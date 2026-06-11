Quando a maggio 2026 Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica dedicata all’intelligenza artificiale, Magnifica Humanitas, tra i relatori invitati non c’erano soltanto teologi, cardinali e filosofi. C’era anche Christopher “Chris” Olah, uno dei ricercatori più influenti e al tempo stesso meno conosciuti dal grande pubblico nel mondo dell’intelligenza artificiale. Una presenza che ha sorpreso molti osservatori ma che, nel settore tecnologico, appare perfettamente coerente: Olah è infatti uno dei pionieri della cosiddetta “interpretabilità” dei modelli di intelligenza artificiale e cofondatore insieme a Dario e Daniela Amodei di Anthropic, una delle startup che oggi contendono a OpenAI la leadership mondiale dell’AI generativa.

Non è un caso che proprio lui sia stato chiamato in Vaticano. Nel suo intervento, Olah ha sostenuto che le aziende tecnologiche non possono essere lasciate sole nel governare una tecnologia così potente e che il dibattito sull’AI deve coinvolgere governi, società civile, accademia e istituzioni religiose. Una posizione che riflette perfettamente la sua traiettoria professionale: comprendere i meccanismi profondi delle macchine intelligenti per evitare che diventino una “scatola nera” fuori dal controllo umano.

Dalle praterie canadesi alla Silicon Valley

Chris Olah nasce nel 1992 in Canada e cresce nella provincia di Manitoba, una regione delle grandi pianure canadesi lontana geograficamente e culturalmente dai tradizionali poli dell’innovazione tecnologica come la Silicon Valley, Boston o la costa orientale degli Stati Uniti. Della sua vita familiare si conosce poco: Olah ha sempre mantenuto una forte riservatezza sugli aspetti personali e le fonti pubbliche non riportano dettagli sui genitori, su eventuali fratelli o sul percorso scolastico precedente agli studi superiori.

Ciò che emerge con chiarezza, invece, è la sua precocissima passione per la matematica, la programmazione e la comprensione dei sistemi complessi. Fin dall’adolescenza sviluppa un approccio fortemente autodidatta all’apprendimento, studiando informatica e machine learning ben prima che l’intelligenza artificiale diventasse un fenomeno di massa. In numerose occasioni ha raccontato di aver imparato soprattutto sperimentando direttamente con il codice, leggendo articoli scientifici e confrontandosi online con ricercatori e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Questa inclinazione all’autoformazione diventerà uno dei tratti distintivi della sua carriera. Mentre gran parte dei futuri protagonisti della rivoluzione dell’AI segue percorsi accademici tradizionali, Olah costruisce gran parte delle proprie competenze al di fuori delle aule universitarie, sviluppando una notevole capacità di attraversare discipline diverse e affrontare problemi apparentemente insolubili con approcci originali.

L’interruzione degli studi universitari e la borsa di studio di Peter Thiel

Un passaggio importante avviene nel 2010, quando si diploma alla Abelard School di Toronto ottenendo il riconoscimento di National AP Scholar. Successivamente frequenta per un breve periodo l’università, che però abbandona all’età di 18 anni per dedicarsi completamente alla ricerca indipendente. Due anni più tardi ottiene una prestigiosa Thiel Fellowship, il programma creato dall’imprenditore Peter Thiel per sostenere giovani talenti che scelgono di costruire progetti innovativi al di fuori dei tradizionali percorsi accademici.

Negli stessi anni entra in contatto con le prime comunità internazionali di ricerca sul machine learning, quando l’intelligenza artificiale era ancora una nicchia frequentata quasi esclusivamente da accademici e specialisti.

L’approdo a Google Brain

La svolta nella carriera di Chris Olah arriva nel 2015, quando entra in Google Brain, il laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale fondato da Google nel 2011 e considerato uno dei luoghi in cui è nata la rivoluzione del deep learning. Guidato da pionieri come Geoffrey Hinton, Andrew Ng e Jeff Dean, Google Brain ha contribuito allo sviluppo di molte delle tecnologie di AI oggi utilizzate nei prodotti Google e ha avuto un ruolo centrale nell’evoluzione delle reti neurali moderne.

Quando Olah entra nel laboratorio, il settore è concentrato soprattutto sul miglioramento delle prestazioni dei modelli. Lui sceglie invece una strada diversa: capire cosa accade all’interno delle reti neurali e perché prendano determinate decisioni. Attraverso visualizzazioni innovative e nuove tecniche di analisi, contribuisce a rendere più comprensibili sistemi considerati fino ad allora delle vere e proprie “scatole nere”.

Proprio durante gli anni trascorsi in Google Brain, Olah getta le basi della mechanistic interpretability, il filone di ricerca che cerca di decifrare il funzionamento interno dell’intelligenza artificiale e che diventerà il filo conduttore della sua carriera, prima in OpenAI e poi in Anthropic.

L’uomo che ha aperto la scatola nera dell’intelligenza artificiale

Se Geoffrey Hinton è considerato uno dei padri del deep learning, Chris Olah può essere definito uno dei principali esploratori della mente delle macchine.

Nel 2015 pubblica una serie di visualizzazioni innovative che consentono di osservare cosa “vedono” le reti neurali quando elaborano immagini. I suoi articoli diventano rapidamente un punto di riferimento per l’intera comunità scientifica.

Nel 2017 è tra i fondatori di Distill, una piattaforma editoriale che voleva rivoluzionare il modo di comunicare la ricerca sull’intelligenza artificiale.

Breve storia di Distill, primo esperimento di divulgazione dell’AI

Lanciata nel 2017 da Google Brain, OpenAI, DeepMind, MIT e Y Combinator Research, Distill nasceva da una critica precisa al sistema tradizionale delle pubblicazioni scientifiche. Secondo Olah e gli altri fondatori, molti paper sull’intelligenza artificiale erano tecnicamente validi ma estremamente difficili da comprendere, con spiegazioni poco chiare, grafici statici e una crescente “research debt”, un debito cognitivo accumulato dalla comunità scientifica a causa di una comunicazione inefficace.

L’obiettivo era ambizioso: creare un giornale scientifico peer-reviewed che sfruttasse pienamente le possibilità del web. Al posto dei tradizionali PDF, gli articoli di Distill utilizzavano animazioni, grafici interattivi, simulazioni e visualizzazioni dinamiche che permettevano al lettore di esplorare direttamente i concetti descritti. Per Olah, comprendere una rete neurale richiedeva strumenti nuovi e una nuova forma di divulgazione scientifica.

Nel 2021, tuttavia, le pubblicazioni vengono sospese: il modello editoriale richiedeva infatti un enorme lavoro di revisione, sviluppo e progettazione, difficile da sostenere nel lungo periodo. Pur avendo cessato l’attività, Distill ha lasciato un’eredità profonda, contribuendo a diffondere nuovi standard di comunicazione scientifica oggi adottati da università, laboratori di ricerca e aziende tecnologiche di tutto il mondo.

Il contributo più importante di Olah, però, non è certo solo Distill: riguarda la nascita della cosiddetta mechanistic interpretability, disciplina che punta a comprendere nel dettaglio il funzionamento interno dei modelli di intelligenza artificiale.

L’obiettivo è ambizioso: arrivare a leggere le reti neurali come un biologo legge un organismo o un ingegnere analizza un motore, identificando i “circuiti” che producono determinati comportamenti. Una ricerca che oggi rappresenta uno dei fronti più avanzati della sicurezza dell’intelligenza artificiale.

L’incontro con gli Amodei e la nascita di Anthropic

La storia di Chris Olah si intreccia inevitabilmente con quella dei fratelli Amodei, tra le figure più influenti dell’intero ecosistema AI.

Nel 2021 Olah partecipa alla fondazione di Anthropic insieme a Dario Amodei, Daniela Amodei e ad altri ex dirigenti e ricercatori provenienti da OpenAI.

La società nasce da una convinzione condivisa: l’intelligenza artificiale sta avanzando molto più rapidamente della nostra capacità di comprenderne e governarne gli effetti. Per questo motivo sicurezza, trasparenza e allineamento ai valori umani devono diventare elementi centrali dello sviluppo tecnologico.

In Anthropic, Olah assume il ruolo di responsabile della ricerca sull’interpretabilità. È lui a guidare molti dei progetti che cercano di comprendere il funzionamento interno dei grandi modelli linguistici alla base di Claude, il chatbot sviluppato dall’azienda.

La visione: capire l’AI prima che sia troppo tardi

A differenza di altri protagonisti della Silicon Valley, Chris Olah non ama i riflettori né le dichiarazioni provocatorie.

La sua visione parte da un presupposto semplice: costruire sistemi sempre più potenti senza comprenderne i meccanismi interni rappresenta un rischio enorme.

Secondo Olah, i modelli di intelligenza artificiale non sono macchine tradizionali progettate pezzo per pezzo dagli esseri umani. Sono sistemi che emergono dall’addestramento su enormi quantità di dati e sviluppano strutture interne che spesso sorprendono perfino i loro creatori.

Proprio per questo considera l’interpretabilità una delle sfide scientifiche più importanti del nostro tempo.

Negli ultimi anni il suo team ha sviluppato tecniche capaci di identificare concetti, schemi e rappresentazioni interne nei modelli linguistici, aprendo nuove prospettive per il controllo e la sicurezza dell’AI.

Il dialogo con il Vaticano e le preoccupazioni sul lavoro

Il 19 maggio 2026 Chris Olah (che pure si dichiara ateo) è stato tra i protagonisti della presentazione di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV dedicata all’intelligenza artificiale. L’evento si è svolto in Vaticano e ha riunito esponenti del mondo religioso, accademico e tecnologico per riflettere sulle implicazioni etiche, economiche e sociali dell’AI. La presenza di Olah non è stata casuale: il ricercatore canadese è stato invitato come rappresentante di una nuova generazione di scienziati impegnati non solo nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma anche nella comprensione dei suoi effetti sulla società.

Nel suo intervento, il cofondatore di Anthropic ha richiamato l’attenzione su alcune delle questioni che considera più urgenti. Tra queste, il rischio che l’automazione avanzata possa sostituire milioni di lavoratori in tempi relativamente brevi, la possibilità che i benefici economici prodotti dall’AI si concentrino nelle mani di un numero ristretto di aziende e investitori e la necessità di introdurre forme di controllo indipendente sulle società che sviluppano i modelli più avanzati. Olah ha sottolineato che un’eventuale perdita di posti di lavoro su larga scala costituirebbe una “questione morale di portata storica” e che le decisioni sul futuro dell’intelligenza artificiale non possono essere lasciate esclusivamente a ingegneri, manager e imprenditori.

Durante il confronto con il Pontefice e gli altri partecipanti, Olah ha inoltre sostenuto che il governo dell’AI richiederà il contributo di attori molto diversi tra loro – istituzioni pubbliche, università, organizzazioni della società civile e comunità religiose – perché le conseguenze di questa tecnologia riguarderanno l’intera umanità e non soltanto il settore tecnologico. Una posizione perfettamente coerente con la missione di Anthropic e con il lavoro che da anni conduce nel campo dell’interpretabilità dei modelli, nel tentativo di rendere i sistemi di intelligenza artificiale più trasparenti, comprensibili e controllabili.

Sono temi che si collocano al crocevia tra innovazione, economia e impatto sociale e che spiegano perché il Vaticano abbia individuato proprio in Olah uno degli interlocutori privilegiati per discutere il futuro dell’umanità nell’era dell’intelligenza artificiale.

Vita personale e curiosità

Nonostante un patrimonio che, secondo Forbes, lo colloca tra i miliardari creati dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, Chris Olah continua a mantenere un profilo estremamente riservato.

Chi lo conosce lo descrive come uno scienziato prima ancora che un imprenditore. Sul suo sito personale racconta di essere affascinato dalle grandi domande sulla conoscenza, dalla matematica alla filosofia, e di considerare la ricerca una forma di esplorazione intellettuale. Gran parte della sua notorietà nel settore deriva non da attività manageriali o mediatiche, ma dalla qualità dei suoi contributi scientifici.

Un’altra particolarità riguarda il suo stile comunicativo: molti dei suoi articoli e delle sue visualizzazioni sono considerati esempi pionieristici di divulgazione scientifica digitale. In un mondo in cui la ricerca è spesso racchiusa in paper complessi e poco accessibili, Olah ha contribuito a renderla comprensibile e visivamente intuitiva.

La visione di Chris Olah su presente e futuro dell’AI

Nell’ecosistema dell’intelligenza artificiale esistono figure diventate famose per aver costruito aziende miliardarie e altre per aver creato tecnologie rivoluzionarie. Chris Olah appartiene a una categoria diversa: quella di chi cerca di capire come funzionano davvero le macchine che stanno trasformando il mondo.

In un momento storico in cui l’AI avanza più velocemente delle regole che dovrebbero governarla, il suo lavoro sull’interpretabilità rappresenta uno dei tentativi più concreti di ridurre la distanza tra potenza tecnologica e comprensione umana.

Forse è proprio questa la ragione per cui, nel giorno in cui il Papa ha scelto di parlare all’umanità del futuro dell’intelligenza artificiale, accanto a lui c’era Chris Olah. Non l’uomo che promette cosa l’AI potrà fare domani, ma uno dei pochi che prova a spiegare cosa sta facendo già oggi.