discutevano sugli standard, Tesla ha costruito la propria rete di ricarica. I Supercharger non erano solo infrastrutture: erano strumenti narrativi. Dimostravano un impegno concreto e l’adesione a una missione. L’esperienza di prodotto ha guidato le aspettative dell’intero settore.

Nel tempo la percezione è cambiata. Le vendite hanno rallentato e il sentimento del mercato si è diviso. Il prodotto funziona ancora, ma l’interpretazione del pubblico è mutata.

Ciò che ha funzionato per un decennio mostra debolezze non solo per la concorrenza di BYD, ma perché Tesla necessita di una storia nuova.

Nei mercati guidati dal significato, la percezione del brand è una decisione strategica, non una leva di marketing. Quando la percezione perde allineamento, il business ne risente subito.

Il significato non è una risorsa statica. Si evolve insieme al contesto, alla cultura e ai comportamenti. Mantenerlo richiede coerenza, chiarezza e capacità di adattamento.

P.S. Apple ne è un altro esempio.

Innovazione del significato: il modello di Roberto Verganti

La maggior parte dei mercati oggi è satura. Le interfacce sono intuitive, le consegne veloci, le funzionalità curate. Le sole prestazioni non bastano più a differenziare.

Il nuovo livello competitivo riguarda l’interpretazione: il modo in cui le persone danno senso a ciò che fai e al motivo per cui esisti.

Roberto Verganti definisce questo concetto “Innovazione del Significato” (vedi qui un suo TED sul tema). nvece di risolvere problemi esistenti in modo più efficiente, questo approccio ridefinisce quali problemi sono rilevanti. Modifica la relazione tra il prodotto e l’utente.

Il significato è ciò che le persone provano, si aspettano e credono quando interagiscono con un prodotto o un brand.

Questo è il principio fondamentale del modello di Innovazione del Significato sviluppato da Roberto Verganti e approfondito da Stefano Dell’Era e Claudio Magistretti (con loro abbiamo affrontato i nuovi modelli di innovazione nel think tank InnoverAI), Non si tratta di risolvere problemi con maggiore efficienza, ma di ridefinire il problema stesso e proporre nuove interpretazioni del valore di un prodotto nella vita delle persone (qui puoi leggere un’intervista con Roberto verganti sull’impatto dell’AI sull’innovazione)

Le candele e il cambiamento simbolico

Le candele non sono state riprogettate per bruciare più a lungo o far più luce. L’innovazione non è stata funzionale, ma simbolica. Sono diventate oggetti legati all’atmosfera, alla cura di sé, all’emozione. Il prodotto è rimasto lo stesso, il suo significato è cambiato.

Bookworm di Kartell e il nuovo valore della plastica

La plastica era associata a mobili economici e di bassa qualità. Kartell ha cambiato questa percezione. Con la libreria Bookworm e altri prodotti iconici, la plastica è diventata un materiale di design elegante ed espressivo.

Stessa materia prima, nuovo significato. Il passaggio dall’usabilità al simbolismo ha aperto nuovi spazi di mercato. Questo principio vale sia per i prodotti fisici sia per i servizi digitali.

L’Open Innovation come generazione di significato

Questo cambiamento riguarda direttamente l’Open Innovation. Spesso i team di Open Innovation cercano solo singole funzionalità o soluzioni pronte all’uso per problemi noti.

In un mercato saturo di idee simili, le sole soluzioni tecniche non bastano. Serve l’attribuzione di significato. Le startup, quindi, non sono semplici fornitrici di tecnologia. Sono partner per ridefinire il significato dell’offerta aziendale.

Gli ecosistemi di innovazione devono evolvere in spazi di co-sviluppo del significato, non di soli strumenti.

Quando il processo funziona:

L’Open Innovation diventa un motore semantico invece di un catalogo di prodotti.

I team di Venturing curano la rilevanza culturale oltre allo scouting finanziario.

Le startup portano una visione nuova, non soltanto codice.

L’Open Innovation ritrova forza interpretando i segnali emergenti prima e meglio degli altri.

Applicare il significato nella pratica

Ecco come applicare questo principio nella pratica:

1. Co-creare significato, non solo MVP

Molti progetti pilota falliscono perché testano l’utilità senza verificare la rilevanza. Invece di chiedersi “Funziona?”, le aziende devono chiedersi “Cosa significa questo nel nostro contesto e per i nostri utenti?”

Organizzare sessioni di co-creazione con startup e utenti guida per esplorare interpretazioni alternative dei trend attuali.

Impostare i pilot attorno a provocazioni strategiche. Identificare le tensioni sociali che l’innovazione tocca e le narrazioni che sblocca.

2. Curare un portafoglio di startup allineato alla narrazione

Superare la logica dei settori verticali e ragionare per quadri di valore. Patagonia non cerca solo tecnologie per la sostenibilità: seleziona venture che mettono in discussione i modelli estrattivi. Nike non cerca solo tessuti tecnici: lavora con startup che esplorano l’identità e la trasformazione personale.

Allineare lo scouting delle startup alla visione del mondo del brand, oltre che alla tabella di marcia del prodotto.

Creare coesione semantica nel portafoglio per rafforzare la posizione culturale dell’azienda.

3. Costruire sistemi di radar diffusi

Molte aziende affidano la selezione delle innovazioni a piccoli team dedicati. La rilevanza dipende dal contesto e cambia rapidamente.

Coinvolgere team interfunzionali (CX, brand, strategia, operations) nell’interpretazione del valore delle startup.

Offrire ai team interni strumenti diretti di interazione con l’ecosistema: immersioni sul campo, reverse pitch, residenze temporanee.

L’Open Innovation diventa un sistema distribuito di interpretazione.

4. Progettare pilot simbolici

Non tutti i progetti pilota devono scalare sul piano operativo. Alcuni servono a inviare un segnale. Un pilot ben progettato comunica l’intenzione di evolvere.

Collaborare con le startup su pilot esplorativi per stimolare la mentalità interna e inviare segnali al mercato.

Anche se la tecnologia non scala immediatamente, il significato espresso cambia la percezione dell’azienda.

La strategia di open innovation: fare del significato il proprio vantaggio

Se la tua strategia si può copiare, il tuo significato deve rimanere unico. Firenze è durata non per le sue difese, ma per la sua rilevanza.

Nell’innovazione e nell’Open Innovation questo è il cambio di passo fondamentale. Le startup non devono solo aggiungere funzionalità, ma aiutare a interpretare i nuovi significati.

I team di venturing devono curare la rilevanza strategica.

Se la tua azienda scomparisse domani, cosa perderebbe il mercato? Senza una risposta chiara, le fondamenta strategiche restano deboli. In un’epoca di abbondanza e velocità, il significato rappresenta il vero vantaggio competitivo. Come ogni vantaggio, richiede intenzione, coerenza e cura.

Non tutte le aziende devono essere iconiche, ma ogni azienda deve avere un significato chiaro.

N.B. Questo articolo è l’adattamento in italiano del post originale apparso su Open Road Ventures, la newsletter curata da Davide Ritorto